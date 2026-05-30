Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Ô tô nổ lốp trên cao tốc khi trời nắng: Tài xế lưu ý gì để đảm bảo an toàn?

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Nắng nóng gay gắt khiến nhiệt độ của mặt đường tăng cao, gia tăng nguy cơ nổ lốp xe. Giáo viên dạy lái xe có nhiều năm kinh nghiệm đã nêu ra những vấn đề tài xế cần lưu ý để ngăn ngừa tình trạng này.

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến số ô tô bị nổ lốp trên các tuyến cao tốc tăng cao. Chỉ trong 3 ngày (25-27/5), trên các đoạn cao tốc mới đưa vào sử dụng từ tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khoảng 20 ô tô nổ lốp, hỏng động cơ.

Liên quan đến vấn đề này, thầy Đỗ Văn Hà, người có 14 năm kinh nghiệm dạy lái xe ở Quảng Ngãi cho biết, ô tô lưu thông với tốc độ cao trong điều kiện nắng nóng gay gắt dễ dẫn đến nguy cơ nổ lốp. Đây là sự cố rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

oto-no-lopduy-tuan-edited-1780019741882.jpg
Ô tô bị nổ lốp dẫn đến tai nạn (Ảnh: Duy Tuấn).

“Ô tô di chuyển trên cao tốc với vận tốc lớn, bánh xe liên tục ma sát với mặt đường có nhiệt độ cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nổ lốp. Sự cố này sẽ làm xe bị mất lái, lệch làn rất dễ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng”, thầy Hà nói.

Theo thầy Đỗ Văn Hà, để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường, nhất là trên cao tốc trong điều kiện nắng gắt, tài xế cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe trước khi khởi hành. Việc này chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp tài xế phát hiện được phần lớn nguy cơ có thể gây ra sự cố.

Đối với lốp, người lái xe cần kiểm tra độ mòn, áp suất, dấu hiệu nứt, phồng và hạn sử dụng dập trên thành lốp. Việc kiểm tra nước làm mát, dầu động cơ cũng giúp phương tiện hoạt động ổn định, tránh được những hỏng hóc không đáng có khi di chuyển với tốc độ cao. Mặt khác, ô tô cần chở đúng tải trọng quy định để hạn chế nguy cơ nổ lốp.

Trong quá trình lưu thông trên đường, người lái xe cần tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn giữa các xe. Khi có những dấu hiệu bất thường như rung vô lăng, lệch lái, xuất hiện tiếng động lạ từ bánh xe, người lái cần bật đèn khẩn cấp rồi dừng lại ở vị trí an toàn để kiểm tra.

Trong trường hợp xe bất ngờ bị nổ lốp, yếu tố tiên quyết để có thể đảm bảo an toàn là tài xế phải giữ bình tĩnh để có thể xử lý tình huống.

“Khi lốp xe bị nổ, tài xế phải bình tĩnh, giữ vững tay lái, không được thắng gấp mà phải giảm tốc độ từ từ sau đó bật đèn khẩn cấp. Nếu xe vẫn có thể di chuyển nên đưa vào vị trí an toàn bên lề đường hoặc làn dừng khẩn cấp trên cao tốc”, thầy Hà nói.

Giáo viên này lưu ý, khi dừng phương tiện trên đường, người lái cần phải đặt vật cảnh báo. Nếu không có vật cảnh báo chuyên dụng, tài xế có thể dùng thùng xốp, các vật dụng có màu vàng, đỏ để đặt ở phía sau xe. Một vấn đề quan trọng là khoảng cách đặt cảnh báo, đặc biệt khi dừng trên cao tốc phải đúng quy định.

“Khi ô tô gặp sự cố trên cao tốc, ngoài việc bật đèn khẩn cấp, tài xế bắt buộc phải đặt biển cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m”, thầy Hà nhấn mạnh.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/o-to-xe-may/o-to-no-lop-tren-cao-toc-khi-troi-nang-tai-xe-luu-y-gi-de-dam-bao-an-toan-20260529090430498.htm

Tin liên quan

Tags:

#lốp xe #an toàn giao thông #cao tốc #nắng nóng #xử lý sự cố

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

VinFast sắp có 3 xe mới?

VinFast sắp có 3 xe mới?

VinFast vừa đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho 3 mẫu SUV mới. Một trong số đó sở hữu ngôn ngữ thiết kế khác biệt.
Dừng đèn đỏ sai cách, hộp số dễ xuống cấp

Dừng đèn đỏ sai cách, hộp số dễ xuống cấp

Với xe sử dụng hộp số tự động, cách xử lý cần số trong vài chục giây chờ đèn đỏ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và khả năng vận hành của xe nếu thực hiện sai cách trong thời gian dài.
Sai lầm phổ biến khiến xe tiêu hao nhiên liệu

Sai lầm phổ biến khiến xe tiêu hao nhiên liệu

Không ít người cho rằng xe tiêu hao nhiều nhiên liệu là do phương tiện đã cũ hoặc động cơ xuống cấp. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn nguyên nhân lại xuất phát từ chính những thói quen lái xe hằng ngày.
Làm gì nếu bạn gặp sự cố cháy xe ô tô?

Làm gì nếu bạn gặp sự cố cháy xe ô tô?

Quá trình chữa cháy xe ô tô, tuyệt đối không được tiếp cận với ngọn lửa nếu quần áo, trên người đang dính xăng dầu; đồng thời đứng ở đầu hướng gió để tránh bị lửa tạt.
App mới của Green SM khiến khách hàng thích thú vì “đẹp hơn, nhanh hơn, hiểu người dùng hơn”

App mới của Green SM khiến khách hàng thích thú vì “đẹp hơn, nhanh hơn, hiểu người dùng hơn”

Sau khi đổi tên từ Xanh SM sang Green SM, ứng dụng gọi xe này không chỉ thay đổi nhận diện thương hiệu mà còn đồng thời ra mắt phiên bản cập nhật với hàng loạt cải tiến về giao diện và trải nghiệm sử dụng. Những thay đổi theo hướng hiện đại, trực quan hơn và thuận tiện hơn đang nhanh chóng tạo thiện cảm với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng taxi công nghệ.
7 điểm mới trong đào tạo lái xe

7 điểm mới trong đào tạo lái xe

Học viên lấy bằng lái xe môtô (A1) sẽ được giảm một giờ học lý thuyết, tăng một giờ thực hành; học viên các hạng B, C1 sẽ giảm 50 km thực hành trên sân tập.
Cách lái xe an toàn khi bị tạt đầu

Cách lái xe an toàn khi bị tạt đầu

Trong điều kiện giao thông ngày càng đông đúc, đặc biệt tại các đô thị lớn, tình huống bị phương tiện khác bất ngờ tạt đầu xảy ra khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!