Chuyên gia xe nói về VF 8 thế hệ mới: VinFast đang cho thấy năng lực làm chủ công nghệ đáng nể

Bước tiến làm chủ “trái tim”, “bộ não” của xe điện

Nhận định về phiên bản mới của VinFast VF 8, ngoài những cải tiến về ngoại hình, chuyên gia lĩnh vực xe Trịnh Lê Hùng (Autodaily) đặc biệt chú ý tới hai nâng cấp cốt lõi: hệ thống treo thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) và hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM (Integrated Thermal Management). Đây không phải các thay đổi mang tính “trang điểm” bên ngoài, mà tác động trực tiếp tới cảm giác lái, độ êm ái, hiệu suất vận hành và tuổi thọ pin.

Theo anh Hùng, với hệ thống treo FSD, VF 8 mới sử dụng công nghệ giảm chấn chọn lọc theo tần số để tự động điều chỉnh độ cứng và độ mềm của phuộc tùy theo điều kiện mặt đường. Khi đi qua ổ gà hoặc gờ giảm tốc, hệ thống có thể hấp thụ xung lực tốt hơn để hạn chế cảm giác xóc nảy. Ngược lại, khi vào cua hoặc chạy tốc độ cao, hệ thống sẽ trở nên đầm chắc hơn để giữ ổn định thân xe.

“Khác với nhiều mẫu xe chỉ trang bị FSD ở phía sau, VF 8 mới có cả ở cầu trước lẫn cầu sau nên khả năng dập dao động sẽ đồng đều hơn rất nhiều”, anh Hùng đánh giá.

Còn hệ thống quản lý nhiệt ITM được anh Hùng nhận định là minh chứng rõ ràng cho năng lực làm chủ công nghệ của VinFast. Anh phân tích công nghệ này đóng vai trò như “trái tim và bộ não điều phối năng lượng nhiệt” của toàn bộ chiếc xe.

ITM trên VF 8 mới quản lý đồng bộ pin, động cơ, hệ thống điện, ADAS và điều hòa cabin trong cùng một kiến trúc tích hợp. Điều này cho phép xe tái sử dụng nhiệt thừa để sưởi ấm pin hoặc cabin, từ đó tiết kiệm điện năng và duy trì hiệu suất vận hành ổn định hơn.

Theo chuyên gia này, việc tự nghiên cứu, phát triển và đăng ký bản quyền cho các công nghệ như ITM cho thấy hãng xe Việt đã bước sang giai đoạn “làm chủ những thành phần cốt lõi nhất của xe điện”.

Tốc độ tối ưu sản phẩm thần tốc

Một thay đổi khác cũng được nhiều chuyên gia đánh giá cao là việc VinFast chuyển sang phát triển hệ thống điện – điện tử theo xu hướng SDV (Software Defined Vehicle) – xe được điều khiển bằng phần mềm. Toàn bộ hệ thống trên xe được quản lý tập trung thông qua máy tính trung tâm.

Việc làm chủ được toàn bộ kiến trúc và phần mềm điều khiển cho phép các kỹ sư VinFast có thể tùy chỉnh sâu hơn vào cách chiếc xe vận hành, từ phản ứng của hệ thống treo, quá trình sạc pin cho tới cách tối ưu trải nghiệm lái.

Anh Nguyễn Viết Thành (kênh Xem Xe Analytics) cho rằng đây là bước nâng tầm rõ rệt về công nghệ. Thông qua kiến trúc điện – điện tử mới, VinFast còn có thể bổ sung tính năng mới cho VF 8 thông qua cập nhật phần mềm từ xa.

Ở góc nhìn tổng thể, chuyên gia Chu Hữu Thọ (kênh AutoBikes Vietnam) bày tỏ sự ấn tượng trước tốc độ phát triển sản phẩm của hãng xe Việt. Anh phân tích, trong khi các dòng xe động cơ đốt trong thường có vòng đời từ 6 đến 8 năm, VinFast đã rút ngắn thời gian này xuống mức kỷ lục khi ra mắt thế hệ mới chỉ sau chưa đầy 4 năm. Theo anh Thọ, điều này khẳng định VinFast đang sở hữu một hệ thống nghiên cứu và phát triển (R&D) rất mạnh mẽ.

“Tôi thấy điều này phù hợp với xu hướng phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay. Vòng đời sản phẩm ngắn thì người dùng sớm được tiếp cận với những sản phẩm mới ưu việt, tiện ích và sát với nhu cầu thực tế”, vị chuyên gia khẳng định.

VinFast niêm yết mức giá cho VF 8 thế hệ mới là 999 triệu đồng và chính thức nhận đặt cọc từ ngày 27/05. Trong giai đoạn 8 ngày mở cọc sớm (tới hết ngày 3/6), khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 51 triệu đồng vào giá xe. Bên cạnh đó, xe cũng được áp dụng các ưu đãi từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, bao gồm hỗ trợ 10% giá xe (tương đương khoảng 100 triệu đồng) hoặc lựa chọn vay với lãi suất cố định 5% trong 3 năm. Người mua còn được hưởng đặc quyền miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của hãng đến hết ngày 10/02/2029.

Theo kế hoạch, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng Việt vào cuối tháng 7/2026.