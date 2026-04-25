Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

(Baohatinh.vn) - Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.

Vận hành mạnh mẽ, an toàn vượt kỳ vọng

Sự kiện “Hào khí sông Lam” được tổ chức ở Vincom Hà Tĩnh từ 24-26/4.

Từ sáng sớm ngày đầu diễn ra chương trình “Hào khí Sông Lam”, khu vực tổ chức sự kiện tại Vincom Hà Tĩnh đã nhộn nhịp với dòng người đổ về càng lúc càng đông, không chỉ để tham quan mà còn trực tiếp đăng ký lái thử mẫu xe điện đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường - VinFast VF 6.

Dù trời mưa nhưng nhiều khách hàng ở Hà Tĩnh đã có mặt từ sớm để đăng ký tham gia lái thử các dòng xe VinFast.

Tại khu vực trải nghiệm, những lượt xe liên tục lăn bánh. Chỉ sau một vòng lái thử, nhiều khách hàng chia sẻ rất ấn tượng với khả năng vận hành của xe điện.

Anh Trần Quốc Lành (SN 1972, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, VF 6 có khả năng tăng tốc bốc, phản hồi tức thì, không có độ trễ. Cảm giác “dính ghế” nhưng vẫn rất êm, chắc chắn và an toàn hơn hẳn xe xăng.

Sau một vòng lái thử, anh Trần Quốc Lành đánh giá xe VF 6 tăng tốc nhanh, cảm giác lái đầm, chắc chắn.

Không chỉ có độ “bốc”, anh Lành nhận định khi vào cua, xe vẫn ổn định, hệ thống phanh nhạy và cảm giác lái đầm, mang lại sự tự tin cho chủ xe.

Một vị khách khác cũng rất hào hứng với trải nghiệm lái thử xe điện là anh Dương Hữu Đang (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh). Anh Đang đã có nhiều năm làm việc tại nước ngoài và từng sử dụng qua không ít dòng ô tô chạy xăng, dầu. Tuy nhiên, khi trở về Việt Nam, anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các dòng xe điện, vừa để tối ưu chi phí vận hành, vừa hướng đến sự thân thiện với môi trường.

Anh Dương Hữu Đang đánh giá xe VF 6 hiện đại, vận hành êm ái, an toàn hơn xe xăng.

“Ban đầu, tôi cũng có chút băn khoăn, nhưng sau khi trực tiếp cầm lái, tôi thấy nếu so với những chiếc xe tôi từng sử dụng, VF 6 cho cảm giác lái hiện đại và dễ chịu hơn hẳn” - anh Đang bày tỏ.

Cũng theo anh, trải nghiệm thực tế là yếu tố quan trọng để hiểu kỹ hơn về xe điện. Với những gì đã cảm nhận, anh Đang cho biết xe điện là lựa chọn hợp lý để phục vụ nhu cầu đi lại lâu dài.

“Bầu trời” công nghệ gói gọn trong xe

Không chỉ nổi bật ở khả năng vận hành, VF 6 còn ghi điểm với khách hàng nhờ thiết kế hiện đại và hàm lượng công nghệ phong phú.

Ngoại hình VF 6 được nhiều người tham gia lái thử đánh giá là trẻ trung, đậm chất đô thị, vừa sang trọng hiện đại nhưng cũng rất gọn gàng. Các đường nét mềm mại kết hợp với dải đèn LED đặc trưng tạo nên diện mạo độc đáo, dễ nhận biết.

Không gian nội thất được thiết kế tối giản nhưng tinh tế với màn hình trung tâm lớn hướng về người lái, khiến chị Nguyễn Thị Duy Ái (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) thấy dễ làm quen ngay từ lần đầu sử dụng.

Chị Nguyễn Thị Duy Ái đánh giá cao thiết kế trẻ trung, năng động của VF 6.

“Ngồi vào xe có cảm giác như đang sử dụng một thiết bị công nghệ cao. Giao diện thân thiện, dễ dùng. Xe có thể hiểu và thực hiện nhiều lệnh thông qua giọng nói, giúp người lái nhàn hơn, khỏe hơn, thoải mái hơn” - chị Ái chia sẻ về trải nghiệm điều khiển các tính năng bằng trợ lý ảo trên VF 6.

Trong khi đó, anh Trần Quốc Lành lại ấn tượng với hệ thống giải trí: “Tôi thích nhất là khả năng kết nối và giải trí trên xe. Cảm giác như đang dùng một chiếc smartphone cỡ lớn. Kết nối nhanh, tiện lợi, rất phù hợp với người trẻ”.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) như cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp… trên VF 6 được anh Lành đánh giá cao. Các tính năng này giúp người lái, đặc biệt là người ít kinh nghiệm, cảm thấy tự tin hơn khi điều khiển phương tiện.

Ngoài VF 6, người dân Hà Tĩnh được trải nghiệm nhiều dòng xe điện gia đình và dịch vụ của VinFast tại sự kiện.

Theo chia sẻ của khách tham gia sự kiện, với những gì VF 6 mang lại, từ vận hành, thiết kế đến công nghệ, mức giá từ 689-745 triệu đồng được xem là rất cạnh tranh.

Đặc biệt, các chương trình ưu đãi hiện hành càng khiến VF 6 trở nên dễ tiếp cận hơn. Trong tháng 4/2026, người mua xe được hỗ trợ trực tiếp 6% vào giá bán, thêm 3% trường hợp chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Nếu mua xe trả góp, khách hàng có thể lựa chọn chính sách lãi suất ưu đãi cố định 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%), không cần trả vốn đối ứng.

Bên cạnh đó, chủ xe VF 6 được miễn phí sạc trong gần 3 năm tới, áp dụng tối đa 10 lần/tháng tới 10/2/2029. Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, chính sách này bởi thế trở thành lợi thế rõ rệt cho xe điện, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.

Sự kiện “Hào khí sông Lam” sẽ tiếp tục diễn ra tới hết ngày 26/4 tại Vincom Hà Tĩnh và Vincom Nghệ An, mang tới cho người dân miền Trung cơ hội trải nghiệm “tận mắt, tận tay” VF 6 và các dòng xe điện VinFast, từ VF 3, VF 5, VF 7, VF 8, VF 9 tới các dòng xe dịch vụ Minio Green, Limo Green…

