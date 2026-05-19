VinFast VF 8 và trải nghiệm mới của gia đình Việt: Đi xa nhẹ hơn, các thành viên gắn kết hơn

Rộng, êm và nhiều tiện nghi cho gia đình

Là mẫu SUV hướng tới nhu cầu gia đình, VinFast VF 8 ghi điểm nhờ không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc D. “Ở hàng ghế thứ hai, đến người cao 1m80 ngồi đằng sau mà vẫn thoải mái, xe rất rộng”, kênh Xe hay đánh giá.

Với chiều dài cơ sở 2.950 mm, VF 8 có lợi thế lớn về không gian cabin trong phân khúc D-SUV. Chị Thảo Linh, một chủ xe VF 8, đánh giá đây là điểm đáng tiền vì khoang xe rộng, yên tĩnh và tạo cảm giác riêng tư trong quá trình sử dụng. Không còn tiếng động cơ và độ rung đặc trưng của xe xăng, khả năng cách âm, kính hai lớp và nền tảng vận hành của xe điện giúp hành khách bớt mệt mỏi trên những chặng đường dài.

“Tôi rất sợ mùi xăng xe, nhưng từ khi gia đình đổi sang VF 8, tôi không còn dễ say xe và mệt mỏi như ngày trước vì không gian trong xe rất rộng, thoáng đãng, cách âm tốt”, chị Thảo Linh nhấn mạnh.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, VF 8 mang đến trải nghiệm tiện nghi cho người ngồi trong xe nhờ “menu” trang bị công nghệ dồi dào như màn hình trung tâm 15,6 inch, trợ lý ảo Vivi, ghế có sưởi, làm mát và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama… Nhờ đó, VF 8 đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, giải trí và nghỉ ngơi trên đường của người dùng.

Không chỉ chăm chút cho hành khách, VF 8 còn giúp người lái bớt áp lực trong các hành trình dài. Theo anh Hoàng Minh (Hải Phòng), một chủ xe VF 8 vừa hoàn thành hành trình xuyên Việt, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS của VF 8 đã phát huy giá trị trong những chuyến đi dài, giúp tài xế xử lý tốt các tình huống trên đường.

“ADAS giúp tôi chạy trên cao tốc rất tiện và nhàn nhã, xe tự động giữ khoảng cách an toàn và giữ làn ổn định nên hành trình xuyên Việt của tôi diễn ra rất nhẹ nhàng với cả gia đình”, anh Hoàng Minh chia sẻ.

Cũng theo anh Hoàng Minh, khi vận hành trên đường, mọi thông tin quan trọng đều hiển thị trực quan thông qua HUD, kết hợp cùng trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói tự nhiên, nhờ đó tài xế không cần rời mắt khỏi cung đường mà vẫn kiểm soát trọn vẹn chiếc xe.

“Bước ngoặt” thay đổi phong cách sống

Với vợ chồng chị Thảo Linh và anh Viết Nhuận, việc chuyển sang sử dụng xe điện VF 8 không chỉ là thay đổi phương tiện, mà còn là bước ngoặt thay đổi phong cách sống. Chị Linh chia sẻ, từ ngày mua VF 8, vợ chồng chị tâm sự với nhau được nhiều hơn thay vì chỉ nhìn vào màn hình điện thoại sau mỗi bữa tối.

“Ăn cơm xong, hai vợ chồng rủ nhau đi sạc xe, ngồi trong xe bật điều hòa, nghe nhạc và nói chuyện như ở quán cà phê. Đây là một sự thay đổi lớn, chúng tôi có thêm thời gian sống chậm lại, quan tâm nhau nhiều hơn”, chị Thảo Linh nói.

Hơn thế nữa, anh Viết Nhuận cho biết, thói quen “đi cố” trên những hành trình dài đã biến mất hoàn toàn khi chuyển sang xe điện. Việc dừng lại sạc pin sau mỗi 2-4 giờ di chuyển tạo thành những khoảng nghỉ hợp lý, giúp tài xế tỉnh táo hơn và hành trình an toàn hơn.

“Với một người phải lái xe nhiều, dừng lại 30 phút để chợp mắt cho tỉnh táo và di chuyển tiếp là thay đổi tích cực nhất”, anh Viết Nhuận chia sẻ.

Theo anh Nhuận, nhờ đặc trưng không phát thải tại chỗ của xe điện và chế độ cắm trại, chủ xe có thể ngả lưng, bật điều hòa và nghỉ ngơi ngay trong xe. Nhờ vậy, mỗi điểm dừng không còn là khoảng thời gian chờ đợi, mà trở thành khoảnh khắc cả gia đình nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng trước khi tiếp tục hành trình.

Bên cạnh những giá trị về trải nghiệm, VinFast VF 8 còn thuyết phục người dùng thực dụng bằng tính kinh tế với loạt chính sách hỗ trợ người dùng như ưu đãi 10% giá bán trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, hỗ trợ tiếp 3% giá xe khi mang xe xăng đổi lấy xe điện. Kết hợp cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của VF 8 Plus được đưa về mức hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, với chính sách miễn phí sạc pin (10 lần/tháng) đến ngày 10/2/2029, anh Hoàng Minh đánh giá VF 8 là một chiếc xe “dễ mua và dễ nuôi”. Khi áp lực chi phí không có, thói quen sử dụng xe của anh cũng thay đổi theo hướng ngẫu hứng hơn, tự do hơn.

“Như chuyến đi xuyên Việt này, tôi chỉ bất chợt nghĩ ra, cảm thấy có hứng thì đi vì chi phí đi lại cũng chẳng đáng kể. Mình chỉ cần lo chi phí ăn ở, tìm chỗ sạc, trong khi hiện tại trạm sạc phủ rộng khắp các tỉnh, thành nên đây cũng không phải là vấn đề”, anh Hoàng Minh chia sẻ.

VinFast VF 8 cho thấy hình ảnh của một mẫu SUV điện đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi phố, đi xa và phục vụ gia đình. Quan trọng hơn, những trải nghiệm thực tế của các chủ xe cho thấy VF 8 không chỉ thay đổi cách di chuyển, mà còn giúp mỗi hành trình trở nên nhẹ nhàng, an toàn và giàu kết nối hơn.