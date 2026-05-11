7 điểm mới trong đào tạo lái xe

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2026 sửa đổi Thông tư 14/2025 về đào tạo lái xe, với nhiều thay đổi liên quan kiểm tra hoàn thành khóa học, thời lượng đào tạo, quản lý dữ liệu và thủ tục hành chính, có hiệu lực từ 1/7/2026.

Tăng thời gian thực hành với bằng lái xe môtô A1

Thông tư 17 điều chỉnh chương trình đào tạo hạng A1 theo hướng giảm một giờ học lý thuyết, đồng thời tăng một giờ thực hành lái xe. Lý do là Bộ Công an dự kiến bổ sung bài thi hình số 2 với 11 nội dung trong quy trình sát hạch A1 và A, khiến học viên cần thêm thời gian luyện tập để đáp ứng yêu cầu thi.

Hạng B, C1 giảm số km thực hành trên sân tập

Một thay đổi khác là giảm 50 km thực hành lái ôtô trên sân tập, đồng thời giảm 7 giờ đào tạo trên sân để thống nhất với việc giảm số km học thực hành đối với đào tạo lái xe các hạng B, C1 (xe chở người đến 8 chỗ; xe tải từ 3,5 tấn đến 7,5 tấn). Việc điều chỉnh nhằm thống nhất với chủ trương cắt giảm quãng đường thực hành đối với hạng B, C1 theo đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông.

Sát hạch lái xe tại sân Ngọc Hà, Hà Nội. Ảnh: Viết Tuân

Bổ sung quy định nâng hạng lên CE

Thông tư bổ sung chương trình đào tạo, thời lượng học tối thiểu và yêu cầu thời gian lái xe an toàn đối với các trường hợp nâng hạng từ D1, D2 và D (lái xe khách các loại) lên CE (lái xe kéo rơ-moóc). Theo đó, người học phải có ít nhất hai năm lái xe an toàn trước khi được nâng hạng, tương tự quy định đang áp dụng với trường hợp nâng từ C lên CE.

Nội dung này được bổ sung để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan an ninh trật tự có hiệu lực từ năm 2025.

Thay đổi yêu cầu nộp bằng tốt nghiệp THCS

Thông tư thay thế yêu cầu nộp bằng tốt nghiệp THCS bằng "xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục THCS" trong hồ sơ học lái xe. Thay đổi này nhằm phù hợp với Luật Giáo dục sửa đổi năm 2025, theo đó học sinh hoàn thành chương trình THCS sẽ không còn được cấp bằng tốt nghiệp mà chỉ nhận giấy xác nhận hoàn thành chương trình học.

Thay đổi cách kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo

Một nội dung mới là sửa quy định về kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo lái xe. Theo thông tư, cơ sở đào tạo được chủ động lựa chọn địa điểm tổ chức kiểm tra tại trung tâm sát hạch hoặc ngay tại cơ sở đào tạo, thay vì bắt buộc thực hiện tại cơ sở đào tạo như hiện nay. Bộ Xây dựng cho rằng quy định cũ khiến nhiều trung tâm sát hạch chưa được khai thác hiệu quả, gây lãng phí cơ sở vật chất.

Thông tư cũng bổ sung quy định cụ thể về hình thức và điểm đạt đối với nội dung mô phỏng các tình huống giao thông. Riêng hạng B1, học viên phải đạt yêu cầu ở bài kiểm tra "tiến lùi chữ chi" theo quy trình sát hạch do Bộ Công an ban hành.

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi xuất phát từ thực tế Bộ Công an đang dự kiến bỏ phần sát hạch mô phỏng tình huống giao thông trong quy trình cấp giấy phép lái xe mới.

Lưu dữ liệu đào tạo tối thiểu 50 năm

Thông tư mới cho phép kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ lên tối thiểu 50 năm, áp dụng với cả Sở Xây dựng và cơ sở đào tạo. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này nhằm phục vụ việc tra cứu, cấp lại chứng chỉ cho người dân khi mất giấy tờ.

Thông tư cũng bổ sung trách nhiệm của Sở Xây dựng trong vận hành và khai thác hệ thống thông tin cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Ngoài ra, cơ sở đào tạo sẽ phải gửi dữ liệu xác nhận hoàn thành khóa đào tạo đúng thời hạn để Sở Xây dựng kiểm tra, đồng bộ lên hệ thống phục vụ sát hạch lái xe.

Mở rộng nộp hồ sơ trực tuyến

Thông tư đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đào tạo lái xe. Theo đó, người dân có thể nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Trường hợp chứng chỉ do Sở Xây dựng cấp, người dân có thể nhận bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy; nếu cần vẫn được cấp thêm bản giấy.

Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi nhằm thực hiện mục tiêu cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 30% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo lái xe. Thủ tục hành chính lĩnh vực đào tạo được thông suốt, bảo đảm minh bạch, giảm tối đa giấy tờ, thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Hiện cả nước có hơn 370 cơ sở đào tạo lái xe. Mỗi năm hệ thống này đào tạo khoảng 1,5-2 triệu học viên các hạng giấy phép.