Mazda 3 phiên bản 2027 ra mắt với loạt nâng cấp nhỏ

Sau gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Mazda 3 bước sang phiên bản 2027 với những thay đổi rất nhẹ, cho thấy Mazda vẫn chưa sẵn sàng tung ra thế hệ hoàn toàn mới cho mẫu xe cỡ C này.

Ra mắt lần đầu vào cuối năm 2018, Mazda 3 hiện đã bước sang năm thứ 8 của vòng đời sản phẩm. Tuy nhiên, thay vì một cuộc lột xác lớn như nhiều người kỳ vọng, hãng xe Nhật Bản chỉ thực hiện một số tinh chỉnh nhỏ cho cả biến thể hatchback và sedan. Đây được xem là một bản nâng cấp giữa vòng đời tối giản, trước mắt áp dụng tại thị trường châu Âu trước khi mở rộng sang các khu vực khác.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Mazda 3 phiên bản 2027 nằm ở hệ thống chiếu sáng mới. Xe được trang bị đèn pha LED ma trận với khả năng thích ứng tốt hơn trong nhiều điều kiện giao thông. Hệ thống này còn tích hợp tính năng cảnh báo người đi bộ và có thể tự động giảm cường độ chiếu sáng khi xe dừng trong tình trạng ùn tắc nhằm hạn chế gây chói cho các phương tiện đối diện.

Bên cạnh đó, Mazda cũng nâng cấp gói công nghệ an toàn i-Activsense. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng nay có thể phối hợp cùng tính năng nhận diện biển báo giao thông, cho phép tài xế chuyển sang giới hạn tốc độ mới chỉ bằng một thao tác bấm nút.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp và hỗ trợ chuyển làn cũng được bổ sung khả năng nhận diện xe máy, giúp cải thiện mức độ an toàn trong môi trường giao thông đô thị đông đúc.

Trong khoang cabin, Mazda thực hiện một vài thay đổi nhỏ mang tính hoàn thiện hơn là làm mới hoàn toàn. Các phiên bản dành cho thị trường châu Âu được bổ sung thêm chi tiết trang trí màu xám kim loại, dù khu vực bảng điều khiển trung tâm vẫn tiếp tục sử dụng chất liệu nhựa đen bóng quen thuộc.

Mazda cũng giới thiệu thêm phiên bản Homura Plus mới trong dải sản phẩm. Biến thể này được trang bị camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe đi kèm cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, ghế da màu đen tích hợp sưởi và hệ thống âm thanh Bose 12 loa.

Về vận hành, Mazda 3 phiên bản 2027 không có thay đổi nào ở hệ truyền động. Tại châu Âu, khách hàng vẫn có thể lựa chọn động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2.5L, sản sinh công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 238 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Phiên bản mạnh hơn sử dụng động cơ e-Skyactiv X 186 kết hợp công nghệ hybrid nhẹ. Khối động cơ này cho công suất 186 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, đồng thời có cả tùy chọn dẫn động cầu trước lẫn dẫn động bốn bánh.

Dù chỉ nhận được những tinh chỉnh nhỏ, Mazda 3 vẫn tiếp tục duy trì sức hút nhờ thiết kế đặc trưng và cảm giác lái được đánh giá cao trong phân khúc. Tuy nhiên, việc mẫu xe này bước sang năm thứ 8 mà chưa có thế hệ mới cũng cho thấy Mazda đang khá thận trọng với chiến lược phát triển dòng sedan/hatchback cỡ nhỏ trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên SUV và xe điện.

