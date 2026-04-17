Nghỉ lễ tiết kiệm chi phí, “xông xênh” trải nghiệm nhờ VinFast VF 6

Động cơ mạnh mẽ chinh phục mọi địa hình

Trong phân khúc SUV hạng B, không nhiều mẫu xe có thể mang lại cảm giác tự tin trên đa dạng địa hình như VF 6. Chia sẻ sau những trải nghiệm thực tế, anh Phùng Thế Trọng (chủ xe VF 6 tại Hà Nội) cho biết, nếu đặt lên bàn cân cùng những mẫu xe khác trong cùng phân khúc, mẫu B-SUV điện rõ ràng trội hơn hẳn.

“Chạy tốc độ cao thoải mái. Nhiều tình huống phải vượt qua đèo dốc 10-12% chưa bao giờ khiến tôi phải lo ngại”, anh Trọng ấn tượng chia sẻ sau hành trình xuyên Việt qua các tỉnh miền núi phía Bắc.

Anh Trọng cho biết với nhu cầu di chuyển dài ngày, anh thường chất thêm nhiều đồ đạc vào cốp xe. Mặc dù tải nặng nhưng VF 6 vẫn cho quãng đường di chuyển thực tế tốt. Ngoài ra, nhờ mạng lưới trạm sạc phủ sóng cả nước của V-Green, chủ xe như anh không “ngán” bất cứ cung đường nào, dù là xa xôi nhất.

“Ngay cả ở những khu vực ít trạm sạc nhất, chỉ cần di chuyển tầm 200 km là có thể tiếp cận 2-3 trạm sạc. Với VF 6, tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ về quãng đường di chuyển, dù là đi xa đến đâu”, anh Trọng nhận định.

Vị chủ xe cũng thừa nhận VF 6 giúp người dùng “rảnh tay” trên những chuyến đi xa nhờ công nghệ hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS). Đặc biệt, trên cao tốc, các tính năng này đóng vai trò như người bạn đồng hành đáng tin cậy, làm giảm bớt áp lực và rủi ro khi di chuyển,

“Khi đi cao tốc, việc chạy đều đều vài trăm km liên tiếp cực kỳ chán, mệt và dễ gây buồn ngủ hoặc mất tập trung. Lúc này, các tính năng như giám sát hành trình thích ứng và giữ làn tự động sẽ cho cảm giác nhẹ nhàng hơn. Nếu chẳng may mất tập trung, hệ thống sẽ lập tức cảnh báo hoặc can thiệp kịp thời”, anh Trọng bày tỏ.

Chạy thoải mái, chi phí tối giản

Động cơ, công nghệ đều thuộc “hàng hiếm” trong phân khúc nhưng theo cộng đồng chủ xe VF 6, chi phí nuôi xe là yếu tố “giữ chân” người dùng hiệu quả nhất.

Anh Nguyễn Văn Dũng (chủ xe VF 6 đam mê du lịch tại Phú Thọ) cho biết, với tình hình giá xăng biến động liên tục như hiện tại, anh thở phào nhẹ nhõm vì không phải lo lắng về chi phí nhiên liệu.

“Với chính sách miễn phí sạc 3 năm, tôi sử dụng VF 6 gần như hàng ngày mà không phải lo nghĩ chuyện chi phí. Với cường độ đi lại của tôi mà di chuyển bằng xe xăng, chẳng mấy chốc tiền xăng bằng luôn tiền mua xe”, anh Dũng dí dỏm chia sẻ.

Không chỉ vậy, do là xe điện nên VF 6 có cấu tạo đơn giản hơn so với xe xăng, không cần thay dầu máy, ít chi tiết hao mòn, từ đó giúp chi phí bảo dưỡng giảm đáng kể.

“Từ lúc chuyển sang VF 6, chi phí sử dụng nhẹ đi thấy rõ, vừa tiết kiệm lại vừa đỡ mất thời gian ra vào xưởng bảo dưỡng. Lần gần nhất tôi bảo dưỡng lúc xe đạt mốc 12.000 km, tính ra chỉ mất có 700.000 đồng. Đem xe đi ‘chinh chiến’ khắp nơi mà chỉ mất từng ấy thì quá rẻ”, anh Dũng thích thú. Mới đây, mốc bảo dưỡng xe điện VinFast đã được nâng lên 15.000 km – gấp 3 lần mốc phổ biến 5.000 km của xe xăng.

Đáng chú ý, trong tháng 4/2026, người dùng có thể sở hữu VinFast VF 6 với mức giá lý tưởng nhờ loạt ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng có thể lựa chọn mức hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe hoặc chính sách trả góp với lãi suất 7%/năm trong 3 năm đầu, trả trước chỉ từ 0 đồng. Đi kèm đó là ưu đãi 3% trường hợp đổi từ xe xăng sang xe điện tới 30/4. Ngoài ra, người mua còn được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách từ Chính phủ.

Kết hợp cùng chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp, VF 6 không chỉ là một mẫu xe đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, mà còn được nhìn nhận như “người bạn đồng hành” đáng tin cậy trong những hành trình dài, vừa mang tới sự thoải mái, an tâm, vừa giúp chủ nhân tiết kiệm chi phí triệt để.