Bật tính năng này trên Android để mở ứng dụng nhanh hơn

(Baohatinh.vn) - Thay vì mất thời gian tìm ứng dụng giữa nhiều màn hình Android, bạn có thể sử dụng một mẹo đơn giản để truy cập nhanh hơn.
Nếu thường xuyên sử dụng cùng một số ứng dụng mỗi ngày trên Android, việc tìm kiếm thủ công sẽ khá mất thời gian. Chỉ với một vài thiết lập đơn giản, bạn có thể mở ứng dụng trên điện thoại Android nhanh hơn, giúp thao tác thuận tiện và nâng cao trải nghiệm sử dụng.
Hướng dẫn mở ứng dụng nhanh trên điện thoại Android đơn giản
Nếu điện thoại Android của bạn hỗ trợ Khởi chạy nhanh (Quick Launch), bạn có thể truy cập ứng dụng yêu thích ngay từ màn hình khóa mà không cần tìm trong danh sách ứng dụng. Cách thực hiện như sau:
Bước 1: Mở Cài đặt, vào Trợ năng và thuận tiện rồi chọn Khởi chạy nhanh. Trên một số dòng Android khác, bạn có thể nhập từ khóa "Khởi chạy nhanh" hoặc "Quick Launch" vào ô tìm kiếm trong phần Cài đặt để truy cập nhanh tính năng này.
Bước 2: Bật Khởi chạy nhanh và đảm bảo thiết bị đã được thiết lập mở khóa bằng vân tay. Tiếp theo, chọn Sửa để thay đổi danh sách ứng dụng hiển thị. Bạn có thể kéo thả biểu tượng để sắp xếp vị trí hoặc thêm các chức năng thường dùng.
Bước 3: Sau khi lựa chọn các ứng dụng mong muốn, nhấn Xong để lưu cài đặt. Từ bây giờ, mỗi khi mở khóa bằng vân tay, chỉ cần giữ ngón tay trên cảm biến thêm một lúc rồi vuốt đến biểu tượng ứng dụng cần mở là có thể truy cập ngay mà không cần vào màn hình chính.
Hy vọng với hướng dẫn trên, bạn có thể mở ứng dụng trên điện thoại Android nhanh hơn và tiết kiệm đáng kể thời gian sử dụng mỗi ngày. Tùy từng hãng và phiên bản Android, tên gọi hoặc vị trí của tính năng có thể khác nhau, nhưng cách thiết lập nhìn chung khá đơn giản.
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