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Người dùng nhiều sim phải xác thực tất cả các số đang sử dụng

Thái Oanh
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(Baohatinh.vn) - Trong lộ trình triển khai các quy định mới về quản lý viễn thông, hàng loạt thuê bao di động đang bước vào giai đoạn rà soát và xác thực thông tin bắt buộc. Đáng chú ý, việc xác thực hiện nay không chỉ giới hạn ở một số điện thoại chính mà yêu cầu người dân phải xác thực cả số thuê bao đang sở hữu nhằm bảo vệ quyền lợi.

Người dân cần xác thực tất cả các thuê bao đang sử dụng

Để tránh bị gián đoạn liên lạc do chưa hoàn thành xác thực thông tin thuê bao, khách hàng đã có định danh mức 2 có thể xác thực nhanh trên VNeID bằng cách: đăng nhập ứng dụng - chọn truy cập tính năng xác nhận tích hợp thông tin - chọn số điện thoại - xác nhận số đang sử dụng

Các nhà mạng cho biết, quy định mới quản lý chặt chẽ trên từng số thuê bao cụ thể. Đối với những người chỉ sở hữu một số điện thoại duy nhất và đã dùng số này để đăng ký tài khoản định danh điện tử, VNeID sẽ tự động cập nhật thông tin và tích hợp, người dân không cần thao tác thêm.

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Hướng dẫn xác thực nhanh trên VNeID.

Tuy nhiên, với những người đang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, trách nhiệm xác thực thông tin là bắt buộc đối với toàn bộ các SIM đang sở hữu. Theo đó, người dân phải xác thực tất cả SIM kể cả SIM phụ, cập nhật ảnh khuôn mặt và chuẩn hóa thông tin đầy đủ để đảm bảo dữ liệu trùng khớp với hệ thống quốc gia. Bước tiếp theo, người dân cần truy cập mục "số điện thoại" trên ứng dụng VNeID để rà soát danh sách số thuê bao đã tích hợp. Sau đó, người dân nhấn xác nhận tình trạng sử dụng cho toàn bộ các SIM này.

Nếu bỏ qua bất kỳ bước nào, người dùng đứng trước nguy cơ bị tạm dừng dịch vụ 1 chiều (gọi đi), tiến tới khóa 2 chiều và cuối cùng là bị thu hồi số vĩnh viễn theo quy định.

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Người dân cần xác thực và đồng bộ dữ liệu của toàn bộ các thuê bao (bao gồm cả SIM phụ) trên hệ thống.

Người dân xác thực thông tin thuê bao sớm để nhận ưu đãi từ nhà mạng

Để xác thực thông tin thuê bao di động, người dân có thể được thực hiện thông qua 1 trong 4 hình thức sau: qua ứng dụng VNeID; trực tuyến thông qua ứng dụng do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sở hữu; trực tiếp tại điểm giao dịch do chính doanh nghiệp viễn thông thiết lập và sở hữu và trực tiếp tại điểm có địa chỉ xác định được doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng ủy quyền thực hiện đăng ký thông tin.

Nhằm thúc đẩy tiến độ xác thực và giảm tải cho các điểm giao dịch trực tiếp trong giai đoạn cao điểm, các doanh nghiệp viễn thông lớn đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ kết hợp các chính sách ưu đãi thiết thực.

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Các nhà mạng như Viettel tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng hoàn tất các bước xác thực thông tin.

Tại Viettel, nhà mạng này đang áp dụng chính sách tặng gói ưu đãi trị giá lên tới 50.000 đồng cho khách hàng tự xác thực thành công trên ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi. Cụ thể, khách hàng trả trước được tặng 25.000 đồng tài khoản Data và 25.000 đồng tài khoản gọi/nhắn tin nội mạng. Khách hàng trả sau được giảm trừ tối đa 50.000 đồng cước phát sinh trong tháng.

Ngoài ra, chương trình “Lan tỏa xác thực” tặng 10.000 điểm Viettel++ cho mỗi lượt giới thiệu người thân, bạn bè xác thực thành công qua MyViettel.

Đặc biệt, do nhóm khách hàng lớn tuổi chiếm hơn 30% tỷ lệ chưa hoàn thành xác thực, Viettel đã triển khai chương trình cử nhân viên đến tận nhà hỗ trợ. Người dân chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại để được hỗ trợ.

Viettel cũng đã bố trí 50.000 điểm hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tới tận cấp xã đồng thời liên kết với các chuỗi bán lẻ lớn như Thế giới di động, Điện máy Xanh… để người dân tới hoàn tất thủ tục nhanh chóng.

Việc xác thực thông tin thuê bao không chỉ là nghĩa vụ tuân thủ pháp luật mà còn là giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ "tài sản số" của mỗi cá nhân. Người dân được khuyến cáo chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao trên ứng dụng VNeID và các nền tảng của nhà mạng để duy trì liên lạc thông suốt, an toàn.

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Tags:

#xác thực thuê bao #VNeID #sim nhiều #dịch vụ viễn thông #ưu đãi nhà mạng #bảo vệ số

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