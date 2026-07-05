Chức năng thay đổi ngành làm video kiếm tiền ở Việt Nam

YouTube đã hỗ trợ lên đến 27 ngôn ngữ cho Auto Dubbing. Ảnh: Xuân Sang.

Từ tháng 2, YouTube mở rộng tính năng Auto Dubbing (lồng tiếng tự động) tới toàn bộ nhà sáng tạo và nâng số ngôn ngữ hỗ trợ lên 27, trong đó có tiếng Việt. Ngay sau đó, ngày càng nhiều YouTuber Việt Nam bắt đầu nhận được các bản lồng tiếng AI tự động cho video của mình.

Phương án mới giúp phá bỏ rào cản ngôn ngữ. Ở góc độ người dùng, giải pháp giúp tạo ra thêm nguồn cung cấp nội dung đa dạng hơn, thay vì gói gọn ở YouTuber "nội". Ở phía ngược lại, người làm video với nội dung phù hợp thị trường quốc tế có thể tiếp cận lượng khán giả lên đến hàng tỷ người, gia tăng nguồn thu.

Tuy vậy, chất lượng lồng tiếng và thuật toán phân phối của nền tảng vẫn đóng vai trò lớn. Không phải chủ kênh nào cũng tận dụng được giải pháp này để có thêm nguồn tiền quảng cáo.

Chức năng thay đổi cuộc chơi

Theo YouTube, mục tiêu của công nghệ này là giúp người xem "khám phá các nhà sáng tạo trên toàn thế giới bỏ qua rào cản ngôn ngữ", qua đó mở rộng tệp khán giả cho các creator. Chỉ riêng tháng 12/2025, nền tảng ghi nhận trung bình hơn 6 triệu người xem mỗi ngày cho ít nhất 10 phút nội dung được Lồng tiếng Tự động.

Việc YouTube tự động lồng tiếng cũng bắt đầu tạo ra những thay đổi trong cách nội dung Việt được phân phối đến người xem quốc tế. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, YouTuber Dương Địa Lý cho biết sau khoảng 2 tháng sử dụng lồng tiếng bằng AI, cơ cấu khán giả trên kênh đã có sự dịch chuyển đáng kể.

Lượt xem chia theo khu vực của một video trên kênh Dương Địa Lý. Ảnh: Xuân Sang.

Trước đây khoảng 90% lượt xem của kênh đến từ Việt Nam, hiện tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 70%. Ngược lại, một số thị trường nước ngoài ghi nhận mức tăng rõ rệt. Trong đó, Thái Lan là quốc gia có lượng người xem tăng mạnh nhất. "Có những video lượng người xem từ Thái Lan bằng khoảng một nửa lượng người xem tại Việt Nam", YouTuber có hơn 600.000 người theo dõi cho biết.

Với những video có chủ đề liên quan đến một quốc gia cụ thể, thuật toán YouTube cũng bắt đầu phân phối nội dung tới chính thị trường đó. Chẳng hạn, các video về nước Đức hiện ghi nhận khoảng 5-10% lượt xem đến từ khán giả Đức.

Những thay đổi này cho thấy lồng tiếng AI ngoài phiên âm ngôn ngữ đơn thuần, còn có thể mở rộng phạm vi phân phối nội dung, giúp video của chủ kênh người Việt tiếp cận những nhóm khán giả vốn trước đây khó phục vụ do rào cản ngôn ngữ.

Đánh đổi

Mở ra cơ hội tiếp cận khán giả toàn cầu, lồng tiếng AI cũng đi kèm một số đánh đổi. Dương Địa Lý cho biết lượng người xem từ nhóm đã đăng ký kênh giảm khoảng 30%. Lượt xem đến từ thông báo cũng giảm đáng kể do một số video hiển thị tiêu đề hoặc ngôn ngữ tiếng Anh, khiến khán giả quen thuộc cảm thấy lạ lẫm.

Trong một số trường hợp, YouTube còn hiển thị sai ngôn ngữ hoặc AI nhận lời nói chưa chính xác. Điều này cho thấy lồng tiếng AI vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của chính nhóm người xem cũ.

Trong khi đó, anh Lê Công Minh Khôi (YouTuber Khôi Ngọng), cho biết lượng người xem trên kênh không quá khác so với trước khi bật Auto Dubbing. Sở hữu hơn 185.000 người đăng ký, Khôi chia sẻ bản thân không hề biết về tính năng khi mới ra mắt và đã được công ty quản lý tự động bật.

“Việc đánh giá độ hiệu quả của phiên bản từ lồng tiếng khá khó vì YouTube không có mục tách lượt xem nước ngoài. Do đó không thể phân biệt lượt xem bản lồng tiếng”, anh Khôi nói.

Ngọc M., chuyên viên mảng quảng cáo YouTube và quản lý nghệ sĩ, cho biết YouTube sẽ tự tạo phiên bản lồng tiếng cho video một cách rất nhanh chóng. “Thường các clip review hay đi ăn uống sẽ được lồng ngôn ngữ quốc tế trong vòng 1-2 tiếng kể từ lúc đăng”, chị M. cho biết.

Để video lồng tiếng mượt mà, chủ kênh đôi khi cần tự dịch phần văn bản sang ngôn ngữ đó. Ảnh: Jeremy Chapman/YouTube.

Tuy nhiên, bản thân quy trình sản xuất nội dung cũng chưa hoàn toàn được tự động hóa. Theo Dương Địa Lý, để AI hoạt động hiệu quả, anh vẫn phải chuẩn bị phần thoại tiếng Anh trước khi YouTube tạo các bản lồng tiếng sang những ngôn ngữ khác. Sau khi đăng tải, video thường mất từ 12-24 giờ để nền tảng hoàn tất việc tạo các bản âm thanh AI.

"Sau khi có bản tiếng Việt, tôi sẽ trích phần âm thanh để nhờ AI tạo văn bản tiếng Anh, sau đó đưa vào Capcut để chuyển văn bản thành giọng nói sao cho khớp với thời lượng thật", anh Khôi chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Điều đó cho thấy trải nghiệm vẫn chưa đồng nhất giữa các kênh. Độ lan tỏa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại nội dung, ngôn ngữ gốc và cách YouTube xử lý từng video.

Mặt khác với YouTuber trong nước, thị trường được mở toang cho các kênh nước ngoài. Nhiều nội dung từ nhà sáng tạo quốc tế được lồng tiếng nhanh chóng, khiến chúng trở nên dễ xem hơn với khán giả trong nước. Cuộc chiến tranh giành sự chú ý của người dùng và ưu tiên phân phối từ nền tảng trở nên khốc liệt hơn.