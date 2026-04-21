Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Chủ xe VinFast VF 6: “Tôi thấy may vì đã mua xe điện sớm”

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nhờ chính sách sạc pin 0 đồng lên tới 3 năm và khả năng tiết kiệm chi phí cho chủ xe suốt vòng đời sử dụng, VF 6 mở ra cơ hội sở hữu ô tô dễ dàng, lâu dài cho người dùng Việt.

3 năm tiền sạc bằng “0”

Sau khoảng 2 năm sử dụng VinFast VF 6, anh Nguyễn Quốc Nhật (Hà Nội) càng tin rằng quyết định chuyển sang xe điện của mình là hoàn toàn đúng đắn, đặc biệt trước những biến động khó lường của giá nhiên liệu.

“Nhìn giá xăng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy may vì đã chuyển qua xe điện sớm. Nếu vẫn còn sử dụng xe xăng thì chắc chắn việc đi lại sẽ không được thoải mái như bây giờ”, anh Nhật chia sẻ.

Trước đây anh Nhật từng sở hữu một chiếc Mazda CX-3. Hàng tháng, anh trả trung bình 2-3 triệu đồng tiền nhiên liệu. Thế nhưng, từ khi chuyển sang sử dụng VF 6, chi phí “nhiên liệu” gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí sạc, qua đó, tài chính của gia đình anh được tối ưu đáng kể.

1.jpg

Hiện tại, người mua xe điện VinFast từ 10/2/2026 được hưởng chính sách sạc miễn phí tại các trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng với khách hàng cá nhân, không giới hạn với người mua xe vận doanh độc quyền trên Green SM Platform). Với người mua xe từ trước thời điểm này như anh Nhật, chính sách kéo dài tới khi đủ 3 năm kể từ ngày mua xe.

Anh cũng tính toán, ngay cả ngoài thời gian ưu đãi, khoản chi phí sạc vẫn “không thấm vào đâu”, chỉ bằng một phần nhỏ so với việc đổ xăng.

“Trước đây khi còn sử dụng Mazda CX-3, trung bình một tháng tôi di chuyển khoảng 1.500 km. Với quãng đường tương đương thì VF 6 tiêu thụ khoảng 200 kWh điện, chi phí rơi vào khoảng 700.000 đồng, như vậy chỉ bằng 1/3-1/4 tiền đổ xăng”, anh Nhật nhận định.

Bảo dưỡng nhẹ gánh, “nuôi xe” không áp lực

Đồng quan điểm, dù mới chuyển sang sử dụng xe điện được hơn một năm, anh Nguyễn Văn Huy (Hà Nội) đã nhận thấy rõ lợi thế chi phí của VF 6. Theo anh, không chỉ tiết kiệm về chi phí nhiên liệu, VF 6 cũng giúp người dùng thoải mái hơn về mặt tài chính nhờ chi phí bảo dưỡng ở mức rất thấp.

“Hồi còn chạy xe xăng, cứ mỗi khi đến kỳ hạn bảo dưỡng 5.000 km là đủ thứ phụ tùng phải thay. Từ lọc gió, lọc dầu, bugi, cho đến lốp, má phanh, tùy tần suất chạy mà mỗi năm tôi phải chi đến cả chục triệu đồng”, anh Huy nói.

2.jpg

Với đặc điểm ít hạng mục cần thay thế định kỳ, sau khi bảo dưỡng VF 6 lần đầu, anh Huy ghi nhận mức chi phí “nếu so với xe xăng thì khác nhau một trời một vực”.

“Chỉ 500.000 đồng cho một lần bảo dưỡng, ngoài ra quá trình thực hiện cũng diễn ra rất nhanh, chỉ mất chưa đến một ngày”, anh Huy cho biết.

Mới đây, VinFast đã nâng chu kỳ bảo dưỡng lên tới 15.000 km/năm, gấp 3 lần so với xe xăng (thông thường phải bảo dưỡng sau 5.000 km). Nhờ vậy, anh tiết kiệm cả chi phí lẫn thời gian trong quá trình sử dụng.

Đáng chú ý, nhờ loạt chính sách ưu đãi từ VinFast trong tháng 4/2026, chi phí sở hữu VF 6 đang ở mức rất tốt so với mặt bằng phân khúc.

Cụ thể, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” cho phép khách hàng mua trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, đi cùng mức lãi suất ưu đãi cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Người mua cũng có thể lựa chọn mức hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe thay chính sách ưu đãi lãi suất. Bên cạnh đó, VinFast cũng đang triển khai mức ưu đãi 3% cho những khách hàng chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện tới 30/4/2026.

Với mức giá dễ tiếp cận, chính sách tài chính linh hoạt cùng chi phí vận hành – bảo dưỡng tối ưu, VF 6 đang tăng sức hút mạnh mẽ khi là lựa chọn kinh tế bền vững bậc nhất trong phân khúc. Tháng 3/2026, mẫu xe Việt cũng đã đạt doanh số ấn tượng 3.152 xe, tăng trưởng 202% so với tháng trước và nằm trong top 4 xe bán chạy nhất thị trường Việt.

Tin liên quan

Tags:

#VinFast #VF 6 #xe điện #chi phí tiết kiệm #giá nhiên liệu #sạc miễn phí #Vingroup

Chủ đề Vingroup

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khi đồ chơi hóa thành mối nguy

Đồ chơi thế hệ mới slime đang trở thành "cơn sốt" trong giới học sinh. Thế nhưng, đằng sau sự thú vị của loại chất dẻo này là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe.
Tài chính thị trường ngày 16/4: Bưởi và chanh Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc

Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trao chuẩn sống an cư quốc tế đi kèm quà tặng giá trị: S1 - The Sentosa “tăng nhiệt” tại thị trường xứ Thanh

Hàng ngàn cư dân tương lai cùng khách hàng và nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa” diễn ra vào ngày 11/4. Tại đây, tòa S1 - Đảo An Nhiên mở ra cơ hội để khách hàng nhận nhiều quà tặng giá trị, ưu đãi tài chính hiếm gặp và triển vọng an cư, đầu tư gắn với nhịp tăng trưởng sôi động của xứ Thanh.
Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình

Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.
Bất động sản dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

Sở hữu quần thể tiện ích vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, Vịnh Tiên trong lòng Vinhomes Green Paradise sẽ là bệ phóng đưa Cần Giờ lên bản đồ các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Dòng khách lên tới 40 triệu người/năm trong tương lai giúp Vịnh Tiên tạo lực hút mạnh mẽ với giới đầu tư.
Giá vàng bật tăng mạnh

Trong phiên giao dịch 9 giờ sáng 8/4, giá vàng SJC trong nước đã bật tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, lên mốc 177 triệu đồng/lượng.
Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Tĩnh tăng do đâu?

Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Tĩnh trong tháng 3 năm 2026 ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Dù vẫn trong ngưỡng kiểm soát, song xu hướng này đang cho thấy áp lực lạm phát và đặt ra thách thức đối với công tác điều hành giá.