Xe Hyundai 7 chỗ giá rẻ, đầy đủ công nghệ: Đi phố tiện lợi, đi xa nhẹ nhàng

Hyundai Stargazer đang có mức giá rất hấp dẫn trong phân khúc, chưa kể tới loạt trang bị an toàn, tiện nghi nổi bật.

Thị trường xe đa dụng (MPV) cỡ nhỏ tại Việt Nam vừa đón nhận làn sóng mới khi liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức giới thiệu Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp.

Hyundai Stargazer mới với thiết kế vuông vức hơn

Sự xuất hiện của mẫu xe này gây chú ý không chỉ bởi mức giá thuộc nhóm thấp nhất phân khúc mà còn nhờ hàm lượng công nghệ an toàn và tiện nghi dồi dào, hỗ trợ tối ưu cho cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những chuyến đi xa.

Trên phiên bản mới, Hyundai Stargazer thực hiện cuộc "lột xác" toàn diện về ngoại hình. Nét bo tròn trước đây đã chuyển sang đường nét vuông vức hơn, lấy cảm hứng từ dòng xe SUV. Chất SUV có thể thấy rõ ở đầu xe khi nắp capo được làm vuông và cao hơn, gây ấn tượng bằng lưới tản nhiệt với các chi tiết trang trí hầm hố. Thiết kế phía sau xe cũng được làm mới để trở nên khỏe khoắn hơn.

"Chất SUV" được thể hiện rõ nét hơn trên phiên bản Hyundai Stargazer mới

Ở nội thất, sự sang trọng được nâng cấp rõ rệt với cụm màn hình đôi cảm ứng 10,25 inch liền mạch, mang hơi hướng của các dòng xe đàn anh như Santa Fe hay Tucson. Những thay đổi này giúp Stargazer không chỉ giữ được sự thực dụng của một chiếc MPV mà còn gia tăng tính thẩm mỹ hiện đại.

Mỗi màn hình rộng 10,25 inch được kết nối liền mạch, tạo cảm giác sang trọng

Đối với nhu cầu đi lại trong phố thị đông đúc, Hyundai Stargazer mang tới nhiều giải pháp hỗ trợ người lái. Cụ thể hơn, đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị đầy đủ hệ thống cảm biến cả trước và sau với tổng cộng 8 cảm biến, giúp việc xoay xở trong không gian hẹp trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, các tính năng như cảnh báo điểm mù (BCA) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCCA) đóng vai trò đắc lực trong việc giảm thiểu va chạm khi chuyển làn hoặc lùi xe từ trong ngõ nhỏ ra đường lớn. Những trang bị này vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp, nay đã được tích hợp để tối ưu hóa tính tiện lợi cho người dùng đô thị.

Trục cơ sở 2.780 mm rộng nhất phân khúc mang tới ưu điểm về không gian nội thất

Khi di chuyển trên đường trường hoặc cao tốc, Stargazer thể hiện ưu thế của một mẫu xe "ngập" công nghệ với loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Theo thông tin được công bố, Stargazer mới được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thông minh (SCC) cho phép xe tự động duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước, giúp người lái giảm bớt căng thẳng trong những hành trình dài. Đây là tính năng chưa thấy ở xe đối thủ.

Hyundai Stargazer thể hiện ưu thế của một mẫu xe "ngập" công nghệ với loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS)

Thêm vào đó, bộ đôi tính năng hỗ trợ giữ làn (LKA) và duy trì làn đường (LFA) giúp xe luôn đi đúng quỹ đạo, tránh việc xe đi lệch làn. Đặc biệt, hệ thống cảnh báo người lái mệt mỏi (DAW) sẽ đưa ra các nhắc nhở kịp thời dựa trên hành vi lái xe, đảm bảo mỗi chuyến đi xa luôn diễn ra nhẹ nhàng và an toàn nhất.

Theo thông tin được công bố, Hyundai Stargazer mới có mức giá bán rất cạnh tranh, lần lượt là 569 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt và 615 triệu đồng cho phiên bản cao cấp. Đi kèm với mức giá hấp dẫn, người tiêu dùng còn nhận được các lựa chọn khuyến mại linh hoạt bao gồm 1 năm bảo hiểm toàn diện Hyundai Auto Care, hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi, hoặc chính sách gia hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km.

10 mẫu xe RV đẹp nhất thế giới

RV (recreational vehicle - xe hoán cải) là dòng xe giúp người sử dụng có thể vừa dịch chuyển từ điểm này đến điểm khác, trong khi vẫn có những tiện nghi cơ bản và không gian phục vụ cuộc sống hàng ngày...
Hà Nội dự kiến siết xe ôm chạy xăng

Xe ôm công nghệ chạy xăng bị cấm hoạt động trong vùng phát thải thấp, xe ôm truyền thống chạy xăng được lưu thông trong vùng phát thải thấp ngoài các khung giờ cấm nếu đáp ứng quy chuẩn khí thải.
VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

Sự kiện lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6. Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.
Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình “Hào khí sông Lam” là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng sau khi cầm lái đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.
Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
Xe máy Yamaha rục rịch tăng giá ở Đông Nam Á

Giá vật liệu nhựa leo thang trên toàn cầu đang gây sức ép lên chi phí sản xuất xe máy, buộc một số hãng Nhật Bản tại Đông Nam Á như Yamaha, Suzuki tính đến phương án tăng giá bán.
Chốt liền tay - trúng ngay Grand i10: Cơ hội vàng tại Hyundai Hà Tĩnh

Tưng bừng không khí những ngày đầu hè, Hyundai Hà Tĩnh chính thức khởi động chương trình bốc thăm trúng thưởng quy mô lớn với giải đặc biệt là một chiếc xe ô tô Grand i10. Đây là tâm điểm trong chuỗi ưu đãi “Vui Thống Nhất - nhận quà chất” với tổng giá trị khuyến mại lên đến 220 triệu đồng.
Những công nghệ ô tô hiện đại gây tranh cãi về an toàn và trải nghiệm người dùng

Trong cuộc đua công nghệ của ngành ô tô, nhiều tính năng hiện đại được giới thiệu với mục tiêu nâng cao tiện nghi, tối ưu thiết kế và cải thiện hiệu suất vận hành. Tuy nhiên, không ít công nghệ lại đang vấp phải những lo ngại về mức độ an toàn cũng như sự tiện dụng trong thực tế sử dụng.
Những việc cần làm và cần tránh ngay sau khi mua ô tô

Ngay sau khi nhận xe mới, việc chủ xe có những quyết định đúng đắn trong sử dụng và trang bị ban đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, khả năng vận hành cũng như giá trị lâu dài của phương tiện.
