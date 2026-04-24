Thiết kế không lẫn vào đâu, VinFast VF 7 càng thêm sức hút nhờ giá bán “dễ xuống tiền”

“Outfit chất lừ”, khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên

VF 7 ghi dấu ấn trong phân khúc C-SUV nhờ ngôn ngữ thiết kế “Vũ trụ phi đối xứng” do studio danh tiếng Torino Design chắp bút. Các đường nét dứt khoát, mái xe vuốt kiểu coupe và tay nắm cửa ẩn giúp mẫu C-SUV này mang diện mạo thể thao, hiện đại.

Chuyên gia Tommy Vũ, giảng viên thiết kế tại Học viện Arena Multimedia nhận định, đây là mẫu xe hiếm hoi thể hiện được tinh thần đưa công nghệ tương lai vào đời thực một cách hài hòa. Sự xuất hiện của VF 7 trên đường phố không khác gì một tác phẩm nghệ thuật đang chuyển động.

Một trong những điểm nhấn của VF 7 là dải màu sắc cá tính, kết hợp cùng đèn LED hình cánh chim đặc trưng, tạo hiệu ứng thị giác rõ nét.

“Những gam màu như Xám (Zenith Grey) hay các phiên bản màu nâng cao khác không chỉ tăng tính nhận diện thương hiệu mà còn biến mặt đường thành sàn diễn thời trang của riêng chủ xe. Đây là mẫu xe dành cho những người muốn khẳng định cái tôi khác biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên”, reviewer Huy Phạm chia sẻ.

Ngôn ngữ tạo hình của VF 7 không chỉ thể hiện ở ngoại thất mà còn được duy trì nhất quán trong khoang lái. Không gian bên trong được sắp xếp theo hướng gọn gàng, ưu tiên người cầm lái. Việc tinh giản nút bấm vật lý, kết hợp màn hình trung tâm hướng về người lái và HUD giúp không gian xe hiện đại, liền mạch và dễ làm quen. Theo reviewer Quỳnh Như (kênh YouTube Xế Cưng), cách bố trí này góp phần tạo cảm giác cao cấp cho VF 7 ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.

“Bạn bỏ tiền mua một chiếc C-SUV nhưng lại nhận được sự chú ý và không gian đẳng cấp của một chiếc xe thể thao hạng sang. Sự tối giản này chính là chuẩn mực mới của sự sang trọng trong kỷ nguyên số”, reviewer này nhấn mạnh.

Loạt chính sách tài chính giúp VF 7 “dễ xuống tiền” trong tháng 4

Không chỉ được người dùng trong nước đánh giá cao, VF 7 còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng quốc tế, như giải “Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại” tại Better Choice Awards 2024 và “Thiết kế của năm” tại Zee Media Auto Summit 2025 ở Ấn Độ. Những giải thưởng này góp phần khẳng định dấu ấn của VinFast trên bản đồ ô tô toàn cầu, đồng thời củng cố sức hút của VF 7 so với các đối thủ cạnh tranh.

“Việc chiến thắng tại các giải thưởng thiết kế uy tín quốc tế chứng minh rằng tư duy tạo hình của VinFast đã đi trước thời đại. Đây là mẫu xe không có góc chết, từ cụm đèn hậu LED tinh xảo đến các đường dập nổi dọc thân xe, tất cả đều tạo nên một vẻ ngoài thể thao nhưng vẫn cực kỳ tinh tế”, TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa - Phó khoa Kỹ thuật ô tô Đại học Công nghiệp nêu quan điểm.

VF 7 cũng được “phù thủy âm nhạc” Touliver cùng nhiều nghệ sĩ lựa chọn làm không gian sáng tạo di động trong show thực tế Reverse Ride. Rõ ràng, mẫu C-SUV của VinFast không chỉ nổi bật về tạo hình mà còn có khả năng khơi gợi cảm hứng sáng tạo cho những cá tính riêng.

Ngoài thiết kế, VF 7 còn được nhiều chuyên gia đánh giá là mẫu xe vượt xa chuẩn phân khúc, từ công suất 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm tới hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với “full” tính năng như điều chỉnh tốc độ thông minh, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường… Vì vậy, VF 7 càng trở nên hấp dẫn hơn trong bối cảnh VinFast đang triển khai nhiều chính sách bán hàng đáng chú ý.

Cụ thể, với chính sách “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng có thể thanh toán toàn bộ để nhận hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá xe, hoặc chọn mua trả góp với lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Trong tháng 4, khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện còn được hưởng thêm ưu đãi 3%.

Sở hữu ngôn ngữ thiết kế riêng cùng chính sách bán hàng giúp mức giá trở nên dễ tiếp cận hơn, VF 7 đang ngày càng mở rộng hiện diện trên thị trường. Việc mẫu xe này bàn giao 1.732 xe trong tháng 3, tăng 115% so với tháng trước và vươn lên dẫn đầu phân khúc C-SUV là minh chứng thuyết phục cho đà tăng trưởng đó.