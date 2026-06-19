Tin vui cho người muốn mua iPhone Air

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iPhone Air thế hệ 2 dự kiến trang bị 2 camera sau, giải quyết vấn đề bị phàn nàn nhiều nhất trên thế hệ đầu tiên.

iPhone Air thế hệ đầu tiên. Ảnh: Bloomberg.
iPhone Air thế hệ đầu tiên. Ảnh: Bloomberg.

Theo nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg, Apple đang phát triển phiên bản tiếp theo của iPhone Air. Thiết bị dự kiến ra mắt đầu năm 2027 với 2 camera sau, gồm camera chính và góc siêu rộng.

“Apple đang chuẩn bị iPhone Air thế hệ thứ 2 để ra mắt vào đầu 2027, nhằm tăng sức hấp dẫn cho model mỏng nhẹ này.

Các nguyên mẫu hiện tại của sản phẩm mang tên mã V62, bổ sung camera sau thứ 2 để chụp ảnh góc siêu rộng”, Gurman dẫn lời nguồn tin giấu tên.

iPhone Air 2 được cho đã bước vào giai đoạn thử nghiệm nâng cao. Thiết bị có ngoại hình tương tự mẫu hiện tại, trừ việc cụm camera sau có 2 ống kính.

Để so sánh, iPhone Air đời đầu chỉ có một camera sau với độ phân giải 12 MP. Việc trang bị 2 ống kính mang đến giá trị tốt hơn cho người dùng.

Apple cũng muốn cải thiện thời lượng pin trên iPhone Air thế hệ 2, bằng cách tăng dung lượng hoặc tối ưu mức tiêu thụ năng lượng. Theo suy đoán từ Gurman, khả năng tăng dung lượng pin khó xảy ra bởi thiết kế sản phẩm nhiều khả năng không thay đổi.

Dựa trên tin đồn, iPhone Air thế hệ 2 sử dụng chip xử lý A20, được sản xuất trên tiến trình 2 nm mới. Điều này có thể cải thiện hiệu quả xử lý, giúp máy tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Theo cây viết từ Bloomberg, hệ thống một camera sau là vấn đề bị khách hàng phản ánh nhiều nhất trên sản phẩm.

Do chỉ có một camera sau, chất lượng ảnh của iPhone Air đời đầu bị đánh giá kém hơn so với iPhone 17, thiết bị rẻ hơn nhưng có 2 camera sau. Trong khi đó, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max trang bị 3 ống kính.

Ảnh dựng iPhone Air thế hệ 2 dựa trên tin đồn. Ảnh: The Apple Hub.
Ảnh dựng iPhone Air thế hệ 2 dựa trên tin đồn. Ảnh: The Apple Hub.

Trước đó, nhiều tin đồn cũng cho biết Apple sẽ bổ sung camera sau thứ 2 cho iPhone Air. Tháng 11/2025, The Information nói rằng việc Táo khuyết dời lịch giới thiệu sản phẩm sang đầu năm 2027 nhằm giải quyết phản hồi từ khách hàng, bao gồm cải thiện camera sau.

Dù thu hút nhiều chú ý, doanh số iPhone Air không đạt kỳ vọng. Hồi đầu tháng 4, khảo sát của KeyBanc Capital Markets ghi nhận người dùng "gần như không có nhu cầu" với thiết bị.

Nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo cho biết Apple đã cắt giảm hơn 80% công suất ngay sau khi ra mắt. Đối tác Luxshare phải ngừng lắp ráp từ tháng 10/2025. Dù vậy, Apple vẫn phát triển thế hệ iPhone Air tiếp theo.

iPhone Air thế hệ mới dự kiến ra mắt đầu năm 2027, cùng iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 18 Pro cao cấp nhiều khả năng vẫn trình làng vào tháng 9 năm nay.

znews.vn
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#iPhone Air #Apple #iPhone 2027

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