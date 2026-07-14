Loại phụ kiện tưởng đã bị "khai tử" trên điện thoại sắp trở lại

Chiếc thẻ nhớ MicroSD có khả năng quay trở lại. Ảnh: Wired.

Trong vài năm trở lại đây, người dùng smartphone dần quen với việc lựa chọn phiên bản có dung lượng lưu trữ lớn thay vì sử dụng thẻ nhớ ngoài như trước. Tuy nhiên, xu hướng này đang có dấu hiệu đảo chiều khi giá bộ nhớ flash NAND liên tục leo thang.

Thay vì bỏ thêm chi phí chỉ để nâng cấp dung lượng bộ nhớ, nhiều người bắt đầu tìm đến giải pháp quen thuộc như mở rộng bằng thẻ nhớ MicroSD. Dù khá lỗi thời trên smartphone, thẻ nhớ ngoài vẫn được xem như lựa chọn kinh tế đối với nhiều thiết bị điện tử, từ máy chơi game cầm tay, camera hành trình đến camera giám sát.

Tiêu chí chọn thẻ nhớ phù hợp

Trên thị trường hiện nay, MicroSD (hay còn gọi là thẻ TF) vẫn là chuẩn thẻ nhớ phổ biến nhất. Dù có thiết kế gần như giống nhau, hiệu năng của từng sản phẩm lại phụ thuộc vào chuẩn giao tiếp và tốc độ đọc, ghi dữ liệu.

Đối với các máy chơi game cầm tay thế hệ mới như Nintendo Switch 2 hay MSI Claw 8 AI+, yêu cầu về tốc độ lưu trữ đã tăng lên đáng kể. Những thiết bị này hỗ trợ chuẩn MicroSD Express, đổi lại mức giá cao hơn nhiều so với thẻ nhớ truyền thống, khiến đây chưa phải lựa chọn hợp lý với người dùng phổ thông.

Việc chọn lựa thẻ nhớ phù hợp công dụng có thể giúp tối ưu chi phí. Ảnh: Adorama.

Trong khi đó, camera hành trình, flycam hay camera hành động lại ưu tiên khả năng ghi dữ liệu liên tục. Để quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây, người dùng nên lựa chọn thẻ nhớ đạt chuẩn V30 trở lên, tương đương tốc độ ghi tối thiểu 30 MB/s.

Với những ai thường xuyên quay phim chuyên nghiệp hoặc ghi hình trong điều kiện khắc nghiệt, các dòng thẻ sử dụng chip nhớ TLC từ những thương hiệu lớn sẽ mang lại độ bền tốt hơn, đồng thời có khả năng chống sốc, chống nước và chịu nhiệt.

Ở nhóm camera giám sát, nhu cầu lại hoàn toàn khác. Những thiết bị này chủ yếu ghi hình liên tục 24/7 với cơ chế tự động ghi đè dữ liệu cũ, nên tốc độ không phải yếu tố quan trọng nhất. Người dùng nên ưu tiên những mẫu thẻ có độ bền cao, đạt chuẩn V10 hoặc tương đương để cân bằng giữa chi phí và tuổi thọ sử dụng.

Khe cắm thẻ nhớ có thể trở lại trên smartphone

Sau nhiều năm gần như biến mất khỏi smartphone, khe cắm thẻ nhớ có thể sẽ xuất hiện trở lại trên một số dòng máy Android. Theo nhiều báo cáo từ chuỗi cung ứng, các hãng điện thoại đang cân nhắc đưa tính năng này trở lại nhằm giảm áp lực chi phí trong bối cảnh giá chip nhớ tiếp tục tăng.

Việc bổ sung khe cắm MicroSD giúp nhà sản xuất giảm sự phụ thuộc vào bộ nhớ tích hợp dung lượng lớn, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho người dùng khi có nhu cầu lưu trữ ảnh, video hoặc tài liệu. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn tồn tại không ít hạn chế.

Trong nhiều năm qua, Android đã hạn chế việc cài đặt ứng dụng lên thẻ nhớ ngoài nhằm tránh tình trạng tốc độ truy xuất chậm làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Điều đó đồng nghĩa thẻ nhớ chủ yếu chỉ đóng vai trò lưu trữ dữ liệu như hình ảnh, video hoặc tập tin cá nhân, thay vì thay thế hoàn toàn bộ nhớ trong của thiết bị.

Chuyên gia cho rằng thẻ nhớ có thể quay trở lại trên mẫu điện thoại giá rẻ hoặc trung. Ảnh: Weibo.

Một hướng đi khác là trang bị chuẩn MicroSD Express cho smartphone để đạt tốc độ gần tương đương bộ nhớ tích hợp. Tuy nhiên, mức giá của loại thẻ này hiện vẫn khá cao. Thậm chí, chi phí của một chiếc MicroSD Express dung lượng 256 GB đã tiệm cận giá thành của bộ nhớ flash được sử dụng trên nhiều mẫu smartphone cao cấp.

Vì vậy, Lei Technology cho rằng nếu khe cắm thẻ nhớ quay trở lại, nhiều khả năng tính năng này sẽ chỉ xuất hiện trên các mẫu điện thoại giá rẻ hoặc tầm trung, nơi áp lực về chi phí sản xuất lớn hơn so với phân khúc cao cấp.

Dù thẻ nhớ có thể giúp người dùng tiết kiệm chi phí trong ngắn hạn, đây vẫn chỉ mang tính tạm thời bởi bản thân giá thẻ nhớ cũng chịu tác động từ sự khan hiếm chip NAND. Trong dài hạn, QQ News cho rằng AI mới là yếu tố có thể thay đổi cách người dùng lưu trữ dữ liệu.

Xu hướng smartphone AI đang dịch chuyển nhiều tác vụ từ thiết bị lên nền tảng đám mây. Với sự phát triển của các mô hình AI và kiến trúc tác nhân (AI Agent), trợ lý ảo có thể xử lý phần lớn tác vụ trực tuyến thay vì lưu trữ hoặc tính toán cục bộ. Điều này giúp giảm lượng dữ liệu tạm, bộ nhớ đệm và các tệp phát sinh vốn chiếm hàng chục GB trên điện thoại hiện nay.