Xe tay ga Italjet Roadster 400 Limited Edition sắp về Việt Nam, giá dự kiến 350 triệu đồng

Theo thông tin từ các đơn vị kinh doanh xe nhập khẩu, số lượng Italjet Roadster 400 Limited Edition được đưa về Việt Nam dự kiến chỉ khoảng 30 chiếc. Giá bán tạm tính vào khoảng 350 triệu đồng, tuy nhiên con số thực tế có thể còn cao hơn đáng kể khi xe chính thức cập bến do chi phí nhập khẩu và độ khan hiếm của phiên bản giới hạn này.

Điểm khiến Roadster 400 Limited Edition trở nên đặc biệt nằm ở việc Italjet chỉ sản xuất đúng 777 chiếc trên toàn cầu. Với những mẫu xe mang tính sưu tầm như vậy, giá bán thường không phụ thuộc hoàn toàn vào trang bị hay động cơ mà còn đến từ độ hiếm và khả năng tạo dấu ấn riêng cho người sở hữu. Một số đại lý cho biết các suất đặt cọc đầu tiên đã nhanh chóng được khách chốt dù thời gian giao xe có thể kéo dài đến cuối năm 2026.

Khác với phần lớn xe tay ga hiện nay vốn ưu tiên kiểu dáng mềm mại và thực dụng, Italjet Roadster 400 Limited Edition lại đi theo hướng cơ khí hóa cực mạnh. Bộ khung thép dạng lưới được để lộ hoàn toàn thay vì che kín dưới dàn áo, tạo cảm giác như một mẫu naked-bike kết hợp scooter. Thiết kế này giúp chiếc xe mang dáng vẻ rất “dị”, khó nhầm lẫn với bất kỳ mẫu tay ga nào đang bán trên thị trường.

Ngoại hình của xe cũng được xây dựng theo phong cách tương lai với phần đầu thấp, các hốc gió lớn cùng nhiều chi tiết tạo hình góc cạnh. Tông màu vàng đồng kết hợp đen nhám khiến tổng thể xe trông giống một mẫu concept trưng bày hơn là phương tiện di chuyển thường ngày. So với Italjet Dragster trước đây, Roadster 400 có kích thước lớn hơn, thân xe đầy đặn hơn và tạo cảm giác bề thế rõ rệt.

Không chỉ gây chú ý ở thiết kế, Italjet còn trang bị cho Roadster 400 Limited Edition nhiều chi tiết thường chỉ xuất hiện trên mô tô hiệu suất cao. Xe sử dụng giảm xóc Ohlins trước sau, đi kèm hệ thống treo tay đòn liên kết độc đáo ở bánh trước. Ngoài ra, xe còn có phanh đĩa kép phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và bộ mâm 13 inch thiết kế thể thao.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xi-lanh đơn dung tích 394cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất hơn 40 mã lực. Với trọng lượng khoảng 151 kg, mẫu xe này có tỷ lệ công suất khá ấn tượng trong phân khúc scooter. Tuy nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu hơn 5 lít/100 km cũng cho thấy Roadster 400 Limited Edition không hướng tới yếu tố tiết kiệm mà ưu tiên trải nghiệm vận hành mạnh mẽ hơn.

Sự xuất hiện của Italjet Roadster 400 Limited Edition phần nào cho thấy thị trường xe chơi tại Việt Nam đang ngày càng đa dạng hơn. Dù giá bán không hề dễ tiếp cận, mẫu xe này vẫn có sức hút riêng nhờ thiết kế độc đáo, số lượng giới hạn và phong cách khác biệt hoàn toàn so với những dòng tay ga cao cấp phổ biến hiện nay.