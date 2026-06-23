Tin không vui với người mua iPhone 17

iPhone 17 Pro. Ảnh: Apple.

Trên mạng xã hội X, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho rằng Apple có thể tăng giá sản phẩm sớm hơn dự đoán của nhiều người.

"Về việc Apple tăng giá, phải hình dung rằng thời điểm khá cận kề. Không có lý do gì để nhắc đến điều đó vào lúc này", Gurman chia sẻ.

Trước đó, CEO Tim Cook nói với WSJ rằng Apple không còn khả năng gánh chịu chi phí chip nhớ tăng cao. 2 linh kiện này đều khan hiếm do nhu cầu lớn từ các công ty AI, đang chi mạnh tay để đầu tư trung tâm dữ liệu.

Trong khi hiệu quả từ hàng trăm tỷ USD vẫn gây tranh cãi, xu hướng đầu tư đang khiến ngành bán dẫn toàn cầu gặp khó về nguồn cung. Theo MacRumors, Cook thậm chí so sánh hiện tượng này như trận lũ trăm năm có một.

"Tôi chưa từng thấy điều tương tự trong bất cứ lĩnh vực nào suốt hơn 40 năm qua", CEO Apple nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, Cook không nêu thời điểm cụ thể và mức tăng dự kiến. Tuy nhiên, một số tin đồn cho rằng hãng có thể tăng giá sản phẩm ngay trong tháng này.

Theo Gurman, thời điểm tăng giá có khả năng xoay quanh chương trình khuyến mãi "Back to School". Apple thường tổ chức chương trình này vào tháng 6 hàng năm. Giáo viên hoặc học sinh/sinh viên thường được giảm giá, tặng quà khi mua iPad và máy tính Mac.

Theo MacRumors, việc khuyến mãi thường khởi động ít lâu sau WWDC. Trong 3 năm gần nhất, chương trình này bắt đầu từ 8-10 ngày sau bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Nếu Apple duy trì lịch trình trên, chương trình "Back to School" sẽ diễn ra trong tuần này, dù chưa rõ hãng có điều chỉnh giá sản phẩm cùng lúc hay không.

Bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone Air. Ảnh: MacRumors.

Cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh việc tăng giá "không phải chuyện của mùa thu". Nói cách khác, Apple sẽ tăng giá sản phẩm trước khi ra mắt iPhone 18 Pro vào tháng 9.

Ngày 20/6, tài khoản Weibo của chuyên gia rò rỉ (leaker) Ice Universe cũng chia sẻ thông tin tương tự, dự đoán Apple có thể tăng giá sản phẩm trước tháng 9.

"Tôi cho rằng Apple có thể chuẩn bị giải phóng một phần nhu cầu thông qua chương trình giảm giá mùa tựu trường, khuyến khích người dùng có nhu cầu mua Mac và iPad trước khi áp dụng cấu trúc giá mới sau khuyến mãi", leaker này chia sẻ.

Hiện tại, các dòng iPhone mới nhất của Apple gồm iPhone 17e (giá khởi điểm 600 USD), iPhone 17 (800 USD), iPhone Air (1.000 USD), iPhone 17 Pro (1.100 USD) và iPhone 17 Pro Max (1.200 USD).

Sau lời xác nhận từ CEO Tim Cook, WSJ công bố phân tích riêng, ước tính giá khởi điểm của iPhone 18 Pro có thể chạm mốc 1.400 USD.