Chủ xe chia sẻ lý do bỏ xe xăng hạng A để chọn VinFast VF 3

(Baohatinh.vn) - Với những khách hàng đang tìm mua chiếc ô tô đầu tiên của mình, VinFast VF 3 là lựa chọn ưu tiên khi đồng thời đáp ứng được bài toán trải nghiệm và hiệu quả kinh tế.

Những chiếc “xe đầu đời” đang đổi vai

Tháng 3/2026, VinFast VF 3 tiếp tục duy trì sức hút lớn và khẳng định vị thế “xe quốc dân” trên thị trường khi đạt doanh số “khủng” với 4.729 xe bán ra, tăng trưởng 108% so với tháng trước. Mẫu minicar này đặc biệt thu hút khách hàng trẻ, gia đình trẻ “lên đời” từ xe máy.

Ở vị thế trái ngược, các mẫu hatchback cỡ A – từng là lựa chọn phổ biến cho người mua ô tô lần đầu - tiếp tục ghi nhận sức tiêu thụ ở mức thấp, thậm chí có đại diện góp mặt trong nhóm 10 xe bán chậm nhất toàn thị trường. Cụ thể, Kia Morning chỉ đạt 31 xe bán ra, giảm 44,6% so với tháng trước, còn Hyundai Grand i10 cũng chỉ đạt 361 xe trong tháng. Tính chung quý I/2026, tổng doanh số toàn phân khúc hatchback hạng A đạt 1.422 xe. So với cùng kỳ năm trước, sức tiêu thụ của nhóm xe này đã giảm tới 30,4%, cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt.

Anh Nguyễn Hoàng Huy (nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực du lịch tại Hà Nội) là một trong nhiều khách hàng đi theo xu hướng “chọn xe điện từ đầu”. Lý giải cho lựa chọn của mình, anh khẳng định, dù có mức giá thấp hơn các dòng xe hatchback hạng A, VF 3 lại mang tới trải nghiệm vượt trội ở nhiều điểm.

Sau khi lái thử VF 3, anh Huy thừa nhận, so với dáng xe gầm thấp của phân khúc hatchback, VF 3 có khoảng sáng gầm xe tốt, vị trí ngồi cao, tầm nhìn thoáng và cảm giác kiểm soát tốt hơn trong điều kiện giao thông đô thị. Điều này đặc biệt hữu ích khi di chuyển trên những tuyến đường đông đúc hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Sức mạnh động cơ cũng là điểm cộng đáng chú ý. VF 3 được tối ưu để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển trong đô thị. Được trang bị mô-tơ điện đặt ở cầu sau với mô-men xoắn 110 Nm, mẫu xe này mang lại độ vọt nhanh và dứt khoát trong dải tốc độ thường sử dụng trong phố. Anh Huy chia sẻ, xe cho phản hồi tức thì trong các tình huống như vượt xe, quay đầu hay leo dốc hầm chung cư. Ngay cả khi chở đủ 4 người, VF 3 vẫn vận hành linh hoạt, không xuất hiện cảm giác ì hay hụt lực.

“VF 3 được thiết kế đúng nhu cầu thực tế của người dùng đô thị. Hàng ghế phía sau cũng đủ không gian cho 2 người lớn ngồi khá thoải mái”, anh nhận xét.

Không chỉ vậy, chính sách hậu mãi cũng là yếu tố khiến anh Huy nghiêng về VF 3. Cụ thể, mẫu mini SUV của VinFast được áp dụng thời hạn bảo hành lên tới 7 năm cho xe và 8 năm cho pin, trong khi phần lớn các mẫu xe hatchback trên thị trường chỉ dừng ở mức 3-5 năm.

Đi làm, đi chơi không lo chi phí

Bên cạnh những ưu điểm về trải nghiệm vận hành, mẫu mini SUV của VinFast còn giúp người dùng hiện thực hóa “giấc mơ bốn bánh” dễ hơn bao giờ hết nhờ mức giá cạnh tranh đi kèm loạt ưu đãi thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Trong tháng 5/2026, từ mức giá niêm yết 302–315 triệu đồng, khách hàng mua VF 3 được hưởng ưu đãi từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, nổi bật với lựa chọn mua xe 0 đồng trả trước và lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu.

Trường hợp không áp dụng chính sách trên, khách hàng có thể nhận ưu đãi trực tiếp 6% vào giá xe. Bên cạnh đó, chương trình “Thu xăng Đổi điện” mang lại thêm 3% ưu đãi (áp dụng đến hết 31/5).

Giống như các dòng xe VinFast khác, VF 3 cũng giúp hành trình “nuôi xe” trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể với chi phí vận hành được tối ưu. Chủ xe VF 3 đang được hưởng chính sách miễn phí sạc pin đến ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), qua đó tiết kiệm tới hàng chục triệu đồng mỗi năm so với sử dụng xe động cơ đốt trong.

Cũng là một người lựa chọn xe điện làm xe đầu đời, anh Trần Tùng (Hà Nội) cho biết với quãng đường di chuyển trung bình khoảng 1.500 km mỗi tháng, tiền nhiên liệu cho một mẫu xe xăng như Hyundai Grand i10 vào khoảng 3 triệu đồng. Chưa kể, chi phí bảo dưỡng định kỳ, thay dầu và các hao mòn phát sinh theo thời gian cũng không hề ít.

Ở chiều ngược lại, khi chuyển sang phương án xe điện, bài toán tài chính thay đổi rõ rệt. “Với chính sách sạc miễn phí trong gần 3 năm đầu, chi phí sử dụng hàng tháng sẽ về gần như bằng 0. Đi làm, đi chơi đều không phải lo chi phí”, anh Tùng phân tích.

Reviewer của kênh Cùng Xem Xe cũng chia sẻ quan điểm này. “Kể cả khi không có ưu đãi miễn phí sạc, với đơn giá điện đang được áp dụng, một lần sạc đầy (tiêu thụ khoảng 18 kWh) sẽ tương đương hơn 70.000 đồng cho quãng đường trên 200 km, vẫn quá kinh tế”, reviewer này nhận định.

Chi phí bảo dưỡng, bảo trì xe điện cũng tiết kiệm hơn xe xăng. Cụ thể, theo nhiều chủ xe, mỗi mốc bảo dưỡng định kỳ khoảng 15.000 km chỉ dao động từ 300.000 – 500.000 đồng. Mức chi phí này được đánh giá là “dễ chịu” với người dùng phổ thông, đặc biệt là nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc các gia đình trẻ.

