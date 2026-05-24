VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green

VinFast chính thức công bố nhận diện thương hiệu cho dòng ôtô điện Green, có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hai bàn tay nâng trái đất.
Logo riêng của dòng Green được VinFast ra mắt ngày 23/5, biểu trưng cho cam kết của thương hiệu trong việc gìn giữ môi trường, lan tỏa lối sống xanh, cùng cộng đồng bảo vệ hành tinh bền vững thông qua giải pháp di chuyển xanh, thông minh và hiện đại. Những chiếc xe Green đầu tiên gắn logo mới dự kiến chính thức xuất xưởng vào đầu tháng 6 với dòng xe đầu tiên là Limo Green.
Các mẫu xe được tối ưu cho kinh doanh dịch vụ khác như Herio Green, Minio Green, EC Van cũng sẽ lần lượt được chuyển sang sử dụng logo mới trong thời gian tới. Đại diện VinFast cho biết việc ra mắt một bộ nhận diện độc lập giúp hãng hoàn thiện quy hoạch sản phẩm ôtô, định hình đặc tính cho từng dòng sản phẩm, phù hợp từng nhóm khách hàng và phân khúc thị trường. Green là dòng xe được thương hiệu thiết kế tối ưu với các trang bị, công nghệ, tiện nghi phù hợp mục đích kinh doanh dịch vụ, giúp tăng hiệu quả kinh tế và vận hành.
Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ôtô VinFast toàn cầu cho biết việc hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu riêng cho dòng xe Green thể hiện định hướng phát triển toàn diện của hãng trên cả ba phân khúc, gồm xe siêu sang Lạc Hồng cho khách hàng tinh hoa, VF dành cho khách hàng đại chúng và dòng Green hướng tới nhóm kinh doanh dịch vụ.
"Chúng tôi kỳ vọng có thể đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng bằng những dịch vụ tối ưu. Trong đó dòng ôtô Green với logo mới sẽ tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu của cộng đồng tài xế và các doanh nghiệp vận tải", bà Trang nói thêm.
Bên cạnh đó, đại diện VinFast cho biết dòng xe Green có chi phí năng lượng và bảo dưỡng tiết kiệm, tiềm năng giúp chủ xe sớm thu hồi vốn, gia tăng biên lợi nhuận và mang lại trải nghiệm thoải mái, dễ chịu cho hành khách. Trong đó, Limo Green đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam với gần 19.000 xe đã được bàn giao cho khách hàng chỉ trong 4 tháng đầu năm.
