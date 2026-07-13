13 triệu thuê bao di động có nguy cơ bị thu hồi

Theo Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, sau hơn hai tháng triển khai Thông tư 08, các doanh nghiệp viễn thông đã chuyển dữ liệu của hơn 114 triệu số thuê bao tới cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, hơn 96 triệu được "xác nhận, xác thực thành công", cho thấy thuê bao là chính chủ.

Thông tư 08 có hiệu lực từ ngày 15/4, yêu cầu người dùng xác nhận trạng thái sử dụng SIM thông qua ứng dụng VNeID. Từ ngày 15/6, thuê bao chưa hoàn tất bị khóa một chiều. Báo cáo của nhà mạng ghi nhận, hơn 3,8 triệu thuê bao sau đó đã chuẩn hóa thông tin.

Còn lại gần 13 triệu số vẫn đang bị dừng dịch vụ một chiều và nếu không xác thực trước 15/8 sẽ bị khóa hai chiều. Sau đó 5 ngày, tức 20/8, số điện thoại sẽ bị thu hồi nếu chủ thuê bao vẫn không thực hiện chuẩn hóa.

Hai thẻ SIM di động. Ảnh: Trọng Đạt

Đại diện một nhà mạng cho biết, nếu bị khóa một chiều, người dùng có thể khôi phục dịch vụ bằng hai cách. Cách thứ nhất là đăng nhập ứng dụng của nhà mạng, kết hợp với VNeID để tự xác thực thông tin. Họ cũng có thể đến điểm giao dịch và mang theo căn cước công dân gắn chip để được hỗ trợ.

Đợt tổng rà soát đang diễn ra là bước tiếp theo nhằm làm sạch cơ sở dữ liệu thuê bao di động. Trước đó, trong đợt chuẩn hóa năm 2023, khoảng 6 triệu thuê bao đã bị các nhà mạng thu hồi số và dừng cung cấp dịch vụ.

Theo Cục Viễn thông, quy định mới đảm bảo thuê bao sau khi đăng ký vẫn đang do chính người đứng tên sử dụng. SIM di động "là một trong các công cụ bị lợi dụng để phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác", vì vậy việc rà soát SIM chính chủ sẽ góp phần hạn chế tình trạng này.

Cục khuyến cáo, tất cả thuê bao, đặc biệt là nhóm yếu thế, cần chủ động truy cập ứng dụng VNeID và theo dõi thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để kiểm tra, xác nhận số thuê bao đứng tên mình. Theo cơ quan này, việc chủ động xác minh và quản lý không chỉ giúp "giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng", mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, thúc đẩy chuyển đổi số.

Bên cạnh Thông tư 08, Nghị định 174 có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định chủ thuê bao viễn thông sử dụng giấy tờ có thông tin không chính xác hoặc giấy tờ tùy thân của người khác, giấy tờ chứng nhận pháp nhân của tổ chức khác để giao kết hợp đồng theo mẫu bị phạt 200.000-500.000 đồng với mỗi số thuê bao, nếu vi phạm từ một đến 10 số. Mức phạt tăng lên 5-10 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 đến 200 thuê bao; 10-20 triệu đồng với 201-500 thuê bao và 30-50 triệu đồng nếu từ 501 thuê bao trở lên.

Nghị định còn xử phạt hành vi không cập nhật thay đổi giấy tờ tùy thân; không cập nhật khi phát hiện thông tin thuê bao không chính xác hoặc sau khi nhận thông báo từ nhà mạng. Chủ thuê bao không đề nghị nhà mạng cấp lại hoặc chấm dứt hợp đồng khi làm mất hoặc không còn sử dụng SIM cũng sẽ bị xử phạt tùy theo số lượng thuê bao.