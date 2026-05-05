Nổ lốp xe trên đường xử lý như thế nào để giữ an toàn?

(Baohatinh.vn) - Nổ lốp không đơn giản là một chiếc lốp bị xẹp. Đó là tình huống lốp mất áp suất đột ngột khi xe đang di chuyển, thường đi kèm tiếng nổ lớn, rung lắc mạnh và nguy cơ mất kiểm soát.
Ở tốc độ cao, đặc biệt trên cao tốc, chỉ một khoảnh khắc xử lý sai cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Trên thực tế, người lái hoàn toàn có thể nhận ra dấu hiệu nổ lốp nếu đủ bình tĩnh. Một âm thanh "bụp" hoặc tiếng rít khi không khí thoát ra là dấu hiệu đầu tiên. Ngay sau đó, xe có xu hướng kéo lệch về một bên, vô lăng rung mạnh và phát ra những tiếng va đập bất thường từ bánh xe. Nhận biết càng sớm, khả năng xử lý an toàn càng cao.
Nguyên nhân dẫn đến nổ lốp lại thường đến từ những yếu tố tưởng chừng rất quen thuộc. Lốp non hơi là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất, bởi khi áp suất không đủ, lốp bị biến dạng nhiều hơn khi quay, sinh nhiệt lớn và dễ hỏng cấu trúc. Thời tiết nóng càng làm tình trạng này nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, việc chở quá tải hoặc sử dụng lốp đã bị hư hỏng từ trước, chẳng hạn sau khi va vào ổ gà hay lề đường, cũng làm tăng nguy cơ nổ lốp. Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là tuổi thọ lốp, dù bề ngoài còn tốt, cao su bên trong vẫn có thể đã xuống cấp theo thời gian.
Khi sự cố xảy ra, phản xạ tự nhiên của nhiều người là đạp phanh hoặc đánh lái để "cứu" chiếc xe. Nhưng chính những hành động này lại khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Điều quan trọng nhất lúc này là giữ bình tĩnh, nắm chắc vô lăng và giữ xe đi thẳng. Người lái nên nhả chân ga từ từ, để xe tự giảm tốc thay vì phanh gấp. Khi tốc độ đã giảm xuống mức an toàn, mới bắt đầu phanh nhẹ và đưa xe vào lề đường. Chỉ khi xe dừng hẳn ở vị trí an toàn, việc rời khỏi xe hoặc thay lốp mới nên được thực hiện.
Tuy nhiên, xử lý tốt vẫn chưa đủ nếu thiếu phòng ngừa. Lốp xe cần được kiểm tra định kỳ, đặc biệt là áp suất, độ mòn và các dấu hiệu hư hỏng. Đèn cảnh báo áp suất lốp trên xe không phải là chi tiết cho có, và việc bỏ qua cảnh báo này có thể phải trả giá đắt. Lốp dự phòng cũng cần được duy trì ở trạng thái sẵn sàng, bởi trong nhiều tình huống, đó chính là "cứu cánh" duy nhất khi xe gặp sự cố giữa đường.
Trong hành trình dài, người ta thường quan tâm đến động cơ, công nghệ hay khả năng vận hành, nhưng lại quên rằng lốp xe mới là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với mặt đường. Chỉ một sơ suất nhỏ ở đây cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn. Hiểu đúng, xử lý đúng và bảo dưỡng đúng là cách đơn giản nhất để giảm thiểu rủi ro từ một trong những sự cố nguy hiểm nhất khi lái xe.
