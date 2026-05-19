Cách bật điện trên ô tô Start/Stop mà không cần nổ máy

P.V (t/h)
(Baohatinh.vn) - Nhiều tài xế mới chuyển sang ô tô sử dụng smart key có nút khởi động Start/Stop thường khá bỡ ngỡ không biết các nấc bật điện ACC hay ON như ở xe sử dụng chìa khoá cơ ở đâu.

Trên nhiều mẫu ô tô đời mới sử dụng nút bấm Start/Stop, không ít tài xế lúng túng khi cần hạ kính, chỉnh ghế, xem camera hành trình, hay sử dụng màn hình giải trí nghe nhạc nhưng lại không muốn khởi động và di chuyển xe. Do chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của hệ thống khóa điện, nhiều tài xế vẫn phải bấm nút Start để khởi động, khiến xe đứng nổ máy không cần thiết.

Nếu như đối với xe sử dụng chìa khoá cơ truyền thống, người lái chỉ cần xoay chìa qua từng nấc ACC và ON trước khi đề máy, thì trên xe sử dụng chìa khóa thông minh (smart key) và nút bấm Start/Stop, thao tác này được thay bằng số lần bấm nút nguồn trên nút khởi động. Điều này cho phép bật khóa điện của ô tô mà không cần khởi động động cơ.

Đây là tính năng hữu ích giúp người dùng sử dụng các thiết bị điện trên xe trong thời gian ngắn mà không tiêu hao nhiên liệu, sản sinh khí thải hoặc gây tiếng ồn.

Trên ô tô dùng nút bấm Start/Stop, hệ thống thường có nhiều chế độ điện khác nhau. Khi xe tắt hoàn toàn, màn hình và các thiết bị điện sẽ ngừng hoạt động. Nếu muốn bật nguồn điện mà chưa cần nổ máy, tài xế chỉ cần mang chìa khóa thông minh vào trong xe rồi bấm nút Start/Stop một lần nhưng không đạp chân phanh.

Lúc này, xe sẽ chuyển sang chế độ ACC (Accessory). Ở chế độ này, một số thiết bị điện cơ bản như màn hình giải trí, cổng sạc, radio hoặc kính cửa sổ có thể hoạt động.

Nếu tiếp tục bấm nút Start/Stop lần thứ hai mà vẫn không đạp phanh, xe sẽ chuyển sang chế độ ON. Đây là trạng thái cấp điện gần như toàn bộ cho hệ thống, bảng đồng hồ sẽ sáng đầy đủ giống lúc chuẩn bị khởi động xe. Trong đó, điều hòa, quạt gió và nhiều tính năng điện tử khác cũng có thể sử dụng ở chế độ này.

Trong khi đó, nếu bấm nút Start/Stop kết hợp với đạp mạnh chân phanh, lúc đó chiếc xe mới được khởi động động cơ.

Ngoài ra, người dùng cũng cần chú ý tới ký hiệu hiển thị trên bảng đồng hồ. Khi ở chế độ ACC, do hệ thống chưa kích hoạt hoàn toàn nên có rất ít đèn cảnh báo trên đồng hồ taplo sáng. Ở chế độ ON, toàn bộ đèn cảnh báo sẽ sáng lên để kiểm tra hệ thống trước khi khởi động động cơ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý tài xế không nên bật chế độ ON quá lâu khi động cơ chưa hoạt động. Nguyên nhân là toàn bộ hệ thống điện sẽ lấy năng lượng trực tiếp từ ắc quy. Nếu sử dụng điều hòa, âm thanh hoặc màn hình giải trí trong thời gian dài, ắc quy có thể bị suy yếu, đặc biệt trên những xe ít sử dụng hoặc ắc quy đã cũ.

Một số mẫu xe hiện đại còn tự động ngắt nguồn điện sau khoảng 10-20 phút nếu động cơ không khởi động nhằm tránh hết bình. Dù vậy, tài xế vẫn nên chủ động tắt các thiết bị không cần thiết khi ngồi trong xe lâu mà không nổ máy để tránh phải "nằm đường" vì không đủ điện để khởi động.

Dù thao tác đơn giản, nhưng việc bật các chế độ điện khác nhau trên xe có sử dụng chìa khoá thông minh và nút Start/Stop lại là tính năng mà không ít người sử dụng ô tô lâu năm vẫn chưa khai thác đúng cách.

Việc hiểu rõ các chế độ hoạt động của nút Start/Stop không chỉ giúp sử dụng xe thuận tiện hơn mà còn hạn chế tình trạng nổ máy không cần thiết, tiết kiệm nhiên liệu và giảm hao mòn động cơ.

