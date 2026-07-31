Cách nhận tick trắng Facebook miễn phí mà bạn nên biết.

Facebook hiện đã triển khai chương trình cấp tick trắng miễn phí cho một số tài khoản đáp ứng điều kiện theo chính sách của Meta. Nếu tài khoản của bạn đủ tiêu chuẩn, hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây để biết cách đăng ký và kích hoạt huy hiệu nhanh chóng.

Hướng dẫn nhận tick trắng Facebook miễn phí nhanh chóng

Nếu tài khoản của bạn đủ điều kiện tham gia chương trình xác minh của Meta, bạn có thể đăng ký nhận tick trắng Facebook miễn phí ngay trong ứng dụng. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút và yêu cầu thực hiện video selfie để hệ thống xác minh danh tính.

Bước 1: Mở Trang cá nhân, nhấn Mở rộng, chọn Cài đặt và quyền riêng tư > Cài đặt > Trung tâm tài khoản.

Mở Trang cá nhân, nhấn Mở rộng.

Bước 2: Trong giao diện Trung tâm tài khoản, chọn Mật khẩu và bảo mật, sau đó nhấn Video selfie xác minh để bắt đầu quy trình xác thực.

Chọn Mật khẩu và bảo mật.

Bước 3: Chọn tài khoản Facebook muốn đăng ký nhận tick trắng, nhấn Tiếp tục, rồi chọn Bắt đầu quay video selfie.

Chọn tài khoản Facebook muốn đăng ký nhận tick trắng.

Bước 4: Thực hiện quay một đoạn video selfie ngắn theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình. Hãy đảm bảo khuôn mặt rõ nét, đủ ánh sáng và di chuyển theo đúng yêu cầu của hệ thống. Sau khi gửi video, Meta sẽ tiến hành xem xét và nếu tài khoản đáp ứng đầy đủ điều kiện, huy hiệu tick trắng sẽ được cấp sau khi quá trình xác minh hoàn tất.

Thực hiện quay một đoạn video selfie ngắn theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.

Trên đây là hướng dẫn nhận tick trắng Facebook miễn phí bằng tính năng xác minh danh tính của Meta. Hãy đảm bảo tài khoản của bạn sử dụng thông tin chính xác, tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng và thực hiện đầy đủ các bước xác minh để tăng khả năng được xét duyệt.