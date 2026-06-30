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Khắc phục hao pin trên iOS 27 đơn giản

P.V (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Sau khi cập nhật iOS 27, nhiều iPhone gặp tình trạng hao pin nhanh. Hãy thử ngay các cách khắc phục dưới đây để cải thiện thời lượng pin và dùng máy ổn định hơn.

Cách giảm hao pin trên iOS 27 đơn giản.
Cách giảm hao pin trên iOS 27 đơn giản.

Cách khắc phục lỗi iOS 27 hao pin đơn giản

Sau khi nâng cấp lên iOS 27, nếu nhận thấy pin iPhone sụt nhanh hơn bình thường, bạn có thể áp dụng những cách dưới đây để cải thiện thời lượng sử dụng và giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn.

Tắt Làm mới ứng dụng trong nền

Tính năng Làm mới ứng dụng trong nền giúp các ứng dụng cập nhật dữ liệu ngay cả khi không mở. Tuy nhiên, điều này cũng khiến pin tiêu hao nhiều hơn.

Bước 1: Mở Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền.

Mở Cài đặt &gt; Cài đặt chung &gt; Làm mới ứng dụng trong nền.
Mở Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền.

Bước 2: Nhấn vào Làm mới ứng dụng trong nền, sau đó chọn Tắt để vô hiệu hóa tính năng này.

Nhấn vào Làm mới ứng dụng trong nền.
Nhấn vào Làm mới ứng dụng trong nền.

Tiến hành khởi động lại iPhone

Sau khi cập nhật hệ điều hành, một số tiến trình nền có thể hoạt động chưa ổn định, khiến máy nóng và hao pin. Khởi động lại iPhone sẽ giúp làm mới hệ thống, giải phóng các tác vụ không cần thiết và có thể cải thiện đáng kể thời lượng pin nếu lỗi chỉ mang tính tạm thời.

Tắt Dịch vụ định vị khi không sử dụng

Dịch vụ định vị liên tục sử dụng GPS để xác định vị trí, từ đó làm tăng mức tiêu thụ pin.

Để tắt, hãy vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Dịch vụ định vị, sau đó tắt tính năng này hoặc chỉ cấp quyền định vị cho những ứng dụng thực sự cần thiết.

Tắt Dịch vụ định vị khi không sử dụng.
Tắt Dịch vụ định vị khi không sử dụng.

Giảm bớt widget và tính năng AI

iOS 27 được bổ sung nhiều widget động và tính năng AI hoạt động liên tục để cập nhật thông tin theo thời gian thực. Mặc dù hữu ích, chúng cũng có thể khiến pin tiêu hao nhanh hơn, nhất là trên các mẫu iPhone đời cũ.

Bạn nên xóa bớt các widget không cần thiết trên màn hình chính hoặc màn hình khóa, đồng thời hạn chế sử dụng các tính năng AI chạy nền nếu không thường xuyên dùng đến. Điều này sẽ giúp giảm tải cho hệ thống và cải thiện thời lượng pin.

Cập nhật bản iOS 27 Beta mới nhất

Nếu đang sử dụng phiên bản beta của iOS 27, hãy kiểm tra và cập nhật lên bản beta mới nhất. Apple thường phát hành các bản cập nhật để sửa lỗi, tối ưu hiệu năng và cải thiện khả năng quản lý pin, giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn sau mỗi lần nâng cấp.

Hy vọng những cách trên sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng hao pin sau khi cập nhật iOS 27 và mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định hơn. Nếu đã áp dụng tất cả các phương pháp nhưng pin vẫn sụt nhanh bất thường, bạn nên chờ các bản cập nhật tiếp theo từ Apple hoặc liên hệ trung tâm bảo hành để được kiểm tra và hỗ trợ kịp thời.

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