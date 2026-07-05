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iPhone 18 Pro dự kiến tăng giá 200 USD khi ra mắt vào tháng 9

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Apple được cho là sẽ tăng giá iPhone 18 Pro thêm khoảng 200 USD, trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng cao và hãng đặt cược vào Apple Intelligence để thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị.

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Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Apple nhiều khả năng sẽ tăng giá dòng iPhone 18 Pro khi sản phẩm này dự kiến ra mắt vào ngày 9/9 tới, trong bối cảnh chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ và thiết bị lưu trữ, tiếp tục gia tăng.

Một số nhà phân tích dự báo giá bán lẻ của mẫu điện thoại mới có thể tăng thêm 200 USD so với thế hệ trước.

Apple đang đặt nhiều kỳ vọng vào bộ tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) Apple Intelligence nhằm thúc đẩy người dùng nâng cấp thiết bị.

Mặc dù Apple thường hỗ trợ cập nhật phần mềm cho iPhone trong nhiều năm, không phải mọi tính năng mới đều có thể hoạt động trên các mẫu máy cũ.

Bộ tính năng Apple Intelligence dự kiến được tích hợp trong hệ điều hành iOS 27 sẽ đòi hỏi dung lượng bộ nhớ RAM tối thiểu 12 GB để vận hành đầy đủ các mô hình AI tạo sinh cũng như các mô hình xử lý dựa trên mạng nơ-ron ngay trên thiết bị.

Theo đó, chỉ một số mẫu máy như iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max mới đáp ứng được yêu cầu phần cứng này.

Cộng đồng người dùng Apple đã chờ đợi nhiều năm để Apple Intelligence và Siri AI hiện thực hóa những tính năng từng được giới thiệu tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) năm 2024.

Vì vậy, nhu cầu nâng cấp lên dòng iPhone 18 Pro có thể sẽ tăng lên khi các tính năng này chính thức được triển khai cùng iOS 27.

Nhờ kỳ vọng về một chu kỳ nâng cấp thiết bị mới, Apple có thể chuyển phần lớn chi phí sản xuất tăng thêm sang người tiêu dùng mà không ảnh hưởng đáng kể đến sức mua.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Apple là hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ có tính liên kết cao. Việc chuyển đổi từ iPhone sang điện thoại Android không chỉ đòi hỏi người dùng di chuyển dữ liệu cá nhân như ảnh, bản sao lưu, ứng dụng và nội dung đã mua trên App Store, mà còn có thể làm giảm mức độ tương thích với các thiết bị khác trong hệ sinh thái Apple như Apple Watch hay AirPods.

Chính những khoản đầu tư vào thiết bị ngoại vi, dữ liệu và dịch vụ khiến nhiều người dùng có xu hướng tiếp tục gắn bó với nền tảng của Apple, ngay cả khi giá iPhone tăng thêm khoảng 200 USD.

Apple trước đó đã điều chỉnh tăng giá một số mẫu iPad Air, iPad Pro và MacBook nhằm bù đắp chi phí chip bán dẫn tăng cao. Việc tăng giá ở nhiều dòng sản phẩm có thể giúp người tiêu dùng dần thích nghi trước khi iPhone mới ra mắt.

Trong khi đó, Samsung đã tăng khoảng 80 USD đối với mẫu Galaxy Z Fold7. Dự kiến, các mẫu Galaxy Z Fold8 và Pixel 11 Pro ra mắt trong thời gian tới có khả năng tiếp tục được điều chỉnh tăng giá./.

vietnamplus.vn
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Tags:

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