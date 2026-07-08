Apple thua kiện liên quan đến các quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số của EU

Tòa Sơ thẩm EU bác bỏ các đơn kiện của Apple liên quan đến việc App Store và iOS bị chỉ định là "người gác cổng", nhấn mạnh không chấp nhận các khiếu kiện của Apple về dịch vụ nhắn tin iMessage.
Ngày 8/7, Tòa Sơ thẩm Liên minh châu Âu (EU) đã bác đơn kiện của Apple liên quan đến các quy định mang tính bước ngoặt của khối, qua đó giữ nguyên việc chỉ định hệ điều hành iOS và App Store của hãng là những "người gác cổng" (gatekeeper) phải tuân thủ các nghĩa vụ nghiêm ngặt theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).
Trong phán quyết, Tòa Sơ thẩm EU có trụ sở tại Luxembourg - cơ quan tư pháp quyền lực thứ hai của EU - khẳng định Tòa bác bỏ các đơn kiện của Apple liên quan đến việc App Store và iOS bị chỉ định là "người gác cổng". Phán quyết cũng nhấn mạnh không chấp nhận các khiếu kiện của Apple liên quan đến dịch vụ nhắn tin iMessage.
Apple đã đệ trình các khiếu mại lên Tòa Sơ thẩm EU vào năm 2024 sau khi Ủy ban châu Âu, cơ quan giám sát kỹ thuật số của EU, chỉ định 5 cửa hàng ứng dụng của hãng trên iPhone, iPad, máy tính Mac, Apple TV và Apple Watch là một dịch vụ nền tảng cốt lõi duy nhất theo DMA. Công ty cũng phản đối việc iOS bị coi là cổng kết nối quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận người dùng, qua đó buộc Apple phải cho phép các đối thủ tương tác với hệ điều hành này. Ngoài ra, Apple cũng phản đối việc xếp iMessage vào nhóm dịch vụ liên lạc giữa các cá nhân không phụ thuộc số điện thoại (NIICS), cho rằng điều này có thể khiến dịch vụ phải tuân thủ các quy định viễn thông của EU.
Phán quyết này đánh dấu một chiến thắng nữa cho Ủy ban châu Âu sau khi TikTok và Meta cũng thua kiện trong các vụ kiện tụng liên quan đến DMA.
DMA có hiệu lực từ tháng 5/2023, đặt ra hàng loạt nghĩa vụ đối với các tập đoàn công nghệ lớn nhằm tăng cường cạnh tranh trên thị trường số. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tới 10% doanh thu toàn cầu hằng năm. Kể từ khi đạo luật có hiệu lực, Apple, Meta và ByteDance đã khởi kiện nhằm phản đối một số quy định của EU.
Giới quan sát cho rằng phán quyết mới sẽ củng cố vị thế của các cơ quan quản lý cạnh tranh của EU trong nỗ lực mở rộng không gian cạnh tranh cho các đối thủ và mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng. Apple vẫn có thể kháng cáo các vấn đề pháp lý lên Tòa án Công lý EU (ECJ), cơ quan tư pháp cao nhất của khối.
Theo đúng lộ trình đã quy định, hơn 5 triệu thuê bao bị chặn tin nhắn và chiều gọi đi, Viettel Telecom cam kết duy trì các kênh hỗ trợ để đảm bảo khách hàng được khôi phục liên lạc một cách thuận tiện nhất.
Bạn muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhưng bỗng một ngày camera iPhone không chụp được, điều này chắc hẳn sẽ tạo ra cảm giác vô cùng hụt hẫng và phiền toái. Đây vốn là một trục trặc khá phổ biến trên các dòng điện thoại của Apple.
Trong lộ trình triển khai các quy định mới về quản lý viễn thông, hàng loạt thuê bao di động đang bước vào giai đoạn rà soát và xác thực thông tin bắt buộc. Đáng chú ý, việc xác thực hiện nay không chỉ giới hạn ở một số điện thoại chính mà yêu cầu người dân phải xác thực cả số thuê bao đang sở hữu nhằm bảo vệ quyền lợi.
Khoảng 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái dù đã được đưa lên VneiD. Nếu không hoàn tất xác nhận trước ngày 15/6/2026, các thuê bao này sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi theo quy định.
Screen Time là một tính năng hữu ích giúp người dùng kiểm soát việc sử dụng điện thoại và xây dựng thói quen công nghệ lành mạnh. Việc hiểu rõ cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone sẽ giúp bạn linh hoạt điều chỉnh thiết bị theo nhu cầu cá nhân.