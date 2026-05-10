Apple sắp định nghĩa lại iPhone

Apple đang chuẩn bị cho dự án mang tên "Glasswing" nhằm lột xác hoàn toàn iPhone 20, với thiết kế toàn kính và loại bỏ toàn bộ nút bấm vật lý.

Ảnh dựng thiết kế iPhone 20. Ảnh: Ice Universe.

Ra đời năm 2007, iPhone từng tạo nên cuộc cách mạng khi khai tử bàn phím vật lý để mở ra kỷ nguyên màn hình cảm ứng. Hiện tại, hướng tới kỷ niệm 20 năm ra mắt, Apple dường như đang sẵn sàng tái lập lịch sử với thiết kế iPhone 20: một chiếc iPhone hoàn toàn liền mạch và không có nút bấm.

Trong bản tin Power On, chuyên gia Mark Gurman tiết lộ dự án đại tu iPhone hiện được gọi nội bộ là “Glasswing”. Cái tên này lấy cảm hứng từ loài bướm cánh gương với đôi cánh trong suốt. Điểm nhấn của thiết kế mới nằm ở phần cạnh máy bằng kính cong 4 phía, bao phủ toàn bộ màn hình và thân máy.

Các báo cáo trước đó cũng chỉ ra rằng Apple đang nghiên cứu việc quay trở lại với phong cách màn hình cong. Tuy nhiên, thay vì lặp lại kiểu màn hình "thác nước" với độ dốc lớn như trên các dòng điện thoại Android cũ, thiết kế này hướng tới hiệu ứng thị giác liền mạch hơn.

Đây cũng chính là mục đích xa hơn của giao diện "Liquid Glass" được Apple đưa lên iOS 26 hồi tháng 9/2025. Mục tiêu của hãng là tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa hệ điều hành và thiết bị. Khi đó, phần mềm sẽ hiển thị như thể đang hòa tan vào bộ khung kính của iPhone, mang đến trải nghiệm thị giác cho người dùng.

Thay đổi gây chú ý khác là việc loại bỏ hoàn toàn các nút vật lý truyền thống. Leaker Instant Digital trên Weibo hồi tháng 10/2025 từng hé lộ về việc iPhone sẽ loại bỏ phím vật lý. Theo đó, hệ thống nút bấm thể rắn (solid-state) của Apple đã vượt qua các bài kiểm tra tính năng và sẵn sàng để đưa vào dây chuyền sản xuất hàng loạt.

Hệ thống này sử dụng bộ rung cục bộ để tạo ra phản hồi xúc giác. Nhờ đó, người dùng vẫn có cảm giác như đang bấm vào một nút thật dù thực chất bề mặt hoàn toàn phẳng.

Tuy nhiên, con đường này không hề dễ dàng. Trước đó, chuyên gia Ming-Chi Kuo từng tiết lộ Apple đã phải hoãn kế hoạch đưa nút thể rắn lên dòng iPhone 15 Pro do các vấn đề về kỹ thuật và sản xuất. Việc quay lại với ý tưởng này cho thấy Apple có thể đã tìm ra lời giải cho các thách thức cũ.

Ngoài ra, quá trình chuyển đổi dự kiến bắt đầu sớm hơn trên dòng iPhone 18. Nút Camera Control có thể được tinh chỉnh lại cấu trúc để chuẩn bị cho sự ra đời của một chiếc iPhone không nút vào năm 2027.

“Dự án kỷ niệm 20 năm của Apple có thể khiến những chiếc iPhone hiện tại trở nên lỗi thời ngay lập tức”, chuyên gia Mark Gurman nhận định.

Nếu thành công, iPhone 20 có thể một lần nữa định nghĩa lại khái niệm thẩm mỹ trong ngành công nghiệp di động.

