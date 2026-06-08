Thấy gì từ loạt smartphone Trung Quốc vừa ra mắt tại Việt Nam?

Xiaomi vừa công bố mẫu Xiaomi 17T với hai biến thể tại Việt Nam. Giá niêm yết của toàn dải thiết bị đều vượt mức 20 triệu đồng. Trước đó không lâu, Oppo giới thiệu chiếc Find X9s, chỉ nửa năm sau khi mẫu Find X9 ra mắt chính hãng. Vivo cũng tiến sát phân khúc cận cao cấp bằng mẫu V70, giá 18 triệu đồng.

Biến động của thị trường linh kiện, chi phí chip nhớ tăng cao khiến chiến lược của các hãng Trung Quốc phải thay đổi. Phân khúc cạnh tranh khốc liệt nhất hiện tại là tầm giá 20 triệu đồng. Xiaomi, Oppo, Vivo dốc toàn lực đầu tư nhằm tăng sức cạnh tranh. Đặc biệt, vòng đời sản phẩm thu gọn và việc bán hàng gần như tập trung vào 1-2 tháng đầu tiên sau khi ra mắt.

Nỗ lực giữ giá

Dòng Xiaomi 17T vừa ra mắt tại Việt Nam hôm 29/5. So với đời trước, giá niêm yết của thiết bị tăng mạnh. Toàn dải thiết bị hiện trên 20 triệu đồng, mẫu đắt nhất 27 triệu đồng. Đây là bước dài về nâng định vị sản phẩm, khi các model này vốn thuộc phân khúc cận cao cấp, dưới dòng flagship Xiaomi 17. Dấu hiệu của biến động thị trường chip nhớ thể hiện rõ ràng trên dòng máy, khi hãng chỉ cung cấp một tùy chọn RAM duy nhất 12 GB.

Xiaomi 17T Pro nâng lên phân khúc trên 20 triệu đồng, được trang bị camera zoom 5x.

Song song với việc nâng giá, Xiaomi cũng thay đổi chiến thuật tiếp cận bằng chính sách khuyến mãi trong đợt phát hành. Cụ thể, toàn bộ model được giảm 3,5 triệu đồng. Như vậy, mẫu Xiaomi 17T cơ bản còn 16,5 triệu. Bản 17T Pro nâng cao chỉ nhỉnh 20 triệu đồng.

Nổi tiếng bằng chiến lược giá rẻ, nhưng Xiaomi không phải hãng thường xuyên giảm giá thiết bị giữa vòng đời như Samsung. Chính sách cho thấy hãng muốn tập trung nguồn lực vào đợt phát hành đầu tiên. Nếu dùng mức sau khuyến mãi để tính toán, dòng máy chủ lực của hãng Trung Quốc tăng giá khoảng 10% so với đời trước, thấp hơn biên độ toàn thị trường.

Trước đó, Xiaomi tách biệt nhãn hiệu này khỏi REDMI, Poco ở tầm giá rẻ. Dòng T mất nhiều năm để tiến vào phân khúc cận cao cấp, vốn chỉ có lựa chọn từ Samsung, Apple. Đây là bước chuyển để hãng Trung Quốc đưa lượng lớn khách hàng bình dân, lên những lựa chọn đắt tiền hơn. Tới năm nay, họ chịu áp lực kép, vừa giữ giá thiết bị ở mức cạnh tranh, trong khi phải bổ sung thêm công năng cho máy nhằm thu hút người dùng.

Chiếc Xiaomi 17T “thường” là model có tính cạnh tranh cao với chip Dimensity đầu bảng, camera zoom tiềm vọng với kích thước đủ dùng. Mẫu Xiaomi 17T Pro sở hữu màn hình lớn, thông số tốt, đối đầu trực tiếp với các mẫu iPhone, Galaxy bản thấp.

Thu ngắn vòng đời

Đầu tháng 5, Oppo cũng giới thiệu mẫu flagship Find X9s tại Việt Nam. Đáng nói, biến thể này xuất hiện sau mẫu Find X9 không lâu. Thế hệ flagship tiền nhiệm trình làng hồi tháng 11/2025, chỉ 6 tháng sau đã có phiên bản mới. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, chiếc Find X9 cũng không còn nhiều tồn kho ở các đại lý chính hãng. Một số đơn vị đã rút hoàn toàn model này khỏi kệ hàng.

Việc vòng đời sản phẩm dần thu ngắn cũng là cách các nhà sản xuất ứng phó với biến động từ thị trường linh kiện bán dẫn. Những model cao cấp thường có lượng sản xuất khiêm tốn hơn model bình dân. Tồn kho ít khiến chúng dễ bị tác động khi nguồn cung chip hay RAM, ROM không ổn định. Rút ngắn vòng đời giúp hãng hạn chế rủi ro.

Giá bán sau khuyến mãi của mẫu Xiaomi 17T.

Trước phân khúc cao cấp, điện thoại tầm trung như Oppo Reno hay Vivo V đã duy trì việc ra mắt 2 lần một năm, vòng đời sản phẩm chỉ dài 6 tháng.

“Hiện tại mặt bằng giá của thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động phức tạp. Các nhà bán lẻ phần lớn phụ thuộc vào chính sách giá từ nhà sản xuất. Thời gian tới, khả năng thị trường tiếp tục xuất hiện thêm các đợt tăng giá là hoàn toàn có thể xảy ra, chủ yếu do ảnh hưởng từ chi phí nguyên vật liệu đầu vào”, ông T.H., quản lý cấp cao ngành hàng di động của một hệ thống bán lẻ di động nhóm đầu, nói với Tri Thức - Znews.

Mặt khác, smartphone Trung Quốc bán tại Việt Nam đa phần đều là hàng nhập khẩu. Thị trường thứ cấp còn chịu thêm áp lực về biến động tài chính, tỉ giá.

“Trung Quốc là thị trường lớn nhất của hầu hết hãng Android. Khi nguồn cung linh kiện bị siết, các hãng sẽ ưu tiên ‘quê nhà’ trước. Việt Nam, dù là thị trường quan trọng trong khu vực, vẫn đứng sau trong thứ tự phân bổ. Khi nguồn hàng ít hơn, giá tự nhiên bị đẩy cao hơn. Ngoài ra, giá dầu, chi phí vận tải biển và các khoản phí tuân thủ quy định pháp lý phát sinh đáng kể so với giai đoạn trước”, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện nhà bán lẻ CellphoneS, lý giải việc smartphone Trung Quốc đang tăng giá tại Việt Nam.