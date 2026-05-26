Lần đầu sở hữu ô tô, chủ xe trẻ thừa nhận: “Cho chọn lại vẫn thích VinFast VF 6”

- Với một người trẻ chưa tới 30 tuổi, lại là lần đầu mua ô tô, chắc hẳn anh đã phải cân nhắc khá nhiều trước khi xuống tiền. Vì sao cuối cùng anh lại chọn VinFast VF 6 thay vì một mẫu xe xăng quen thuộc?

Thực ra, lúc đầu tôi cân nhắc cả xe điện và xe xăng như Toyota Vios. Tôi cũng đã suy nghĩ, tìm hiểu rất lâu, vì dù sao đây vẫn là một khoản tiền lớn.

Một chiếc xe như vậy thì có thể sẽ “hợp gu” của bố mẹ tôi. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thấy lựa chọn xe dựa trên ý kiến của người khác thì không được “đã” cho lắm.

So với xe xăng cùng tầm giá, VinFast VF 6 cho tôi nhiều thứ hơn. Thiết kế VF 6 trẻ hơn, không bị “già”. Đặc biệt, xe có sẵn các công nghệ hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) như giữ làn, kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù... Những trang bị đó không phải để khoe, mà tôi biết chắc sẽ dùng, hợp thời và hữu dụng. Nên cuối cùng tôi chọn VF 6. Quan điểm của tôi là: xe phải hợp với mình, chứ không phải mình phải cố hợp với xe.

Chiếc VinFast VF 6 được anh Nguyễn Tuấn Vũ (Hà Tĩnh) lựa chọn sau khi so sánh kĩ với xe xăng

- Vậy trong quá trình sử dụng, anh thấy VinFast VF 6 có thật sự hợp với mình hay không?

Đến giờ tôi thấy rất hài lòng. Xe rất dễ làm quen, kể cả với người lái mới như tôi. Không có tiếng động cơ nên xe cho cảm giác êm ái, thư giãn, lái trong phố nhẹ, không bị căng.

Nhưng điều khiến tôi muốn sở hữu xe lâu dài là những tiện ích rất phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày. Ví dụ, VF 6 có Android Auto, lên xe là tự kết nối với điện thoại, nghe nhạc, mở bản đồ tiện lợi, không phải đi “độ” thêm như các xe khác. Trước đây, tôi từng nghĩ tính năng như thế này chỉ là “có thì tốt”, nhưng dùng rồi mới thấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm mỗi ngày.

Với tôi, VinFast VF 6 là kiểu “càng dùng càng thấy hợp, càng đi càng thấy thích”.

- Nhiều người cho rằng mua ô tô không khó bằng “nuôi xe” đường dài. Sau thời gian sử dụng VF 6, anh cân đối các khoản chi phí hàng tháng như thế nào?

Thực chất, khả năng tiết kiệm chi phí cũng là lý do chính khiến tôi xuống tiền mua VinFast VF 6. Hiện tại, tôi đang được miễn phí sạc lên tới 3 năm tại các trạm công cộng.

Chính sách này làm thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn việc “nuôi xe”. Nếu đi xe xăng, mỗi tháng luôn có một khoản tiền nhiên liệu, dù đi ít hay nhiều. Còn xe điện, đến hiện tại tôi vẫn chưa phải chi một đồng nào cho các khoản đó. Ngoài ra, xe điện không phải thay dầu, bảo dưỡng cũng đơn giản hơn. Từ lúc mua đến giờ tôi chưa phải sửa chữa gì. Tôi có cảm giác như VF 6 là một khoản “đầu tư”, và tôi đang được lời từ chính chiếc xe điện này vậy. Với người trẻ thì khía cạnh này luôn quan trọng.

Anh Vũ cho biết việc sử dụng xe điện vô cùng thuận tiện bởi trạm sạc đã phủ sóng mọi tỉnh, thành

- Trước khi mua xe, anh có băn khoăn về chuyện sạc điện không và trải nghiệm thực tế sau đó ra sao?

Tôi nghĩ khi chưa dùng xe điện, nhiều người cũng có băn khoăn về việc này. Nhưng dùng rồi mới thấy, mọi thứ không như tôi nghĩ ban đầu. Trạm sạc giờ rất nhiều, trải dài trên khắp 34 tỉnh thành, có nhiều trụ sạc nhanh nên rất tiện lợi.

Đi xe điện cũng giống như lúc mới dùng smartphone vậy, ban đầu tưởng chừng là phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản. Giờ tôi gần như không còn nghĩ nhiều về chuyện sạc, bởi ngay gần chỗ ở có rất nhiều trạm.

- Ngoài câu chuyện vận hành hay chi phí sử dụng, nhiều người cho rằng dịch vụ hậu mãi cũng là yếu tố quyết định việc có gắn bó lâu dài với một mẫu xe hay không. Cá nhân anh cảm nhận thế nào sau thời gian sử dụng VF 6?

Cá nhân tôi thấy ấn tượng với dịch vụ của VinFast: nhân viên tư vấn rõ ràng thông tin, hỗ trợ nhanh, báo giá minh bạch, không có cảm giác bị “mập mờ”. Đây cũng là một trong những điều thúc đẩy tôi chọn xe.

Ấn tượng nhất là VinFast có dịch vụ giao xe tận nhà. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại rất tiện, không phải đi lại nhiều và cũng ít thấy hãng xe nào làm được như vậy. Những chi tiết nhỏ như vậy lại khiến mình yên tâm hơn khi sử dụng lâu dài.

- Nhìn lại quyết định mua chiếc ô tô đầu tiên của mình, anh có lời khuyên nào dành cho những người trẻ đang cân nhắc “lên đời 4 bánh”?

Với người trẻ, tôi nghĩ điều quan trọng là tìm được chiếc xe khiến mình không phải suy nghĩ lại sau khi đã mua. Chẳng hạn, nếu cho tôi quay lại thời điểm mua xe, tôi cũng vẫn sẽ lựa chọn VF 6. Xe dễ lái, dễ dùng, chi phí hợp lý, không có gì khiến tôi phải lăn tăn thêm. Tôi cũng sẽ giới thiệu mẫu xe này với bạn bè và người thân nếu họ có ý định mua ô tô trong thời gian tới.

- Cảm ơn anh vì những chia sẻ này!