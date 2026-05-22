Chi phí thay pin sạc siêu nhanh của BYD hết bao nhiêu?

Một chủ xe Denza Z9 GT vừa tiết lộ chi phí thay thế khối pin Blade thế hệ thứ 2 ở mức 78.700 NDT, tương đương khoảng 11.600 USD sau khi phương tiện này gặp phải một vụ va chạm dẫn đến hư hỏng phần gầm.

Mức giá được báo cho gói pin LFP có dung lượng 122,5 kWh, vốn được trang bị trên các phiên bản thuần điện cao cấp nhất của dòng xe này.

Mẫu xe Grand Tourer cao cấp thuộc thương hiệu con của BYD hiện được phân phối với cả cấu hình hybrid cắm sạc (PHEV) và thuần điện cùng mức giá dao động từ 269.800 đến 369.800 NDT, tương đương 39.600-54.300 USD.

Phiên bản thuần điện có tầm vận hành tối đa theo tiêu chuẩn CLTC đạt 1.036 km và tương thích với công nghệ sạc siêu nhanh của BYD cho phép nạp từ 10% lên 70% pin trong 5 phút hoặc lên 97% pin trong 9 phút.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Weibo cho thấy mức giá trên do một đại lý chính thức của Denza cung cấp và chưa bao gồm chi phí vật tư tiêu hao cũng như tiền công thợ. Con số này tương đương với mức chi phí khoảng 642 NDT/kWh và khiến cụm pin chỉ chiếm khoảng 21% tổng giá trị quy đổi của chiếc xe.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải thì một chủ xe Denza N7 cũng đã tham gia thảo luận và chia sẻ trải nghiệm tương tự.

Theo đó hóa đơn thay thế cho khối pin LFP dung lượng 91 kWh đời cũ trên chiếc SUV cỡ trung có giá lên tới 84.290 NDT, tương đương 12.389 USD, tức 29% giá trị xe dù dung lượng thấp hơn và không hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh như dòng pin mới trên Z9 GT.

Sự chênh lệch về giá giữa 2 thế hệ pin cho thấy những bước tiến lớn của BYD trong quy trình sản xuất vật liệu và kiểm soát chi phí tối ưu. Hiện tại thương hiệu này cũng đã lên kế hoạch gia nhập thị trường châu Âu với mẫu Z9 GT và kỳ vọng lợi thế về giá linh kiện thay thế sẽ giúp hãng tăng sức cạnh tranh với các đối thủ lâu đời tại lục địa già.