VinFast VF 9 được lòng khách Việt nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng chi phí gần như 0 đồng

P.V
(Baohatinh.vn) - Theo nhiều người dùng, VinFast VF 9 chinh phục giới doanh nhân nhờ sự kết hợp không gian “hạng thương gia”, khả năng vận hành mạnh mẽ và đặc quyền “đi xa không lo chi phí”.

Trải nghiệm thoải mái, tiện nghi hơn cả xe 5 tỷ đồng

“Cái sướng nhất khi cầm lái VF 9 là sự mạnh mẽ và độ vọt, đặc biệt khi đi trên cao tốc. Xe rất đầm, chắc chắn và cực kỳ tự tin mỗi khi cần vượt. Cảm giác lái ăn đứt nhiều xe "chủ tịch" khác”, anh Nguyễn Đăng Quỳnh, một chủ xe VF 9 hào hứng chia sẻ sau 15.000 km gắn bó.

Với khối động cơ điện sản sinh công suất 402 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 620 Nm, VF 9 được đông đảo khách hàng đánh giá cao bởi trải nghiệm lái khác biệt so với các dòng xe xăng, dầu.

Bên cạnh đó, khoang hành khách phía sau của VF 9 được đánh giá như không gian nghỉ dưỡng di động, nhờ sự rộng rãi, thoải mái đi kèm nhiều tiện nghi cho hành khách.

“Nhà tôi đổi đến 3 chiếc xe nhưng hàng ghế sau chưa bao giờ có tính năng massage như VF 9. Thậm chí có một chiếc giá 5 tỷ đồng nhưng ghế vừa cứng vừa không có massage. Tôi rất thích chiếc xe này”, một hành khách trải nghiệm VF 9 chia sẻ trên kênh Vitamin Car&Life.

Ngoài ra, VF 9 còn được trang bị trợ lý ảo tiếng Việt với khả năng điều khiển nhiều tính năng trên xe thông qua giao tiếp tự nhiên. Thậm chí, trợ lý ảo này có thể hiểu cả tiếng địa phương của người dùng ở nhiều vùng miền khác nhau. Theo anh Quỳnh, việc ra lệnh bằng giọng nói giúp người lái tập trung hơn thay vì phải thao tác trên màn hình hoặc các phím bấm vật lý.

Đồng quan điểm, host kênh Life Trip còn ấn tượng với khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA) của xe điện. “Thỉnh thoảng có phiên bản mới thì tôi update xe ở nhà như dùng điện thoại. Sau mỗi lần nâng cấp, xe lại có thêm những tính năng mới, cho tôi cảm giác như sử dụng một chiếc xe mới ‘tậu’. Trong tầm giá 1,5 tỷ đồng, tôi nghĩ khó có xe nào vượt qua được VF 9”, vị này phân tích.

“Nhẹ ví” từ lúc chốt cọc tới khi vận hành

Thuyết phục người dùng bằng khả năng vận hành và tiện nghi hiện đại, VF 9 đang đặc biệt hút khách trong tháng 5/2026 nhờ loạt chính sách ưu đãi thiết thực.

Trong khuôn khổ chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” áp dụng đến hết năm 2026, khách hàng mua dòng xe VF 9 được hỗ trợ trực tiếp 10% vào giá xe. Nếu đang sở hữu xe xăng và chuyển sang xe điện tới ngày 31/5/2026, chủ xe được ưu đãi thêm 3%, đưa tổng giá trị ưu đãi dạng tiền mặt lên tới 195-220 triệu đồng.

Trường hợp mua xe theo hình thức trả góp, khách hàng có thể lựa chọn được hỗ trợ trực tiếp 10% hoặc áp dụng mức lãi suất cố định chỉ 5%/năm trong 3 năm đầu, đi kèm chính sách “Mua xe 0 đồng” không cần vốn đối ứng.

Anh Hoàng Kiến Quốc, giám đốc một doanh nghiệp truyền thông tại Hà Nội, cho biết vừa tranh thủ đợt ưu đãi để đặt cọc chiếc VF 9. Theo anh, VF 9 vốn đã có mức giá cạnh tranh so với phân khúc. Sau ưu đãi, giá lăn bánh chỉ ngang xe phân khúc D, trong khi xe to, đẹp, bốc hơn hẳn.

Tương tự các dòng xe điện VinFast khác, chi phí nuôi VF 9 đang gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí sạc điện kéo dài đến 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Hiện tại, hạ tầng sạc của V-Green đã phủ sóng ở cả 34 tỉnh, thành, với số lượng cổng sạc hơn 150.000, giúp chủ xe yên tâm di chuyển hàng ngày cũng như thực hiện các chuyến du lịch, công tác dài ngày.

“Các chủ xe VF 9 có thể thoải mái xuyên Việt, chinh phục các cung đường mà không phải lo nghĩ trạm sạc, cũng chẳng cần bận tâm đến chi phí năng lượng”, kênh Life Trip nhận xét.

Với loạt ưu điểm nổi trội, mẫu xe điện của VinFast được đánh giá là lựa chọn lý tưởng cho doanh nhân, đồng thời có thể kiêm nhiệm xuất sắc vai trò một chiếc xe êm ái, rộng rãi cho gia đình.

