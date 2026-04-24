Xe máy Yamaha rục rịch tăng giá ở Đông Nam Á

Giá vật liệu nhựa leo thang trên toàn cầu đang gây sức ép lên chi phí sản xuất xe máy, buộc một số hãng Nhật Bản tại Đông Nam Á như Yamaha, Suzuki tính đến phương án tăng giá bán.

1-3593.jpg
Yamaha Indonesia đã điều chỉnh giá bán nhiều dòng xe trong tháng 4-2026 - Ảnh: Yamaha

Giá vật liệu nhựa trên thị trường thế giới đang có xu hướng tăng mạnh, buộc các hãng xe điều chỉnh giá bán. Yamaha trở thành một trong những hãng đầu tiên tăng giá xe máy tại Đông Nam Á.

Theo truyền thông Indonesia, từ tháng 4-2026, các mẫu xe tay ga Yamaha thuộc phân khúc 155cc như Lexi LX 155 hay Nmax ở nước này ghi nhận mức tăng phổ biến từ 200.000 - 400.000 rupiah (tương đương khoảng 304.000 - 608.000 đồng). Dòng Aerox 155 bản tiêu chuẩn cũng tăng tương tự, nhưng bản CyberCity có mức điều chỉnh cao hơn, lên tới 500.000 rupiah (760.700 đồng).

Ở phân khúc cao hơn, phiên bản cao cấp Xmax Tech Max ghi nhận mức tăng lên tới 1 triệu rupiah (khoảng 1,52 triệu đồng).

Ông Rifki Maulana, giám đốc quan hệ công chúng và cộng đồng PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, xác nhận giá nhiều mẫu xe đã tăng và cho biết việc sản xuất quy mô toàn cầu khiến hãng chịu tác động trực tiếp từ chuỗi cung ứng.

2-961.jpg
Tất cả phiên bản Lexi LX 155 Series tăng khoảng 300.000 rupiah, bản Connected/ABS hiện có giá khoảng 32.000.000 rupiah (48,7 triệu đồng) - Ảnh: Detikcom

Theo giới phân tích, mức tăng này phản ánh đặc thù sử dụng nhiều chi tiết nhựa trên các mẫu xe có kích thước lớn. Trong cấu thành một chiếc xe máy, bên cạnh kim loại như sắt, thép, vật liệu nhựa chiếm tỉ trọng lớn, đặc biệt ở các chi tiết thân vỏ. Hầu hết các mẫu xe số và xe tay ga hiện nay đều sử dụng “dàn áo” bằng nhựa, khiến chi phí sản xuất phụ thuộc đáng kể vào biến động của loại nguyên liệu này.

Đông Nam Á từ lâu được xem là một trong những trung tâm sản xuất và tiêu thụ xe máy lớn nhất thế giới, với các thị trường chủ lực như Việt Nam và Indonesia. Không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa và khu vực ASEAN, xe máy lắp ráp tại Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam còn được xuất khẩu sang nhiều thị trường khác trên toàn cầu.

Trong bối cảnh giá nhựa tăng, các nhà sản xuất bắt đầu tính toán lại bài toán chi phí và giá bán. Ngoài Yamaha, Suzuki cũng đang để ngỏ khả năng tăng giá. Ông Teuku Agha, trưởng bộ phận kinh doanh và tiếp thị xe máy 2 bánh của PT Suzuki Indomobil Sales, chia sẻ: Nếu giá nguyên liệu tăng, chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị sản phẩm sẽ tăng theo.

Suzuki vẫn đang theo dõi thêm, nhưng khả năng tăng giá là khá cao - Ảnh: Kompas

Hiện một số hãng vẫn nỗ lực giữ giá nhằm duy trì sức mua, song nếu xu hướng tăng giá nguyên liệu tiếp diễn, việc điều chỉnh giá được đánh giá là khó tránh khỏi.

Diễn biến này phản ánh sự phụ thuộc lớn của ngành sản xuất vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi giá nguyên liệu thô ở khâu đầu vào tăng, chi phí cuối cùng mà người tiêu dùng phải chi trả cũng bị ảnh hưởng.

Giá nhựa tăng một phần do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, trong khi nhiều quốc gia, trong đó có Indonesia, vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Phần lớn các loại nhựa được sản xuất từ dầu mỏ, như polyetylen (PE) và polypropylen - hai vật liệu phổ biến nhất hiện nay và đang chịu tác động của những biến động thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những việc cần làm và cần tránh ngay sau khi mua ô tô

Ngay sau khi nhận xe mới, việc chủ xe có những quyết định đúng đắn trong sử dụng và trang bị ban đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, khả năng vận hành cũng như giá trị lâu dài của phương tiện.
Nissan X-Trail thế hệ mới lộ diện

Hãng xe Nhật Bản Nissan hé lộ những hình ảnh đầu tiên về Rogue 2027 tại thị trường Mỹ. Mẫu gầm cao cỡ C mới thay đổi thiết kế, trang bị hệ thống e-Power, bán ra cuối năm 2026.
Các bộ phận xe ô tô cần chăm sóc kỹ vào mùa hè

Nắng nóng đầu mùa là “bài test” khắc nghiệt với ô tô cũ, từ điều hoà, lốp xe đến nước làm mát, gạt mưa đều dễ xuống cấp. Nếu không kiểm tra sớm, chủ xe có thể phải trả giá bằng những hỏng hóc tốn kém.
Mẫu A-SUV nào giá lăn bánh tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất?

Tháng 3/2026, VinFast VF 5 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc A-SUV và một trong những mẫu xe top đầu về doanh số trên thị trường Việt nhờ giá lăn bánh thấp, chi phí vận hành gần như bằng 0 cùng sức mạnh và trang bị hiếm có trong tầm giá.
Rà côn: Nguyên nhân âm thầm khiến ly hợp xe số sàn xuống cấp

Trong quá trình điều khiển xe số sàn, nhiều tài xế, đặc biệt là người mới lái thường duy trì một thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng cho xe. Đó là việc đạp côn liên tục khi xe đang di chuyển, hay còn gọi là “rà côn”.
VinFast bán gần 28.000 ôtô điện tháng 3

VinFast tiếp tục là hãng ôtô bán chạy nhất thị trường Việt, mức tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng người dùng chuyển đổi sang xe thuần điện.
Châu Âu 'cấm' xe bán tải cỡ lớn?

Dù không có quy định cấm nào, nhưng các chính sách mới của châu Âu dường như đang chặn đứng sự sống còn của những mẫu xe bán tải cỡ lớn từ Mỹ.
Đi xe máy dầu thế nào để tiết kiệm?

Ở thời điểm mà giá xăng, dầu đang liên tục thay đổi, nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc làm thế nào để tiết kiệm nhiên liệu một cách hiệu quả nhất, đặc biệt với các chủ xe máy dầu.
Vấn nạn lướt TikTok khi đang lái xe

Tài xế ở Mỹ, đặc biệt là người trẻ, đang sử dụng điện thoại để xem video, lướt TikTok khi đang lái xe, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Toyota Corolla 2026 nâng cấp trang bị, giá từ 22.190 USD

Toyota vừa chính thức công bố giá bán cho mẫu Corolla 2026 tại thị trường Australia, đồng thời điều chỉnh loạt trang bị trên cả hai biến thể hatchback và sedan, qua đó tạo ra sự khác biệt rõ rệt hơn giữa các phiên bản trong dải sản phẩm.
Những sai lầm khi thay dầu động cơ ô tô

Thay dầu động cơ ô tô tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế, dù là thợ mới vào nghề hay các chủ xe tự chăm sóc xế cưng tại nhà đều rất dễ mắc phải những sai lầm tai hại, khiến động cơ nhanh 'tã' và tiêu tốn hàng chục triệu đồng sửa chữa.