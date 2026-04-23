Xe điện VinFast biết “kêu cứu” tới điện thoại, đồng hồ thông minh của chủ nhân

(Baohatinh.vn) - Với dịch vụ thông minh VF Connect, người dùng xe điện VinFast có thể tương tác với chiếc xe mọi lúc, mọi nơi bằng cả điện thoại và đồng hồ thông minh.

Khi xe cũng biết “kêu cứu”

Với anh Hoàng Nam (34 tuổi, Hà Nội), sự thay đổi lớn nhất từ khi chuyển sang sử dụng VF 8 là khả năng kiểm soát phương tiện mọi lúc, mọi nơi bằng điện thoại.

Anh cho biết đã sở hữu chiếc xe xăng cũ của gia đình hơn 10 năm. Lúc đi ăn hay gặp bạn bè, anh thường có thói quen để ý vị trí đỗ xe và thỉnh thoảng kiểm tra lại để yên tâm. “Không phải lúc nào cũng lo lắng, nhưng vẫn có cảm giác chưa thực sự thoải mái khi xe nằm ngoài tầm kiểm soát”, anh chia sẻ.

Cuộc đời anh “bước sang trang mới” từ khi sở hữu VF 8. Thay vì cần người dùng quan sát, giờ đây, chiếc xe của anh có thể tự “bảo vệ” mình. Khi xe có dấu hiệu di chuyển hoặc có tình huống mở cửa trái phép, tính năng Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert) trong gói dịch vụ thông minh VF Connect sẽ được tự động kích hoạt. Chiếc xe sẽ ngay lập tức gửi thông báo “kêu cứu” cho chủ xe tới điện thoại hoặc đồng hồ thông minh.

Ngoài ra, anh cũng có thể chủ động kiểm tra tình trạng thông qua ứng dụng VinFast để đảm bảo chiếc xe vẫn ở vị trí đã đỗ.

Anh Nam nhận định giá trị cốt lõi của tính năng này không chỉ dừng ở việc “nhận được thông báo”, mà nằm ở yếu tố thời gian thực. Khoảng cách giữa sự cố và phản ứng được rút ngắn tối đa. Thay vì chỉ phát hiện dấu hiệu bất thường khi đã quay lại bãi đỗ sau nhiều giờ, chủ xe có thể nắm bắt tình huống ngay, từ đó chủ động kiểm tra và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

“Khi gửi xe dài ngày tại sân bay, chung cư hay các bãi đỗ công cộng đông đúc, tính năng này càng trở nên giá trị. Cảm giác tài sản của mình không chỉ được bảo vệ bằng khóa cơ học, mà còn bằng công nghệ giám sát”, anh nhận định.

Kết nối mọi lúc, quản lý mọi nơi

Đang sử dụng chiếc VinFast VF 9, anh Minh Trí, nhà sáng lập một startup công nghệ tại TP.HCM, cũng cho rằng khả năng Quản lý và giám sát xe từ xa (Remote Control) trên VF Connect khiến cuộc sống của anh đơn giản hơn rất nhiều.

“Tôi làm trong lĩnh vực công nghệ, nên đã quen với việc mọi thứ phải kết nối và đồng bộ. Chiếc xe cũng vậy, nếu đã là tài sản giá trị, nó nên được quản lý thông minh chứ không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển”, anh chia sẻ.

Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VinFast, anh có thể theo dõi đầy đủ trạng thái phương tiện: mức pin còn lại để tính toán lộ trình trong ngày, nhiệt độ khoang xe để đảm bảo sự thoải mái, áp suất lốp nhằm duy trì vận hành ổn định.

“Nếu thấy pin không đủ năng lượng cho lịch trình hôm đó, tôi có thể sắp xếp thời điểm sạc hợp lý. Nếu có thông số nào bất thường, mình xử lý ngay thay vì để đến lúc cần di chuyển mới phát hiện”, vị chủ xe chia sẻ.

Anh bổ sung thêm, trước khi rời văn phòng vào những ngày nắng gắt, chủ xe có thể bật điều hòa từ xa để khoang xe đạt nhiệt độ lý tưởng. Trong các bãi đỗ rộng tại trung tâm thương mại hay sân bay, tính năng tìm xe bằng cách nháy đèn, phát còi giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tránh cảm giác lúng túng giữa hàng trăm phương tiện. Khi cần hỗ trợ người thân lấy đồ trong xe, việc mở cửa từ xa cũng chỉ gói gọn trong một thao tác trên ứng dụng.

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ ấy, theo anh Trí, lại tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm sở hữu.

Đáng chú ý, những tiện ích này không phải là “điểm dừng” cuối cùng. Các tính năng VF Connect trên xe VinFast có thể tiếp tục được nâng cấp, tối ưu hoặc bổ sung theo thời gian thông qua các bản cập nhật phần mềm. Điều đó đồng nghĩa, chiếc xe sẽ liên tục được hoàn thiện, nâng cấp và mở rộng tính năng mới. Với người dùng, đây không chỉ là câu chuyện tiện ích, mà còn góp phần bảo toàn giá trị lâu dài của tài sản.

Nhiều tính năng trên xe VinFast có thể điều khiển ngay trên thiết bị đeo tay như Apple Watch khi chủ xe mua gói VF Connect Pro trở lên.

Hiện tại, người dùng xe VinFast có thể tiếp cận tính năng Giám sát, quản lý xe từ xa (Remote Control) và Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert) khi đăng ký gói VF Connect Pro, Premium hoặc Prime. Ngay từ gói VF Connect Pro, chủ xe được sử dụng thêm tính năng Trợ lý ảo VinFast 3.0 có thể tương tác tự nhiên như người thật. Gói dịch vụ VF Connect Premium và Prime bổ sung thêm ứng dụng bản đồ thời gian thực Vietmap Live, chợ ứng dụng VF Connect Store với đa dạng các app giải trí như Spotify, YouTube, các chế độ thư giãn…

Gói VF Connect Pro có mức giá 799.000 đồng/năm, gói VF Connect Premium được niêm yết ở mức 1.299.000 đồng/năm, và VF Connect Prime có mức giá 1.599.000 đồng/năm.

Nissan X-Trail thế hệ mới lộ diện

Nissan X-Trail thế hệ mới lộ diện

Các bộ phận xe ô tô cần chăm sóc kỹ vào mùa hè

Các bộ phận xe ô tô cần chăm sóc kỹ vào mùa hè

Mẫu A-SUV nào giá lăn bánh tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất?

Mẫu A-SUV nào giá lăn bánh tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất?

Rà côn: Nguyên nhân âm thầm khiến ly hợp xe số sàn xuống cấp

Rà côn: Nguyên nhân âm thầm khiến ly hợp xe số sàn xuống cấp

VinFast bán gần 28.000 ôtô điện tháng 3

VinFast bán gần 28.000 ôtô điện tháng 3

Châu Âu 'cấm' xe bán tải cỡ lớn?

Châu Âu 'cấm' xe bán tải cỡ lớn?

Đi xe máy dầu thế nào để tiết kiệm?

Đi xe máy dầu thế nào để tiết kiệm?

Vấn nạn lướt TikTok khi đang lái xe

Vấn nạn lướt TikTok khi đang lái xe

Toyota Corolla 2026 nâng cấp trang bị, giá từ 22.190 USD

Toyota Corolla 2026 nâng cấp trang bị, giá từ 22.190 USD

Những sai lầm khi thay dầu động cơ ô tô

Những sai lầm khi thay dầu động cơ ô tô

