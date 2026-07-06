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Thông tin mới về iPhone 18

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Dù nâng cấp cấu hình, iPhone 18 có thể không hỗ trợ một số tính năng mới nhất trên iOS 27.

iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn. Ảnh: PCMag.
iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn. Ảnh: PCMag.

Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo, bộ đôi iPhone 18 và iPhone 18e dự kiến ra mắt đầu năm sau sẽ trang bị 9 GB RAM, gồm 6 chip nhỏ với dung lượng 1,5 GB mỗi chip.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Kuo cho biết tăng 1 GB RAM giúp các tính năng Apple Intelligence hoạt động mượt mà hơn trên iPhone 18 và iPhone 18e.

Để so sánh, iPhone 17 và iPhone 17e sở hữu RAM 8 GB. Trong khi đó, 3 model cao cấp ra mắt cuối năm nay sẽ có 12 GB RAM, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập. Con số này không thay đổi so với dòng iPhone 17 Pro.

Theo suy đoán từ MacRumors, việc trang bị 9 GB RAM có thể khiến iPhone 18 và iPhone 18e thiếu 2 tính năng mới trên iOS 27, xoay quanh bộ công cụ Apple Intelligence.

Những tính năng có thể thiếu vắng trên 2 thiết bị gồm tinh chỉnh biểu cảm, tốc độ giọng nói của Siri AI, bên cạnh tùy chọn "cải thiện đáng kể độ chính xác" với tính năng chuyển giọng nói thành văn bản.

Theo MacRumors, các tính năng tiên tiến của Apple Intelligence đòi hỏi tối thiểu 12 GB RAM để vận hành trực tiếp trên thiết bị.

Khi ra mắt Siri AI vào tháng 6, Apple cũng xác nhận phiên bản mô hình mạnh nhất, chạy trực tiếp trên sản phẩm sẽ chỉ hỗ trợ iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max cùng iPhone Air, trong khi iPhone 17 và iPhone 17e không nằm trong danh sách.

Dựa trên tin đồn, Apple nhiều khả năng chia lịch trình ra mắt iPhone 18 thành 2 đợt. Các mẫu cao cấp dự kiến trình làng vào tháng 9 năm nay như thường lệ, trong khi iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air thế hệ 2 được cho sẽ xuất hiện vào đầu năm sau.

RAM và chip nhớ NAND hiện vẫn có giá cao do thiếu nguồn cung. Điều này khiến Apple tăng giá loạt sản phẩm từ cuối tháng 6. Tuy iPhone vẫn giữ giá cũ, các nhà phân tích dự đoán iPhone 18 và iPhone 18e có thể đắt hơn bản tiền nhiệm 100-200 USD.

iPhone 18 nhiều khả năng ra mắt đầu năm sau cùng bản nâng cấp của iPhone Air (ảnh). Ảnh: Bloomberg.
iPhone 18 nhiều khả năng ra mắt đầu năm sau cùng bản nâng cấp của iPhone Air (ảnh). Ảnh: Bloomberg.

iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến không có nhiều thay đổi trong thiết kế. Apple nhiều khả năng vẫn sử dụng màn hình kích thước 6,3 inch, phần camera lồi phía sau có thể mỏng hơn.

Về phần cứng, iPhone 18 nhiều khả năng trang bị chip xử lý A20. Theo CNET, dòng chip mới có thể sử dụng quy trình sản xuất mang tên Wafer-Level Multi-Chip Module, tích hợp trực tiếp RAM lên cùng tấm bán dẫn (wafer) với CPU, GPU và bộ xử lý thần kinh. Thiết kế này hứa hẹn cho hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng hơn.

Tình trạng thiếu hụt linh kiện có thể buộc Apple đưa ra một số điều chỉnh. Trên Weibo, chuyên gia rò rỉ Fixed-Focus Digital nhấn mạnh hãng dự kiến hạ cấp vài thông số trên iPhone 18 xuống tương đương iPhone 18e để tiết kiệm chi phí.

Trước đó, nhà phân tích Jeff Pu cho biết iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ trang bị RAM 12 GB, song tin đồn mới nhất hạ con số này xuống 9 GB.

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Tags:

#iPhone 18 #Apple #Apple Intelligence #iOS 27

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