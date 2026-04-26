Những bộ phận ô tô cần kiểm tra để yên tâm vi vu dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5 năm nay khá dài ngày khiến nhu cầu di chuyển, đi lại của nhiều người dân tăng đột biến.

Theo các kỹ sư ô tô, hành trình lái xe về quê, đi du lịch bằng ô tô lên đến vài trăm km luôn đòi hỏi chiếc xe phải ở trong tình trạng kỹ thuật tốt, vận hành ổn định. Dù đang sở hữu một chiếc ô tô đời mới hay "xe cỏ" đã cũ thì trước mỗi chuyến đi, nhất là những hành trình dài ngày, chủ xe nên bỏ ra vài phút để "soi" một số hạng mục quan trọng trước khi khởi hành để hạn chế cảnh "nằm đường".

Dưới đây là các vị trí trên ô tô mà chủ xe cần chú ý quan sát, kiểm tra trước những chuyến đi dài ngày:

Kính lái

Kính lái có lẽ là bộ phận dễ quan sát nhất khi tiến lại gần chiếc xe. Nếu bạn đỗ xe ngoài trời, khu vực kính lái là nơi đọng rất nhiều bụi bẩn, lá cây, cành cây nhỏ. Nếu không làm sạch mà cứ thế đi luôn sẽ ảnh hưởng nhất định đến tầm quan sát.

Thậm chí khi kính lái bị nhiều bụi bẩn thì việc sử dụng gạt mưa cũng không thể sạch được, ngược lại còn rất lem nhem và khiến gạt mưa hoạt động kém, có thể gây xước kính… Do đó, các chuyên gia khuyên lái xe nên có thói quen quan sát và "dọn dẹp" khu vực kính lái trước khi di chuyển.

Lốp xe

Lốp xe là bộ phận vô cùng quan trọng và cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mất an toàn trên đường, do đó trước mỗi chuyến đi, cần chú ý quan sát tình trạng lốp và kịp thời xử lý nếu có vấn đề.

Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra tình trạng hoặc các vấn đề của lốp. Nếu phát hiện chiếc xe có vấn đề về lốp như non hơi, có đinh găm vào,… bạn phải kịp thời bổ sung hơi ngay bằng bơm mini hoặc đến gara gần nhất để xử lý triệt để trước khi ra đường trường.

Một kinh nghiệm là nếu phát hiện có đinh, đừng vội nhổ ra vì điều đó sẽ làm cho lốp xe xẹp nhanh hơn. Nếu lốp xe đã quá cũ và mòn, cũng đừng tiếc tiền thay một bộ lốp mới để an tâm hơn với hành trình của mình.

Gầm xe

Khi quan sát các lốp xe, bạn có thể “ngó” cả khu vực gầm xe xem có chướng ngại vật gì vô tình lọt vào bên trong như mảnh gỗ, gạch đá hay những vật sắc nhọn hay không. Nếu không quan sát, bánh xe có thể chèn qua những chướng ngại vật này gây khó khăn, thậm chí hỏng lốp.

Đồng thời bạn cần quan sát xem có vết dầu máy dưới gầm xe hay không. Nếu có, hãy kiểm tra kỹ hơn ở khoang động cơ để xem dầu máy có bị hao hay không, qua đó tìm cách khắc phục, sửa chữa. Trên thực tế, nhiều chiếc xe bị chảy dầu lâu ngày dẫn tới cạn dầu mà chủ xe không biết, gây ra những hỏng hóc nặng cho động cơ.

Quan sát gầm xe đôi khi chúng ta còn thấy cả… phân chuột, điều này chứng tỏ những “anh chí” đã trú ngụ tại khoang động cơ của bạn dẫn tới nguy cơ một số dây điện, ống dẫn nước có thể đã bị cắn. Lúc này cần kiểm tra kỹ hơn các bộ phận điện như đèn, còi,... để đảm bảo an toàn.

Dưới nắp capo

Sau khi kiểm tra bên ngoài, hãy mở nắp ca-pô để kiểm tra nhanh khoang động cơ, đặc biệt là nước làm mát. Đây là yếu tố sống còn giúp động cơ không quá nhiệt khi vận hành.

Với xe đã sử dụng lâu năm, các chi tiết hệ thống làm mát dễ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, gây nóng máy, thậm chí bó máy khi đi xa. Vì vậy, cần đảm bảo mực nước không dưới vạch MIN và bổ sung đúng loại nếu thiếu, đồng thời kiểm tra dấu hiệu rò rỉ để xử lý kịp thời.

Ngoài ra, nên kiểm tra luôn dầu động cơ bằng cách dùng que thăm dầu để đảm bảo mức dầu đạt chuẩn. Đồng thời quan sát xung quanh các bộ phận trong khoang máy xem có dấu hiệu rò rỉ dầu hay không? Nếu xe gần đến chu kỳ thay dầu (khoảng 5.000km), nên thay sớm để đảm bảo vận hành ổn định, tránh sự cố trên đường dài.

Nước rửa kính, cần gạt mưa

Nước rửa kính và cần gạt mưa không mấy liên quan đến khả năng vận hành của chiếc xe, tuy nhiên nếu thiếu loại nước này hoặc lưỡi gạt bị mòn lại rất phiền khi đang đi đường dài gặp mưa, dính bụi,... ảnh hưởng lớn đến tầm quan sát của lái xe.

Để "chắc cú", trước mỗi chuyến đi dài ngày, chúng ta nên mở nắp bình chứa và bổ sung một lượng kha khá nước rửa kính. Các chuyên gia khuyên rằng, nên chọn loại nước rửa kính chuyên dụng để đạt hiệu quả tốt nhất, giữ bền cho bề mặt kính cũng như gạt mưa. Không nên sử dụng nước lã, nước khoáng vì dễ làm đóng cặn, hư hỏng hệ thống ống dẫn.

Như vậy, chỉ với 2-3 phút kiểm tra nhanh quanh xe trước khi lăn bánh, bạn đã có thêm sự an tâm cho cả hành trình. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, đây chính là thời điểm "vàng" để xử lý sớm ngay từ đầu, tránh những rủi ro không mong muốn.