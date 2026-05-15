VinFast VF 9: Mẫu SUV “lão hóa ngược”, càng dùng càng thông minh

Chiếc xe hạng sang “lão hóa ngược”

Thông thường, theo thời gian, một chiếc ô tô sẽ ngày càng giảm hiệu suất, “lạc hậu” so với xu hướng. Anh Huy Hoàng, chủ xe VinFast VF 9, lại cảm nhận điều ngược lại.

“VinFast liên tục có những chiến dịch nâng cấp phần cứng hoàn toàn miễn phí. Từ việc thay hốc lốp mới trang bị mút tiêu âm, cho đến bổ sung vật liệu cách âm vào khoang xe đều được VinFast nâng cấp cho VF 9 sau khi khách đã dùng một thời gian. Tôi không ngờ lại có hãng xe nhớ đến khách hàng cũ như vậy”, anh Hoàng hào hứng chia sẻ.

Không chỉ nâng cấp phần cứng, chiếc VF 9 của anh Hoàng liên tục được VinFast cập nhật phần mềm. Mỗi lần như vậy, xe lại có thêm tính năng mới.

“Chỉ cần một thao tác vuốt trên đồng hồ thông minh, chiếc xe ở dưới garage đã tự khởi động và bật sẵn điều hòa. Nhiều tính năng có thể khởi động từ xa nên rất tiện. Thậm chí hiện tại tôi có thể tự cập nhật phần mềm tại nhà mà không cần đến xưởng dịch vụ”, anh Hoàng nói.

Khả năng “ngày càng thông minh hơn” trên VF 9 cũng là một trong những lý do chỉ khoảng 24 phút sau khi VinFast mở cọc, anh Hoàng đã mua VF 9 mà không cần nghĩ ngợi nhiều. Đến hiện tại, lựa chọn này vẫn mang đến sự hài lòng tuyệt đối.

Yếu tố khác khiến VF 9 được nhiều người dùng đánh giá cao là khả năng vận hành êm ái và khung gầm cứng vững. Khối động cơ điện sản sinh công suất 402 mã lực và mô-men xoắn lên tới 620 Nm giúp VF 9 có thể dễ dàng chinh phục nhiều cung đường khác nhau từ đồng bằng, phố thị đến đèo núi.

Trong hành trình từ Hà Nội đến Hà Giang, anh Nguyên Vũ, host kênh Drive mode VN đã có dịp thử sức VF 9 trên những con đèo từ Hà Giang lên cổng trời Quản Bạ. Động cơ điện mạnh mẽ giúp xe dễ dàng vượt xe một cách dứt khoát và an toàn. Đồng thời, thân vỏ dày dặn, khối lượng lớn kết hợp cùng viên pin đặt dưới sàn và bộ lốp to bản góp phần mang lại cảm giác lái cực kỳ đầm chắc.

“Những khúc cua tay áo liên tục ở cổng trời Quản Bạ, VF 9 có thể dễ dàng vượt qua. Chiếc xe như dính chặt xuống mặt đường, khoang cabin giữ được độ cân bằng ấn tượng, loại bỏ cảm giác bồng bềnh hay văng xe thường thấy ở những mẫu SUV gầm cao cỡ lớn”, anh đánh giá.

Chốn nghỉ dưỡng trên mọi hành trình

Theo reviewer kênh Drive mode VN, độ an toàn cao cùng khả năng vận hành êm ái của VF 9 giúp hành khách ở hàng ghế thứ hai có cảm giác thư thái và tận hưởng hơn trong suốt hành trình. Đây cũng là khu vực được trang bị nhiều tiện nghi như một “phòng nghỉ dưỡng” di động.

“Sự êm ái và không gian rộng rãi biến hàng ghế thứ hai thành một khoang VIP đúng nghĩa. Nhiều trang bị ở hàng ghế này thậm chí những mẫu xe xăng 2,5 tỷ đến 3 tỷ đồng còn không có như sưởi, làm mát ghế, massage cùng màn hình cảm ứng 8 inch điều khiển độc lập”, reviewer này nhận định.

Trong khi đó, anh Huy Hoàng từng có trải nghiệm nghỉ ngơi ngay trên xe như một “căn phòng di động”, nhờ đặc tính không mùi, không phát thải của xe điện và hệ điều hòa tích hợp lọc không khí trên VF 9.

“Trong hành trình đi xuyên Việt, gia đình tôi đã từng ngủ qua đêm ngay trên xe. Bật chế độ cắm trại lên là có thể ngủ cả đêm không cần lo lắng gì. Ngày hôm đó, điều hòa xe bật 24/24”, anh Hoàng cho biết.

Đặc biệt, theo cộng đồng người dùng, VF 9 có chi phí sử dụng thấp đến mức khó tin. Trong khi đa số chủ xe động cơ đốt trong phải đi kiểm tra định kỳ mỗi 5.000 km, chủ xe điện VinFast nói chung “nhàn” hơn hẳn vì 15.000 km mới phải vào xưởng.

Theo anh Hoàng, chi phí bảo dưỡng cho mốc hơn 40.000 km chỉ vỏn vẹn khoảng 600.000 đồng, thấp hơn cả số tiền bảo dưỡng xe máy xăng. Ngoài ra, chủ xe VF 9 như anh đang được miễn phí sạc lên tới 3 năm (áp dụng tới 10/2/2029 với người dùng mua từ 10/2/2026).

Chi phí sử dụng tiết kiệm nhưng mang tới trải nghiệm công nghệ hiện đại, vận hành an toàn, tiện nghi vượt tầm giá, VF 9 được đánh giá là mẫu xe đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của gia đình, doanh nghiệp tìm kiếm phương tiện di chuyển có thể sử dụng lâu dài hàng ngày cũng như trên các chuyến đi xa.

Trong tháng 5/2026, khách hàng mua xe VF 9 còn được hỗ trợ trực tiếp lên tới 13% giá xe (bao gồm 10% áp dụng cho tất cả khách hàng và thêm 3% bổ sung cho người chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện). Trường hợp mua trả góp, chủ xe có thể lựa chọn giải pháp vay mà không cần trả vốn đối ứng, lãi suất cố định chỉ từ 5%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 10%). Ngoài ra, xe điện đang được miễn lệ phí trước bạ theo chính sách của Chính phủ tới tháng 2/2027.