Chủ xe VinFast VF 6: “Tôi thấy may vì đã mua xe điện sớm”

3 năm tiền sạc bằng “0”

Sau khoảng 2 năm sử dụng VinFast VF 6, anh Nguyễn Quốc Nhật (Hà Nội) càng tin rằng quyết định chuyển sang xe điện của mình là hoàn toàn đúng đắn, đặc biệt trước những biến động khó lường của giá nhiên liệu.

“Nhìn giá xăng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy may vì đã chuyển qua xe điện sớm. Nếu vẫn còn sử dụng xe xăng thì chắc chắn việc đi lại sẽ không được thoải mái như bây giờ”, anh Nhật chia sẻ.

Trước đây anh Nhật từng sở hữu một chiếc Mazda CX-3. Hàng tháng, anh trả trung bình 2-3 triệu đồng tiền nhiên liệu. Thế nhưng, từ khi chuyển sang sử dụng VF 6, chi phí “nhiên liệu” gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí sạc, qua đó, tài chính của gia đình anh được tối ưu đáng kể.

Hiện tại, người mua xe điện VinFast từ 10/2/2026 được hưởng chính sách sạc miễn phí tại các trạm công cộng V-Green tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng với khách hàng cá nhân, không giới hạn với người mua xe vận doanh độc quyền trên Green SM Platform). Với người mua xe từ trước thời điểm này như anh Nhật, chính sách kéo dài tới khi đủ 3 năm kể từ ngày mua xe.

Anh cũng tính toán, ngay cả ngoài thời gian ưu đãi, khoản chi phí sạc vẫn “không thấm vào đâu”, chỉ bằng một phần nhỏ so với việc đổ xăng.

“Trước đây khi còn sử dụng Mazda CX-3, trung bình một tháng tôi di chuyển khoảng 1.500 km. Với quãng đường tương đương thì VF 6 tiêu thụ khoảng 200 kWh điện, chi phí rơi vào khoảng 700.000 đồng, như vậy chỉ bằng 1/3-1/4 tiền đổ xăng”, anh Nhật nhận định.

Bảo dưỡng nhẹ gánh, “nuôi xe” không áp lực

Đồng quan điểm, dù mới chuyển sang sử dụng xe điện được hơn một năm, anh Nguyễn Văn Huy (Hà Nội) đã nhận thấy rõ lợi thế chi phí của VF 6. Theo anh, không chỉ tiết kiệm về chi phí nhiên liệu, VF 6 cũng giúp người dùng thoải mái hơn về mặt tài chính nhờ chi phí bảo dưỡng ở mức rất thấp.

“Hồi còn chạy xe xăng, cứ mỗi khi đến kỳ hạn bảo dưỡng 5.000 km là đủ thứ phụ tùng phải thay. Từ lọc gió, lọc dầu, bugi, cho đến lốp, má phanh, tùy tần suất chạy mà mỗi năm tôi phải chi đến cả chục triệu đồng”, anh Huy nói.

Với đặc điểm ít hạng mục cần thay thế định kỳ, sau khi bảo dưỡng VF 6 lần đầu, anh Huy ghi nhận mức chi phí “nếu so với xe xăng thì khác nhau một trời một vực”.

“Chỉ 500.000 đồng cho một lần bảo dưỡng, ngoài ra quá trình thực hiện cũng diễn ra rất nhanh, chỉ mất chưa đến một ngày”, anh Huy cho biết.

Mới đây, VinFast đã nâng chu kỳ bảo dưỡng lên tới 15.000 km/năm, gấp 3 lần so với xe xăng (thông thường phải bảo dưỡng sau 5.000 km). Nhờ vậy, anh tiết kiệm cả chi phí lẫn thời gian trong quá trình sử dụng.

Đáng chú ý, nhờ loạt chính sách ưu đãi từ VinFast trong tháng 4/2026, chi phí sở hữu VF 6 đang ở mức rất tốt so với mặt bằng phân khúc.

Cụ thể, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” cho phép khách hàng mua trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, đi cùng mức lãi suất ưu đãi cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Người mua cũng có thể lựa chọn mức hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe thay chính sách ưu đãi lãi suất. Bên cạnh đó, VinFast cũng đang triển khai mức ưu đãi 3% cho những khách hàng chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện tới 30/4/2026.

Với mức giá dễ tiếp cận, chính sách tài chính linh hoạt cùng chi phí vận hành – bảo dưỡng tối ưu, VF 6 đang tăng sức hút mạnh mẽ khi là lựa chọn kinh tế bền vững bậc nhất trong phân khúc. Tháng 3/2026, mẫu xe Việt cũng đã đạt doanh số ấn tượng 3.152 xe, tăng trưởng 202% so với tháng trước và nằm trong top 4 xe bán chạy nhất thị trường Việt.