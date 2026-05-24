Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

VinFast chính thức công bố nhận diện thương hiệu cho dòng ôtô điện Green, có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh hai bàn tay nâng trái đất.

Logo riêng của dòng Green được VinFast ra mắt ngày 23/5, biểu trưng cho cam kết của thương hiệu trong việc gìn giữ môi trường, lan tỏa lối sống xanh, cùng cộng đồng bảo vệ hành tinh bền vững thông qua giải pháp di chuyển xanh, thông minh và hiện đại. Những chiếc xe Green đầu tiên gắn logo mới dự kiến chính thức xuất xưởng vào đầu tháng 6 với dòng xe đầu tiên là Limo Green.

Logo mới của dòng ôtô Green được VinFast công bố ngày 23/5. Ảnh: VinFast
Logo mới của dòng ôtô Green được VinFast công bố ngày 23/5. Ảnh: VinFast

Các mẫu xe được tối ưu cho kinh doanh dịch vụ khác như Herio Green, Minio Green, EC Van cũng sẽ lần lượt được chuyển sang sử dụng logo mới trong thời gian tới. Đại diện VinFast cho biết việc ra mắt một bộ nhận diện độc lập giúp hãng hoàn thiện quy hoạch sản phẩm ôtô, định hình đặc tính cho từng dòng sản phẩm, phù hợp từng nhóm khách hàng và phân khúc thị trường. Green là dòng xe được thương hiệu thiết kế tối ưu với các trang bị, công nghệ, tiện nghi phù hợp mục đích kinh doanh dịch vụ, giúp tăng hiệu quả kinh tế và vận hành.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ôtô VinFast toàn cầu cho biết việc hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu riêng cho dòng xe Green thể hiện định hướng phát triển toàn diện của hãng trên cả ba phân khúc, gồm xe siêu sang Lạc Hồng cho khách hàng tinh hoa, VF dành cho khách hàng đại chúng và dòng Green hướng tới nhóm kinh doanh dịch vụ.

"Chúng tôi kỳ vọng có thể đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng bằng những dịch vụ tối ưu. Trong đó dòng ôtô Green với logo mới sẽ tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu của cộng đồng tài xế và các doanh nghiệp vận tải", bà Trang nói thêm.

Limo Green là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam. Ảnh: VinFast
Limo Green là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam. Ảnh: VinFast

Bên cạnh đó, đại diện VinFast cho biết dòng xe Green có chi phí năng lượng và bảo dưỡng tiết kiệm, tiềm năng giúp chủ xe sớm thu hồi vốn, gia tăng biên lợi nhuận và mang lại trải nghiệm thoải mái, dễ chịu cho hành khách. Trong đó, Limo Green đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam với gần 19.000 xe đã được bàn giao cho khách hàng chỉ trong 4 tháng đầu năm.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/vinfast-cong-bo-logo-rieng-cho-dong-xe-green-5077437.html

Tin liên quan

Tags:

#VinFast ra mắt logo mới #logo mới cho dòng xe Green #VinFast giới thiệu logo riêng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Dừng đèn đỏ sai cách, hộp số dễ xuống cấp

Dừng đèn đỏ sai cách, hộp số dễ xuống cấp

Với xe sử dụng hộp số tự động, cách xử lý cần số trong vài chục giây chờ đèn đỏ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và khả năng vận hành của xe nếu thực hiện sai cách trong thời gian dài.
Sai lầm phổ biến khiến xe tiêu hao nhiên liệu

Sai lầm phổ biến khiến xe tiêu hao nhiên liệu

Không ít người cho rằng xe tiêu hao nhiều nhiên liệu là do phương tiện đã cũ hoặc động cơ xuống cấp. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn nguyên nhân lại xuất phát từ chính những thói quen lái xe hằng ngày.
Làm gì nếu bạn gặp sự cố cháy xe ô tô?

Làm gì nếu bạn gặp sự cố cháy xe ô tô?

Quá trình chữa cháy xe ô tô, tuyệt đối không được tiếp cận với ngọn lửa nếu quần áo, trên người đang dính xăng dầu; đồng thời đứng ở đầu hướng gió để tránh bị lửa tạt.
App mới của Green SM khiến khách hàng thích thú vì “đẹp hơn, nhanh hơn, hiểu người dùng hơn”

App mới của Green SM khiến khách hàng thích thú vì “đẹp hơn, nhanh hơn, hiểu người dùng hơn”

Sau khi đổi tên từ Xanh SM sang Green SM, ứng dụng gọi xe này không chỉ thay đổi nhận diện thương hiệu mà còn đồng thời ra mắt phiên bản cập nhật với hàng loạt cải tiến về giao diện và trải nghiệm sử dụng. Những thay đổi theo hướng hiện đại, trực quan hơn và thuận tiện hơn đang nhanh chóng tạo thiện cảm với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng taxi công nghệ.
7 điểm mới trong đào tạo lái xe

7 điểm mới trong đào tạo lái xe

Học viên lấy bằng lái xe môtô (A1) sẽ được giảm một giờ học lý thuyết, tăng một giờ thực hành; học viên các hạng B, C1 sẽ giảm 50 km thực hành trên sân tập.
Cách lái xe an toàn khi bị tạt đầu

Cách lái xe an toàn khi bị tạt đầu

Trong điều kiện giao thông ngày càng đông đúc, đặc biệt tại các đô thị lớn, tình huống bị phương tiện khác bất ngờ tạt đầu xảy ra khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!