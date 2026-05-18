Chủ xe VinFast VF 7: “Quyết định chuyển sang xe điện là rất hợp lý”

(Baohatinh.vn) - Từng có nhiều năm sử dụng ô tô và làm trong lĩnh vực dịch vụ ô tô, anh Hoàng Văn Hiền ở Nghệ An thừa nhận, điều khiến anh tiếc nhất sau khi mua VinFast VF 7 là… không chuyển sang xe điện sớm hơn.

Anh Hoàng Văn Hiền (Nghệ An) lựa chọn VinFast VF 7 vì tổng hòa nhiều yếu tố.

- Lý do gì khiến một người đã trải nghiệm hàng loạt xe xăng như anh “quay xe” sang sở hữu VinFast VF 7?

Thực tế, tôi đã tìm hiểu xe điện trong một thời gian khá dài. Do làm trong lĩnh vực liên quan đến ô tô nên tôi có điều kiện tiếp xúc và trải nghiệm nhiều dòng xe khác nhau. Vì vậy, việc chuyển sang xe điện không phải là quyết định vội vàng, mà là kết quả sau khi cân nhắc nhiều yếu tố.

Thứ nhất là xe điện giúp giảm ô nhiễm môi trường nên đang là xu hướng ngày càng phổ biến. Thứ hai là sự cách biệt lớn về chi phí sử dụng.

Với nhu cầu di chuyển chủ yếu trong phố, trước đây mỗi tháng tôi phải dành một khoản không nhỏ cho nhiên liệu và bảo dưỡng định kỳ. Khi chuyển sang VF 7, tôi thấy chi phí vận hành nhẹ hơn rõ rệt. Xe có chu kỳ bảo dưỡng 15.000 km/lần, chi phí mỗi lần ở mức dễ chịu, lại không cần thay dầu động cơ như các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

Anh Hiền đã có cơ hội trải nghiệm thực tế VF 7 kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Ngoài ra, chính sách của VinFast hiện tại rất tốt, đặc biệt là chương trình miễn phí sạc trong 3 năm. Chi phí năng lượng cho chiếc VF 7 của tôi gần như bằng 0. Bởi vậy, nếu so trực tiếp thì chi phí bảo dưỡng và vận hành của xe điện nhẹ hơn khá nhiều.

Ngoài ra, VinFast VF 7 có thiết kế trẻ trung, thể thao, nhìn rất bắt mắt. Quan trọng hơn, qua trải nghiệm thực tế, tôi thấy xe điện VinFast vận hành ổn định, pin cũng phù hợp với nhu cầu, nên hoàn toàn yên tâm chuyển đổi.

Sức mạnh động cơ điện và khả năng tăng tốc tức thì của xe điện được anh Hiền đánh giá cao.

- Sau khi đã có trải nghiệm lâu dài, anh đánh giá thế nào về khả năng vận hành của VF 7?

Điểm tôi thích nhất là khả năng tăng tốc của xe. Động cơ điện cho phản hồi rất nhanh, nhất là khi chuyển sang chế độ Sport. Xe tăng tốc gần như tức thì, tạo cảm giác lái khá phấn khích nhưng vẫn dễ kiểm soát.

VF 7 cũng vận hành rất êm. Ban đầu, người mới sử dụng có thể chưa quen vì xe di chuyển gần như không có tiếng động cơ. Nhưng sau một thời gian, chính sự yên tĩnh đó lại trở thành điểm cộng, đặc biệt khi đi trong đô thị hoặc trên những hành trình dài.

Về cảm giác lái, tôi thấy VF 7 khá mượt, chắc chắn và dễ làm quen. Xe mang lại cảm giác điều khiển tự tin, phản hồi tốt, phù hợp với cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi xa. Với tôi, đây là một chiếc xe có sự cân bằng giữa công nghệ, hiệu năng và tính thực dụng.

Vị chủ xe hoàn toàn yên tâm sử dụng VF 7 nhờ hạ tầng sạc phủ rộng.

- Hạ tầng sạc thường là điều nhiều người quan tâm khi chuyển sang xe điện. Anh nhận định như thế nào về yếu tố này?

Khi bắt đầu sử dụng xe điện, đúng là một số người lo về thời gian sạc, nhưng thực tế sử dụng thì không bất tiện chút nào. Hệ thống trạm sạc dành cho xe điện VinFast hiện nay đã phủ rất dày. Ở khu vực tôi ở, chỉ khoảng 400 - 500m đã có một điểm sạc.

Thường tôi kết hợp sạc xe với các hoạt động khác như đi cà phê, đưa con đi học, nên không cảm thấy mất thời gian. Đối diện garage của tôi cũng có một trạm sạc, tôi có thể để xe ở đó rồi đi bộ về, bao giờ app báo sạc xong thì đi bộ qua lấy.

- Sau khi sử dụng VF 7, anh có thay đổi suy nghĩ gì về xe điện?

Nói thật, tôi thấy mình chuyển sang xe điện hơi muộn. Nếu biết trước nó tiết kiệm và tiện như vậy, tôi đã chuyển từ sớm hơn. Với tôi, VF 7 không chỉ là một chiếc xe để đi lại, mà là một lựa chọn hợp lý về lâu dài - vừa tiết kiệm chi phí, vừa có công nghệ, lại thân thiện với môi trường.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ này!

App mới của Green SM khiến khách hàng thích thú vì “đẹp hơn, nhanh hơn, hiểu người dùng hơn”

Sau khi đổi tên từ Xanh SM sang Green SM, ứng dụng gọi xe này không chỉ thay đổi nhận diện thương hiệu mà còn đồng thời ra mắt phiên bản cập nhật với hàng loạt cải tiến về giao diện và trải nghiệm sử dụng. Những thay đổi theo hướng hiện đại, trực quan hơn và thuận tiện hơn đang nhanh chóng tạo thiện cảm với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng taxi công nghệ.
7 điểm mới trong đào tạo lái xe

Học viên lấy bằng lái xe môtô (A1) sẽ được giảm một giờ học lý thuyết, tăng một giờ thực hành; học viên các hạng B, C1 sẽ giảm 50 km thực hành trên sân tập.
Cách lái xe an toàn khi bị tạt đầu

Trong điều kiện giao thông ngày càng đông đúc, đặc biệt tại các đô thị lớn, tình huống bị phương tiện khác bất ngờ tạt đầu xảy ra khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
10 mẫu xe RV đẹp nhất thế giới

RV (recreational vehicle - xe hoán cải) là dòng xe giúp người sử dụng có thể vừa dịch chuyển từ điểm này đến điểm khác, trong khi vẫn có những tiện nghi cơ bản và không gian phục vụ cuộc sống hàng ngày...
Hà Nội dự kiến siết xe ôm chạy xăng

Xe ôm công nghệ chạy xăng bị cấm hoạt động trong vùng phát thải thấp, xe ôm truyền thống chạy xăng được lưu thông trong vùng phát thải thấp ngoài các khung giờ cấm nếu đáp ứng quy chuẩn khí thải.
