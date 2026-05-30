Ô tô nổ lốp trên cao tốc khi trời nắng: Tài xế lưu ý gì để đảm bảo an toàn?

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến số ô tô bị nổ lốp trên các tuyến cao tốc tăng cao. Chỉ trong 3 ngày (25-27/5), trên các đoạn cao tốc mới đưa vào sử dụng từ tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khoảng 20 ô tô nổ lốp, hỏng động cơ.

Liên quan đến vấn đề này, thầy Đỗ Văn Hà, người có 14 năm kinh nghiệm dạy lái xe ở Quảng Ngãi cho biết, ô tô lưu thông với tốc độ cao trong điều kiện nắng nóng gay gắt dễ dẫn đến nguy cơ nổ lốp. Đây là sự cố rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ô tô bị nổ lốp dẫn đến tai nạn (Ảnh: Duy Tuấn).

“Ô tô di chuyển trên cao tốc với vận tốc lớn, bánh xe liên tục ma sát với mặt đường có nhiệt độ cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nổ lốp. Sự cố này sẽ làm xe bị mất lái, lệch làn rất dễ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng”, thầy Hà nói.

Theo thầy Đỗ Văn Hà, để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường, nhất là trên cao tốc trong điều kiện nắng gắt, tài xế cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe trước khi khởi hành. Việc này chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp tài xế phát hiện được phần lớn nguy cơ có thể gây ra sự cố.

Đối với lốp, người lái xe cần kiểm tra độ mòn, áp suất, dấu hiệu nứt, phồng và hạn sử dụng dập trên thành lốp. Việc kiểm tra nước làm mát, dầu động cơ cũng giúp phương tiện hoạt động ổn định, tránh được những hỏng hóc không đáng có khi di chuyển với tốc độ cao. Mặt khác, ô tô cần chở đúng tải trọng quy định để hạn chế nguy cơ nổ lốp.

Trong quá trình lưu thông trên đường, người lái xe cần tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn giữa các xe. Khi có những dấu hiệu bất thường như rung vô lăng, lệch lái, xuất hiện tiếng động lạ từ bánh xe, người lái cần bật đèn khẩn cấp rồi dừng lại ở vị trí an toàn để kiểm tra.

Trong trường hợp xe bất ngờ bị nổ lốp, yếu tố tiên quyết để có thể đảm bảo an toàn là tài xế phải giữ bình tĩnh để có thể xử lý tình huống.

“Khi lốp xe bị nổ, tài xế phải bình tĩnh, giữ vững tay lái, không được thắng gấp mà phải giảm tốc độ từ từ sau đó bật đèn khẩn cấp. Nếu xe vẫn có thể di chuyển nên đưa vào vị trí an toàn bên lề đường hoặc làn dừng khẩn cấp trên cao tốc”, thầy Hà nói.

Giáo viên này lưu ý, khi dừng phương tiện trên đường, người lái cần phải đặt vật cảnh báo. Nếu không có vật cảnh báo chuyên dụng, tài xế có thể dùng thùng xốp, các vật dụng có màu vàng, đỏ để đặt ở phía sau xe. Một vấn đề quan trọng là khoảng cách đặt cảnh báo, đặc biệt khi dừng trên cao tốc phải đúng quy định.

“Khi ô tô gặp sự cố trên cao tốc, ngoài việc bật đèn khẩn cấp, tài xế bắt buộc phải đặt biển cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m”, thầy Hà nhấn mạnh.