Gần 30.000 chủ sở hữu xe BMW hybrid được cảnh báo không nên đậu xe gần nhà.

BMW vừa phát đi lệnh triệu hồi 29.919 xe hybrid sạc ngoài (PHEV) do nguy cơ chập điện có thể dẫn đến quá nhiệt và cháy. Hãng đồng thời khuyến cáo chủ xe đỗ xe ngoài trời, tránh xa các công trình cho đến khi xe được khắc phục lỗi.
Theo thông tin từ Cục An toàn giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), nguyên nhân xuất phát từ một số xe sử dụng rơ-le khởi động động cơ có nguy cơ bị ăn mòn. Khi đó, rơ-le có thể quá nhiệt, gây đoản mạch và làm tăng nguy cơ cháy.
Các mẫu xe nằm trong diện ảnh hưởng gồm BMW 330e iPerformance đời 2016-2018, BMW 740Le xDrive iPerformance đời 2017-2019, BMW 530e iPerformance đời 2018-2020 và phiên bản 530e xDrive cùng giai đoạn.
Báo cáo triệu hồi cho biết nước có thể xâm nhập vào rơ-le điện của bộ khởi động, gây ăn mòn. Tình trạng này không chỉ khiến xe gặp khó khăn khi khởi động mà còn có thể gây đoản mạch và quá nhiệt. Trong những trường hợp nghiêm trọng, hiện tượng quá nhiệt có thể xảy ra cả khi xe đang vận hành hoặc đã tắt máy và đỗ.
Đây là diễn biến tiếp theo của một chiến dịch triệu hồi được BMW triển khai trong năm 2025 với 196.355 xe do nguy cơ cháy, trong đó đã ghi nhận một số vụ cháy xe. Tuy nhiên, đợt triệu hồi trước không bao gồm các mẫu hybrid sạc ngoài.
Sau chiến dịch năm 2025, BMW tiếp tục theo dõi tình hình và điều tra nguyên nhân. Hãng cho biết đã tiếp nhận thêm một số báo cáo sự cố, đồng thời kiểm tra khoảng 150 bộ khởi động thu hồi từ thị trường. Kết quả đánh giá đã dẫn tới quyết định mở rộng triệu hồi đối với các mẫu xe hybrid.
Để khắc phục, các đại lý sẽ thay thế bộ khởi động bằng linh kiện mới có thiết kế cải tiến. BMW dự kiến gửi thông báo đến chủ xe vào cuối tháng 8. Trong thời gian chờ sửa chữa, hãng khuyến cáo người dùng đỗ xe ngoài trời và tránh xa nhà ở hoặc các công trình xây dựng nhằm giảm thiểu rủi ro.
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