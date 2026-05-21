VinFast sắp có 3 xe mới?

​

Trong công báo sở hữu công nghiệp số mới nhất vừa được đăng tải, những thiết kế mới của VinFast bất ngờ xuất hiện, tạo nên nhiều đồn đoán ở các hội nhóm bàn luận về ôtô trên mạng xã hội.

Cả 3 sản phẩm đăng ký đều được tinh chỉnh theo kiểu dáng SUV với thiết kế khác biệt nhau. Nhiều khả năng, đây là các mẫu xe mới có thể được hãng xe nội địa Việt sớm ra mắt thị trường trong thời gian tới. Đây là điều không quá bất ngờ bởi như đã nói, năm nay sẽ là thời điểm VinFast làm mới dải sản phẩm của mình, vốn đã 3-4 năm chưa nhận được những nâng cấp lớn.

Mẫu xe đầu tiên có thể có kích thước khá tương đồng với VF 9 nhưng mang kiểu dáng khác lạ hơn. Ở đầu xe, dải đèn LED được trải ngang hết phần mặt ca lăng, tạo hình nhận diện xe VinFast, không có lưới tản nhiệt. Đuôi xe cũng được mang thiết kế đèn gần như tương đồng với phần đầu.

Mẫu xe mang thiết kế SUV với nhiều đường nét quen thuộc xuất hiện trong công báo tháng 5. Ảnh: IpVietnam.

Với kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ và kích thước này, nhiều khả năng đây là một mẫu SUV cấu hình 7 chỗ ngồi, phân khúc xe cỡ lớn (SUV full-size). Hiện tại, VF 9 đang là đại diện từ VinFast tại nhóm xe này.

Một hình ảnh xe khác cũng xuất hiện trong công báo đăng ký sở hữu công nghiệp dưới tên của VinFast là chiếc SUV có đuôi xe khá quen thuộc.

Mẫu SUV này cũng trông khá lớn, có thể ngang với mẫu VF 8. Đuôi xe được thiết kế gần như không khác biệt với chiếc SUV cỡ D vừa được nâng cấp. Tuy nhiên, đầu xe lại được tinh chỉnh nhiều đường nét ở khu vực cản trước.

Mẫu xe này có phần đuôi khá giống VF 8 vừa ra mắt. Ảnh: IPVietnam.

Đáng nói, ngoài 2 mẫu SUV mang nhiều đường nét quen, VinFast cũng đăng ký thêm một bản thiết kế xe mới, mang kiểu dáng sang trọng và đặc biệt hơn.

Ở mẫu xe mới, dải đèn cánh chim đặc trưng ở đầu và đuôi xe đã không còn xuất hiện, những kiểu cắt xẻ quen mắt tương tự dải sản phẩm hiện hành cũng không còn được áp dụng. Chiếc SUV "lạ" này cũng mang kiểu dáng đuôi khá vuông vức, kích thước có vẻ ngang với một số mẫu SUV, MPV 7 chỗ hạng sang trên thị trường.

Mẫu xe lạ từ VinFast cũng xuất hiện, đã được lược bỏ dải LED họa tiết cánh chim quen thuộc. Ảnh: IpVietnam.

Khó có thể đoán các thiết kế này sẽ là bản nâng cấp của các mẫu xe hiện hành, hay là một sản phẩm mới sẽ được VinFast giới thiệu. Hiện tại, dải sản phẩm SUV của hãng xe nội địa gần như đã hoàn thiện, trải dài từ xe điện mini (VF 3) đến SUV full-size (VF 9).

Biết đâu trước làn sóng đổ bộ của các sản phẩm mới, VinFast cũng sẽ mang đến một dải sản phẩm đặc biệt hơn cho người dùng Việt, không chỉ là xe điện, mà còn là plug-in hybrid hay thậm chí là EREV - hybrid kéo dài phạm vi hoạt động.

Có thể nói VinFast đăng ký bảo hộ cho 3 mẫu SUV với những đường nét từ quen thuộc đến phá cách cho thấy hãng xe điện nội địa không dừng lại ở dải sản phẩm hiện hành mà vẫn liên tục làm mới mình. Người dùng Việt hoàn toàn có thể mong chờ những thông tin chính thức tiếp theo về thông số kỹ thuật cũng như thời điểm ra mắt của dàn xe chiến lược này trong tương lai gần.