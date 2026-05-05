Hyundai Elantra 2027 thế hệ mới: Thiết kế sắc nét, đậm chất tương lai

Dựa trên các hình ảnh chạy thử, bản phác họa mới nhất từ NYMammoth đã phần nào lộ rõ diện mạo của mẫu sedan này, đặc biệt là khu vực phía sau xe.

Ở góc nhìn phía sau, Elantra 2027 gây ấn tượng với dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang, tạo hiệu ứng thị giác liền mạch và giúp xe trông rộng hơn. Hai cụm đèn dọc ở hai bên được thiết kế sắc nét, kéo dài xuống dưới, mang hơi hướng của các mẫu xe điện hiện đại.

Phần cốp sau được tạo hình góc cạnh, với các đường gân rõ ràng thay cho thiết kế bo tròn truyền thống. Logo Hyundai đặt ở trung tâm, kết hợp với tên xe trải ngang, tăng tính nhận diện thương hiệu.

Cản sau được xử lý theo phong cách “điêu khắc”, sử dụng các mảng khối lớn và tông màu tối nhằm tăng cảm giác chắc chắn và thể thao. Tổng thể, phần đuôi mang lại dáng vẻ thấp, rộng và ổn định – đặc trưng của các mẫu sedan hiện đại.

Theo các hình ảnh nguyên mẫu, Hyundai tiếp tục phát triển triết lý “Sensuous Sportiness” nhưng theo hướng tinh giản và cao cấp hơn. Phần đầu xe dự kiến có thiết kế liền mạch giữa lưới tản nhiệt và cụm đèn, với dải LED định vị dạng thanh ngang lớn.

Bên trong cabin, Elantra 2027 được cho là sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ. Xe dự kiến sử dụng hệ điều hành Pleos OS nền tảng Android, tích hợp trợ lý ảo AI Gleo có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Điểm đáng chú ý là bố cục màn hình mới, với cụm đồng hồ 9,9 inch đặt trên táp-lô và màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 17 inch – trở thành trung tâm trải nghiệm chính.

Hyundai tiếp tục theo đuổi chiến lược điện hóa, với các tùy chọn động cơ xăng 2.0L, 1.6L tăng áp và hệ hybrid 1.6L cải tiến. Hệ thống hybrid mới TMED-II được kỳ vọng mang lại hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Xe cũng có thể được trang bị gói an toàn SmartSense cấp độ 2.5.

Theo kế hoạch, Hyundai Elantra 2027 sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào giữa năm 2026 và bắt đầu bán ra tại Mỹ từ nửa đầu năm 2027.