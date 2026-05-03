Tesla Semi chính thức sản xuất hàng loạt sau 7 năm trễ hẹn

Sau nhiều lần trì hoãn, mẫu xe đầu kéo thuần điện Tesla Semi cuối cùng đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất quy mô lớn, muộn hơn tới 7 năm so với kế hoạch ban đầu.

Tesla Semi chính thức đi vào sản xuất hàng loạt. Ảnh: Tesla.

Tesla Semi lần đầu ra mắt vào năm 2017 khi CEO Tesla là Elon Musk cam kết sẽ sản xuất từ năm 2019. Tuy nhiên, tiến độ liên tục bị lùi sang các năm 2020, 2021 và 2022. Trong giai đoạn này, hãng chỉ triển khai dây chuyền sản xuất thử nghiệm với sản lượng thấp và bàn giao số lượng hạn chế cho PepsiCo.

Đến năm 2023, Tesla đầu tư 3,6 tỷ USD để mở rộng nhà máy Gigafactory tại bang Nevada (Mỹ), đồng thời xây dựng cơ sở chuyên biệt cho việc sản xuất Semi. Dù vậy, kế hoạch sản xuất quy mô lớn tiếp tục bị dời sang năm 2026.

Dù chậm nhịp, Tesla vẫn đặt kỳ vọng lớn vào Semi. Hãng cho biết cơ sở rộng 15,8 hecta tại Texas có thể đạt công suất tối đa 50.000 xe mỗi năm.

Theo công bố, xe có công suất hơn 1.000 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 20 giây, cùng tầm hoạt động khoảng 800 km đối với bản Long Range và 525 km với bản Standard Range. Giá bán dự kiến là từ 260.000 USD đến 290.000 USD tùy phiên bản.

