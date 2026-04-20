Người dùng VinFast VF 7: “Lời ngay từ lúc mua, 3 năm sạc pin 0 đồng”

Ưu đãi tới 9%, “lời” cả trăm triệu đồng khi lăn bánh

Với mức giá niêm yết 789 triệu đồng cho bản Eco và từ 889 triệu đồng cho bản Plus, VinFast VF 7 không chỉ cạnh tranh bằng sức mạnh và công nghệ mà còn bằng một chiến lược tài chính “hiếm thấy”.

Cụ thể, người mua VF 7 hiện nay đang được hưởng “lợi chồng lợi”. Đầu tiên là gói ưu đãi lên tới 9% trong tháng 4/2026, bao gồm 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và 3% trường hợp khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Chỉ riêng khoản này, chủ xe đã tiết kiệm được từ 71 đến 80 triệu đồng ngay khi đặt bút ký hợp đồng.

Chưa dừng lại ở đó, cú hích lớn còn ở chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho xe điện từ Chính phủ (tương đương 10-12% giá trị xe tùy khu vực đăng ký), giúp ví tiền của người dùng “bảo toàn” 78-106 triệu đồng chi phí lăn bánh. Chi phí duy nhất người dùng phải trả là các khoản phí đăng ký biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự… chỉ vài triệu tới hơn chục triệu đồng.

“Ban đầu mình cũng xem xét một mẫu xe Nhật Bản cùng tầm giá niêm yết, nhưng khi cộng hết ưu đãi của VF 7, giá lăn bánh bản Plus ở Hà Nội chỉ hơn 820 triệu đồng. So với số tiền để đưa xuống đường bản cao của mấy dòng như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, mức chênh lệch lên tới hơn 200 triệu đồng. Tôi không còn phải nghĩ ngợi nữa”, anh Nhật Minh (34 tuổi, TP Hồ Chí Minh) hào hứng.

Khi so sánh trên các bản tiêu chuẩn, giá lăn bánh sau ưu đãi của VF 7 Eco chỉ còn khoảng 730 triệu đồng, thấp hơn hẳn so với Mazda CX-5 2.0L Deluxe (840 triệu đồng) hay Hyundai Tucson tiêu chuẩn (860 triệu đồng).

VinFast cũng tạo điều kiện cho khách hàng chưa có nhiều tích lũy tiếp cận VF 7 nhờ chính sách “mua xe 0 đồng” (từ 0 đồng tiền trả trước) và lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế mức ưu đãi trực tiếp 6%).

Dù có mức giá “mềm” hơn đáng kể, thông số của VF 7 lại vượt trội hẳn so với mặt bằng chung phân khúc C-SUV. Bản Plus 1 cầu sở hữu động cơ lên tới 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, được nhiều người dùng đánh giá là “quá thừa thãi” cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Đi kèm với đó là “kho” công nghệ an toàn với hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) gồm những tính năng phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát đi giữa làn, nhận diện biển báo... mang lại trải nghiệm an toàn ở mọi địa hình di chuyển.

3 năm sạc pin 0 đồng, “miễn nhiễm” với biến động giá xăng

Sức hút của loạt chính sách cũng được thể hiện qua doanh số bán hàng: tháng 3/2026, VF 7 đạt doanh số 1.732 xe, đứng đầu phân khúc C-SUV và là một trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt.

Ngoài lợi thế về chính sách giá, điểm mấu chốt giúp VF 7 hoàn toàn áp đảo xe xăng là đặc quyền sạc pin miễn phí tại các trạm sạc V-Green đến 10/2/2029. Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động liên tục, việc “đổ đầy bình” với giá 0 đồng suốt 3 năm là “đặc quyền” giúp người dùng xe điện tiết kiệm hàng trăm triệu đồng so với chủ xe xăng.

Đơn cử, với một người di chuyển trung bình 1.500 km/tháng, các mẫu C-SUV chạy xăng như Mazda CX-5 hay Honda CR-V sẽ tiêu tốn khoảng 30-40 triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi năm. Như vậy, trong 3 năm đầu sử dụng, chủ xe VF 7 nghiễm nhiên “đút túi” hơn 100 triệu đồng tiền nhiên liệu.

“Ngay cả ngoài thời gian ưu đãi, chi phí năng lượng của VF 7 cũng chỉ rơi vào khoảng 533 đồng/km, rẻ hơn từ 2 đến 3 lần so với chi phí xăng xe thông thường”, chủ kênh Vĩ Thú Vị, đồng thời là một chủ xe VF 7, tính toán.

Bên cạnh đó, với cấu tạo động cơ đơn giản, việc bảo dưỡng xe điện cũng đỡ “đau đầu, đau ví” hơn xe xăng. Hiện tại, mốc bảo dưỡng định kỳ xe điện là 15.000 km/năm.

Điều này đồng nghĩa, cùng một quãng đường di chuyển, khi xe xăng đã phải vào xưởng 3 lần (mốc định kỳ 5.000 km) thì VF 7 mới cần bảo dưỡng 1 lần. Chi phí bảo dưỡng xe điện cũng chỉ vào khoảng vài trăm nghìn đồng, bằng 20 - 30% một mốc bảo dưỡng của xe xăng. Cùng đó, chính sách bảo hành lên tới 10 năm/200.000 km cũng tạo niềm tin dài hạn cho chủ xe.

“Dùng xe điện rồi mới thấy tiếc vì không mua sớm hơn. Chạy thoải mái mà chẳng bao giờ phải nhìn giá xăng. VF 7 đúng là lựa chọn ‘vô đối’ trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng hiện nay”, anh Quang Vũ (Hà Nội), một người dùng VF 7 hơn nửa năm nay, nhận xét.

Với lợi thế “lời” ngay từ khi lăn bánh nhờ loạt chính sách ưu đãi trong tháng 4/2026, cộng thêm cảm giác “miễn nhiễm” với biến động giá nhiên liệu, VF 7 được dự đoán sẽ tiếp tục là mẫu xe không có đối thủ trong phân khúc C-SUV hiện nay.