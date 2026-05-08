Xe Hyundai 7 chỗ giá rẻ, đầy đủ công nghệ: Đi phố tiện lợi, đi xa nhẹ nhàng

Thị trường xe đa dụng (MPV) cỡ nhỏ tại Việt Nam vừa đón nhận làn sóng mới khi liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức giới thiệu Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp.

Sự xuất hiện của mẫu xe này gây chú ý không chỉ bởi mức giá thuộc nhóm thấp nhất phân khúc mà còn nhờ hàm lượng công nghệ an toàn và tiện nghi dồi dào, hỗ trợ tối ưu cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi xa.

Trên phiên bản mới, Hyundai Stargazer thực hiện cuộc "lột xác" toàn diện về ngoại hình. Nét bo tròn trước đây đã chuyển sang đường nét vuông vức hơn, lấy cảm hứng từ dòng xe SUV. Chất SUV có thể thấy rõ ở đầu xe khi nắp capo được làm vuông và cao hơn, gây ấn tượng bằng lưới tản nhiệt với các chi tiết trang trí hầm hố. Thiết kế phía sau xe cũng được làm mới để trở nên khỏe khoắn hơn.

Ở nội thất, sự sang trọng được nâng cấp rõ rệt với cụm màn hình đôi cảm ứng 10,25 inch liền mạch, mang hơi hướng của các dòng xe đàn anh như Santa Fe hay Tucson. Những thay đổi này giúp Stargazer không chỉ giữ được sự thực dụng của một chiếc MPV mà còn gia tăng tính thẩm mỹ hiện đại.

Đối với nhu cầu đi lại trong phố thị đông đúc, Hyundai Stargazer mang tới nhiều giải pháp hỗ trợ người lái. Cụ thể hơn, đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị đầy đủ hệ thống cảm biến cả trước và sau với tổng cộng 8 cảm biến, giúp việc xoay xở trong không gian hẹp trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, các tính năng như cảnh báo điểm mù (BCA) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCCA) đóng vai trò đắc lực trong việc giảm thiểu va chạm khi chuyển làn hoặc lùi xe từ trong ngõ nhỏ ra đường lớn. Những trang bị này vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp, nay đã được tích hợp để tối ưu hóa tính tiện lợi cho người dùng đô thị.

Trục cơ sở 2.780 mm rộng nhất phân khúc mang tới ưu điểm về không gian nội thất

Khi di chuyển trên đường trường hoặc cao tốc, Stargazer thể hiện ưu thế của một mẫu xe "ngập" công nghệ với loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Theo thông tin được công bố, Stargazer mới được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) cho phép xe tự động duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước, giúp người lái giảm bớt căng thẳng trong những hành trình dài. Đây là tính năng chưa thấy ở xe đối thủ.

Thêm vào đó, bộ đôi tính năng hỗ trợ giữ làn (LKA) và duy trì làn đường (LFA) giúp xe luôn đi đúng quỹ đạo, tránh việc xe đi lệch làn. Đặc biệt, hệ thống cảnh báo người lái mệt mỏi (DAW) sẽ đưa ra các nhắc nhở kịp thời dựa trên hành vi lái xe, đảm bảo mỗi chuyến đi xa luôn diễn ra nhẹ nhàng và an toàn nhất.

Theo thông tin được công bố, Hyundai Stargazer mới có mức giá bán rất cạnh tranh, lần lượt là 569 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt và 615 triệu đồng cho phiên bản cao cấp. Đi kèm với mức giá hấp dẫn, người tiêu dùng còn nhận được các lựa chọn khuyến mại linh hoạt bao gồm 1 năm bảo hiểm toàn diện Hyundai Auto Care, hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi, hoặc chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km.