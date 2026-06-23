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Cách mở rộng ảnh trên iPhone bằng AI nhanh chóng

An Nhiên (t/h)
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(Baohatinh.vn) - iOS 27 bổ sung công cụ AI giúp mở rộng ảnh ngay trên iPhone chỉ trong vài thao tác. Khám phá cách mở rộng khung hình để tạo bức ảnh hoàn chỉnh và ấn tượng hơn.

Cách mở rộng ảnh trên iPhone bằng AI nhanh chóng.
Cách mở rộng ảnh trên iPhone bằng AI nhanh chóng.

Không cần dùng ứng dụng bên thứ ba, giờ đây iPhone đã hỗ trợ mở rộng ảnh bằng AI ngay trên iOS 27. Dưới đây là cách giúp bạn kéo rộng khung hình và bổ sung những chi tiết còn thiếu một cách nhanh chóng, tự nhiên.

Cách mở rộng ảnh trên iPhone hiệu quả

Tính năng AI trên iOS 27 cho phép người dùng mở rộng khung hình hoặc tự động căn chỉnh bố cục ảnh chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trong ứng dụng Ảnh. Bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng Ảnh trên iPhone và mở bức ảnh muốn chỉnh sửa. Sau đó nhấn vào nút Chỉnh sửa để truy cập các công cụ xử lý ảnh.

Truy cập ứng dụng Ảnh trên iPhone.
Truy cập ứng dụng Ảnh trên iPhone.

Bước 2: Trong danh sách công cụ chỉnh sửa, chọn Mở rộng. Hệ thống AI sẽ tự động phân tích hình ảnh và tạo thêm nội dung ở các vùng khung hình còn thiếu hoặc cần mở rộng.

Trong danh sách công cụ chỉnh sửa, chọn Mở rộng.
Trong danh sách công cụ chỉnh sửa, chọn Mở rộng.

Bước 3: Đợi quá trình xử lý hoàn tất, xem trước kết quả rồi nhấn dấu để áp dụng thay đổi và lưu ảnh.

Ngoài khả năng mở rộng ảnh, iOS 27 còn tích hợp công cụ Định lại khung giúp tối ưu bố cục một cách tự động.

Bước 1: Tại giao diện chỉnh sửa ảnh, chọn Công cụ rồi nhấn Định lại khung. AI sẽ phân tích chủ thể và sắp xếp lại bố cục sao cho cân đối hơn.

Tại giao diện chỉnh sửa ảnh, chọn Công cụ rồi nhấn Định lại khung.
Tại giao diện chỉnh sửa ảnh, chọn Công cụ rồi nhấn Định lại khung.

Bước 2: Kiểm tra phần xem trước để đánh giá sự khác biệt giữa ảnh gốc và ảnh đã được AI tinh chỉnh. Nếu hài lòng với kết quả, hãy nhấn dấu để xác nhận.

Cuối cùng, chọn Xong để lưu ảnh. Lúc này, bức hình sẽ có khung hình rộng hơn hoặc bố cục hài hòa hơn mà vẫn giữ được nội dung quan trọng ban đầu.

Cuối cùng, chọn Xong để lưu ảnh.
Cuối cùng, chọn Xong để lưu ảnh.

Với công cụ AI mới trên iOS 27, việc mở rộng khung hình hay căn chỉnh lại bố cục ảnh trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể tạo ra những bức ảnh hoàn chỉnh, cân đối và chuyên nghiệp hơn ngay trên iPhone mà không cần sử dụng thêm ứng dụng chỉnh sửa bên ngoài.

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