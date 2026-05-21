Cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone cho mọi phiên bản iOS

(Baohatinh.vn) - Screen Time là một tính năng hữu ích giúp người dùng kiểm soát việc sử dụng điện thoại và xây dựng thói quen công nghệ lành mạnh. Việc hiểu rõ cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone sẽ giúp bạn linh hoạt điều chỉnh thiết bị theo nhu cầu cá nhân.

Việc sử dụng điện thoại thông minh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, đi kèm với những tiện ích ấy là nguy cơ nghiện điện thoại, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và các mối quan hệ xã hội. Nắm bắt được thực trạng này, Apple đã tích hợp tính năng giới hạn thời gian (Screen Time).

Giới hạn thời gian trên iPhone là gì?

Giới hạn thời gian (Screen Time) là tính năng được Apple tích hợp sẵn trên hệ điều hành iOS, iPadOS và macOS nhằm giúp người dùng theo dõi, quản lý và kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của mình.

Tính năng này cung cấp báo cáo chi tiết về cách bạn sử dụng điện thoại trong ngày, bao gồm:

  • Tổng thời gian dùng máy
  • Thời gian sử dụng từng ứng dụng
  • Số lần mở ứng dụng
  • Thông báo nhận được

Nhờ những thống kê này, người dùng có thể nhận biết thói quen sử dụng thiết bị của mình để điều chỉnh cho phù hợp.

Tính năng giới hạn thời gian được Apple tích hợp sẵn trên hệ điều hành.

Ngoài việc theo dõi, Screen Time còn cho phép thiết lập nhiều giới hạn như:

  • Giới hạn thời gian cho từng ứng dụng
  • Đặt lịch giờ nghỉ để hạn chế sử dụng thiết bị
  • Kiểm soát nội dung và quyền riêng tư
  • Quản lý việc sử dụng điện thoại của trẻ em

Trong nhiều trường hợp, khi các giới hạn này làm gián đoạn trải nghiệm, bạn có thể tìm hiểu cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone để sử dụng thiết bị linh hoạt hơn.

Screen Time cho phép người dùng thiết lập nhiều giới hạn

Đặt lịch trình thời gian không sử dụng iPhone

Một trong những tính năng quan trọng của Screen Time là Giờ nghỉ (Downtime). Khi bật chế độ này, iPhone sẽ tự động hạn chế hoạt động của nhiều ứng dụng trong khung giờ đã thiết lập.

Để thiết lập thời gian nghỉ, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Cài đặt → Chọn Thời gian sử dụng → Chọn Giờ nghỉ.

Chọn Thời gian sử dụng → Chọn Giờ nghỉ

Bước 2: Chọn Theo lịch trình → Tại đây bạn có thể chọn tần suất hoạt động của tính năng này và thiết lập khoảng thời gian cho tính năng hoạt động.

Chọn Theo lịch trình.

Ví dụ: bạn có thể đặt giờ nghỉ từ 22h đến 6h sáng để hạn chế việc sử dụng điện thoại trước khi ngủ.

Nếu không muốn các ứng dụng bị giới hạn trong thời gian này, bạn có thể áp dụng cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone thông qua việc điều chỉnh hoặc tắt tính năng Screen Time.

Bật giờ nghỉ theo yêu cầu

Ngoài việc thiết lập lịch trình cố định, iPhone còn cho phép kích hoạt giờ nghỉ ngay lập tức khi cần tập trung hoặc nghỉ ngơi.

Cách thực hiện rất đơn giản:

Bước 1: Vào Cài đặt → Chọn Thời gian sử dụng → Chọn Giờ nghỉ.

Chọn Thời gian sử dụng → Chọn Giờ nghỉ

Bước 2: Chọn Bật giờ nghỉ cho đến ngày mai.

Khi bật chế độ này, nhiều ứng dụng sẽ tạm thời bị hạn chế cho đến ngày hôm sau. Nếu muốn quay lại sử dụng bình thường, bạn chỉ cần chọn Tắt giờ nghỉ.

Chọn Bật giờ nghỉ cho đến ngày mai

Trong trường hợp bạn thường xuyên bị gián đoạn khi làm việc, việc nắm rõ cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone sẽ giúp bạn chủ động điều chỉnh tính năng này bất cứ lúc nào.

Đặt giới hạn sử dụng ứng dụng

Screen Time cho phép người dùng đặt giới hạn sử dụng cho từng nhóm ứng dụng như mạng xã hội, trò chơi hoặc giải trí.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Cài đặt → Chọn Thời gian sử dụng → Chọn Giới hạn ứng dụng.

Chọn Thời gian sử dụng → Chọn Giới hạn ứng dụng

Bước 2: Chọn Thêm giới hạn → Bạn có thể chọn nhiều danh mục hoặc một danh mục tùy theo sự sắp xếp kế hoạch mà bạn thiết kế ban đầu.

Chọn Thêm giới hạn

Bước 3: Sau khi chọn các mục mà mình chọn → Chọn Tiếp → Sau đó bạn thiết lập thời gian sử dụng của các ứng dụng trong mục vừa chọn ở trên. Ngoài ra, bạn có thể chọn tần suất hoạt động của tính năng này → Chọn Thêm.

Tiến hành thiết lập thời gian sử dụng của các ứng dụng

Sau khi đạt đến thời gian quy định, ứng dụng sẽ bị khóa và hiển thị thông báo giới hạn. Nếu muốn tiếp tục sử dụng, bạn cần nhập mật khẩu Screen Time hoặc tìm cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone để bỏ giới hạn này.

Đặt giới hạn liên lạc

Ngoài việc giới hạn ứng dụng, Screen Time còn hỗ trợ quản lý danh bạ và cuộc gọi, đặc biệt hữu ích khi phụ huynh muốn kiểm soát thiết bị của con.

Các bước thiết lập như sau:

Bước 1: Vào Cài đặt → Chọn Thời gian sử dụng → Chọn Giới hạn liên lạc.

Chọn Thời gian sử dụng → Chọn Giới hạn liên lạc

Bước 2: Nếu chọn Trong thời gian sử dụng → Bạn có thể setup chọn 1 trong 3 mục:

  • Chỉ danh bạ
  • Danh bạ & nhóm có ít nhất một liên hệ
  • Mọi người

Tùy theo mục đích ban đầu của bạn.

Chọn Trong thời gian sử dụng

Bước 3: Nếu chọn Trong giờ nghỉ → Bạn chỉ được chọn 1 trong 2 mục:

  • Liên hệ cụ thể
  • Mọi người
Chọn Trong giờ nghỉ

Tính năng này giúp kiểm soát việc liên lạc, đặc biệt hữu ích khi trẻ em sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, khi không cần thiết nữa, nhiều người thường tìm cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone để sử dụng máy thoải mái hơn.

Chọn các ứng dụng và liên hệ mà bạn muốn cho phép mọi lúc

Trong Screen Time, Apple cũng cho phép thiết lập danh sách ứng dụng luôn được sử dụng ngay cả khi đang trong giờ nghỉ.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Cài đặt → Chọn Thời gian sử dụng → Chọn Luôn cho phép.

Chọn Thời gian sử dụng → Chọn Luôn cho phép

Bước 2: Chọn dấu + để thêm ứng dụng mà bạn muốn.

Ví dụ: Bạn có thể cho phép các ứng dụng như:

  • Điện thoại
  • Tin nhắn
  • Bản đồ
  • Email
Chọn dấu + để thêm ứng dụng

Ngoài ra, nếu không muốn ứng dụng nào được quản lý dưới tính năng đó, chọn dấu – → Chọn Xóa. Nhờ vậy, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh danh sách ứng dụng quan trọng mà không cần phải tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone hoàn toàn.

Đặt các giới hạn về nội dung và quyền riêng tư

Screen Time cũng cung cấp công cụ kiểm soát nội dung nhằm hạn chế việc truy cập vào những nội dung không phù hợp.

Để thiết lập tính năng này, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Vào Cài đặt → Chọn Thời gian sử dụng.

Mở Cài đặt → Chọn Thời gian sử dụng

Bước 2: Chọn Bật giới hạn → Gạt qua phải để bật Bật giới hạn.

Sau khi kích hoạt, bạn có thể tùy chỉnh nhiều nội dung như:

  • Giới hạn nội dung web
  • Hạn chế ứng dụng theo độ tuổi
  • Kiểm soát mua hàng trong App Store
  • Quản lý quyền riêng tư
Chọn Bật giới hạn

Nếu bạn không còn nhu cầu kiểm soát các nội dung này, việc tìm hiểu cách tắt giới hạn ứng dụng trên iPhone sẽ giúp thiết bị hoạt động bình thường như trước.

Ai nên sử dụng giới hạn thời gian?

Giới hạn thời gian không chỉ dành riêng cho trẻ em hay phụ huynh. Đây là công cụ hữu ích cho bất kỳ ai muốn quản lý thói quen sử dụng thiết bị của mình.

Một số trường hợp nên sử dụng Screen Time gồm:

Giảm thời gian sử dụng điện thoại

Những ứng dụng như mạng xã hội, video ngắn hoặc game có thể khiến người dùng mất nhiều thời gian. Thiết lập giới hạn giúp kiểm soát tốt hơn việc sử dụng.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Bằng cách thiết lập Giờ nghỉ trước khi đi ngủ, bạn sẽ hạn chế việc dùng điện thoại quá khuya, từ đó giúp giấc ngủ tốt hơn.

Tăng khả năng tập trung

Trong quá trình học tập hoặc làm việc, việc hạn chế các ứng dụng giải trí giúp bạn tránh bị phân tâm.

Dành thời gian cho các hoạt động khác

Khi giảm bớt thời gian dùng điện thoại, bạn sẽ có thêm thời gian cho các hoạt động như:

  • Tập thể dục
  • Đọc sách
  • Gặp gỡ bạn bè
  • Dành thời gian cho gia đình

Phụ huynh quản lý thiết bị của con cái

Screen Time giúp phụ huynh kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại của trẻ, đồng thời bảo vệ trẻ khỏi những nội dung không phù hợp trên internet.

Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo

Zalo trên điện thoại mới cập nhật tính năng mới, cho phép người dùng sao chép trực tiếp chữ trong ảnh được gửi trên Zalo mà không cần phải qua các ứng dụng phức tạp hay tải ảnh về máy.
Khi trí tuệ nhân tạo trở thành "con dao hai lưỡi" trong môi trường làm việc hiện đại

Theo báo Liberation của Pháp, trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) được ca ngợi như một công cụ giúp tăng năng suất và giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn đó, ngày càng nhiều người lao động trong lĩnh vực công nghệ - từ nhà thiết kế, lập trình viên đến kỹ sư - đang phải đối mặt với một thực tế khác: Mệt mỏi nhận thức, “sương mù não” và nguy cơ kiệt sức nghề nghiệp gia tăng.
Sắp có MacBook Ultra

Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.
AI đang 'nuốt chửng' Internet

Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.
Sắp có điện thoại ChatGPT

Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Việc bỗng nhiên đánh rơi hay để quên chiếc điện thoại iPhone đắt giá khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người không biết làm sao để tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn.
Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Cột mốc mới của Apple

Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.
Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.
