Xe máy Yamaha rục rịch tăng giá ở Đông Nam Á

Giá vật liệu nhựa trên thị trường thế giới đang có xu hướng tăng mạnh, buộc các hãng xe điều chỉnh giá bán. Yamaha trở thành một trong những hãng đầu tiên tăng giá xe máy tại Đông Nam Á.

Theo truyền thông Indonesia, từ tháng 4-2026, các mẫu xe tay ga Yamaha thuộc phân khúc 155cc như Lexi LX 155 hay Nmax ở nước này ghi nhận mức tăng phổ biến từ 200.000 - 400.000 rupiah (tương đương khoảng 304.000 - 608.000 đồng). Dòng Aerox 155 bản tiêu chuẩn cũng tăng tương tự, nhưng bản CyberCity có mức điều chỉnh cao hơn, lên tới 500.000 rupiah (760.700 đồng).

Ở phân khúc cao hơn, phiên bản cao cấp Xmax Tech Max ghi nhận mức tăng lên tới 1 triệu rupiah (khoảng 1,52 triệu đồng).

Ông Rifki Maulana, giám đốc quan hệ công chúng và cộng đồng PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, xác nhận giá nhiều mẫu xe đã tăng và cho biết việc sản xuất quy mô toàn cầu khiến hãng chịu tác động trực tiếp từ chuỗi cung ứng.

Tất cả phiên bản Lexi LX 155 Series tăng khoảng 300.000 rupiah, bản Connected/ABS hiện có giá khoảng 32.000.000 rupiah (48,7 triệu đồng)

Theo giới phân tích, mức tăng này phản ánh đặc thù sử dụng nhiều chi tiết nhựa trên các mẫu xe có kích thước lớn. Trong cấu thành một chiếc xe máy, bên cạnh kim loại như sắt, thép, vật liệu nhựa chiếm tỉ trọng lớn, đặc biệt ở các chi tiết thân vỏ. Hầu hết các mẫu xe số và xe tay ga hiện nay đều sử dụng “dàn áo” bằng nhựa, khiến chi phí sản xuất phụ thuộc đáng kể vào biến động của loại nguyên liệu này.

Đông Nam Á từ lâu được xem là một trong những trung tâm sản xuất và tiêu thụ xe máy lớn nhất thế giới, với các thị trường chủ lực như Việt Nam và Indonesia. Không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa và khu vực ASEAN, xe máy lắp ráp tại Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường khác trên toàn cầu.

Trong bối cảnh giá nhựa tăng, các nhà sản xuất bắt đầu tính toán lại bài toán chi phí và giá bán. Ngoài Yamaha, Suzuki cũng đang để ngỏ khả năng tăng giá. Ông Teuku Agha, trưởng bộ phận kinh doanh và tiếp thị xe máy 2 bánh của PT Suzuki Indomobil Sales, chia sẻ: Nếu giá nguyên liệu tăng, chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm sẽ tăng theo.

Suzuki vẫn đang theo dõi thêm, nhưng khả năng tăng giá là khá cao

Hiện một số hãng vẫn nỗ lực giữ giá nhằm duy trì sức mua, song nếu xu hướng tăng giá nguyên liệu tiếp diễn, việc điều chỉnh giá được đánh giá là khó tránh khỏi.

Diễn biến này phản ánh sự phụ thuộc lớn của ngành sản xuất vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi giá nguyên liệu thô ở khâu đầu vào tăng, chi phí cuối cùng mà người tiêu dùng phải chi trả cũng bị ảnh hưởng.

Giá nhựa tăng một phần do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, trong khi nhiều quốc gia, trong đó có Indonesia, vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Phần lớn các loại nhựa được sản xuất từ dầu mỏ, như polyetylen (PE) và polypropylen - hai vật liệu phổ biến nhất hiện nay và đang chịu tác động của những biến động thế giới.