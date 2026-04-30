AI đang 'nuốt chửng' Internet

Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.

Nghiên cứu xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Ảnh: Adobe Stock.

Một nghiên cứu từ các học giả của Đại học Stanford và tổ chức Internet Archive vừa công bố đã phơi bày tốc độ bành trướng khủng khiếp của các công cụ AI.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã dùng phần mềm dò quét Pangram v3 để phân tích hàng loạt website được tạo ra trong 33 tháng qua, từ tháng 8/2022-5/2025.

Kết quả cho thấy một biểu đồ tăng trưởng dựng đứng. Tỷ lệ các trang web mới chứa nội dung do AI tạo ra hoặc hỗ trợ viết đã tăng từ con số 0 tròn trĩnh lên mức 35% vào giữa năm 2025.

Jonáš Doležal, nhà nghiên cứu AI tại Stanford, gọi tốc độ thâu tóm này là "đáng kinh ngạc". Ông nhấn mạnh rằng máy móc chỉ mất vỏn vẹn 3 năm để chiếm lĩnh phần lớn không gian số mà con người đã phải mất hàng thập kỷ để xây dựng.

Nghiên cứu cũng xác nhận AI đang gây ra 2 hệ lụy lớn nhất là làm sụt giảm tính đa dạng về mặt ngữ nghĩa và khiến văn phong trên web trở nên sạch sẽ, vui vẻ một cách khiên cưỡng.

Những giọng văn sắc sảo, góc cạnh và độc bản do con người viết đang dần bị pha loãng. Thay vào đó, nội dung do AI đang tạo ra "văn hóa độc canh" (monoculture), nơi mọi bài viết, mã nguồn và nội dung đều na ná nhau, rập khuôn và an toàn tuyệt đối.

Theo Doležal, thách thức lớn nhất của các hãng công nghệ hiện nay không phải là việc rèn giũa ép các mô hình AI phải trở nên ngoan ngoãn và tuân thủ hoàn toàn. Thay vào đó, giới lập trình cần phải cho phép AI có những "cá tính" riêng biệt và sự gai góc nhất định.

"Chỉ khi đó, chúng mới có thể đóng vai trò là một đối tác sáng tạo thực thụ, chứ không phải là một cỗ máy tẩy trắng ngôn ngữ, đe dọa xóa sổ hoàn toàn tiếng nói của con người trên không gian mạng", nhà nghiên cứu AI tại Stanford nói.

Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Cột mốc mới của Apple

Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.
Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.
Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.
iPhone sẽ có camera 200 MP?

Apple được cho đang thử nghiệm ống kính camera 200 MP với kích thước cảm biến lớn, có thể trang bị trên iPhone ngay năm sau.
Điểm yếu trên Galaxy S26 Ultra

iFixit chấm Galaxy S26 Ultra 5/10 về khả năng sửa chữa, tương tự S25 Ultra ra mắt năm ngoái. Màn hình vẫn là điểm yếu lớn nhất khi chi phí thay thế có thể lên đến 399 USD.
Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.