MPV siêu sang sắp đến Việt Nam có bản nâng cấp, sạc 10 phút là gần đầy

Mẫu MPV Zeekr 009 nâng cấp được trang bị bộ pin mới, có khả năng sạc 10-80% pin trong 10 phút.
Thương hiệu Zeekr của tập đoàn Geely vừa chính thức thông báo sẽ ra mắt phiên bản cập nhật của mẫu MPV hạng sang Zeekr 009 vào ngày 19/05/2026. Với những nâng cấp mạnh mẽ về hệ thống điện 900V và pin Qilin thế hệ mới từ CATL, Zeekr 009 tiếp tục khẳng định vị thế "phi thuyền mặt đất" trong phân khúc.
Dù ngoại thất không có nhiều thay đổi so với bản cũ, không gian bên trong Zeekr 009 đã được làm mới để tăng tính sang trọng và tiện nghi.
Hàng ghế thứ hai được trang bị ghế không trọng lực kép với 22 điểm massage và "đấm bóp" chuyên sâu. Ở phiên bản 7 chỗ, hàng ghế này có khả năng xoay linh hoạt, kết hợp cùng màn hình OLED 17 inch gắn trần. Xe cũng thay đổi thiết kế vô-lăng và bổ sung núm xoay pha lê tại cụm điều khiển trung tâm.
Về công nghệ an toàn, Zeekr 009 sử dụng chip Thor-U với sức mạnh tính toán 700 TOPS, hỗ trợ hệ thống lái trợ giúp H7G-ASD và hơn 70 cấu hình an toàn chủ động. Hệ thống treo khí nén buồng đôi và giảm chấn điện từ CCD cũng là trang bị tiêu chuẩn để đảm bảo sự êm ái tối đa.
Điểm thay đổi đáng giá nhất trên Zeekr 009 nằm ở hệ thống truyền động và cấu trúc điện tử. Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) đã được nâng cấp lên kiến trúc điện áp cao 900V, cho phép xe đạt tốc độ sạc kỷ lục.
Phiên bản motor đôi sản sinh công suất lên tới 680 kW (tương đương 912 mã lực), giúp chiếc MPV đồ sộ tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,9 giây.
Xe sử dụng pin Qilin công nghệ 6C của CATL. Theo thông số từ hãng, phiên bản motor đôi có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 10 phút. Phiên bản motor đơn (310 kW) đạt quãng đường 740 km, trong khi bản motor đôi mạnh mẽ hơn đạt 720 km cho mỗi lần sạc đầy.
Tại thị trường Trung Quốc, Zeekr 009 bản nâng cấp dự kiến có giá khởi điểm từ khoảng 500.000 NDT, tương đương 70.500 USD. Phiên bản cao cấp nhất Ultra+ Executive có thể lên tới hơn 700.000 NDT, tương đương 98.700 USD.
Sự ra mắt của bản nâng cấp diễn ra trong bối cảnh doanh số của dòng xe này đang có dấu hiệu chững lại. Từng đạt đỉnh 4.201 xe vào tháng 11/2024, doanh số của mẫu MPV Zeekr 009 đã giảm xuống dưới mức 1.000 xe mỗi tháng trong đầu năm 2026.
Việc bổ sung công nghệ sạc siêu nhanh 6C và nâng công suất lên hơn 900 mã lực được kỳ vọng sẽ giúp mẫu MPV Zeekr 009 lấy lại lợi thế trước các đối thủ nặng ký như Denza D9 của BYD hay mẫu xe "anh em" Volvo EM90 tại thị trường Trung Quốc.
