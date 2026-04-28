Hyundai Exter - CUV cỡ A sắp bán ở Việt Nam

Exter nhỏ hơn Venue và nhiều khả năng thay chính mẫu này để bán ở phân khúc gầm cao giá rẻ.

Một nguồn tin của VnExpress cho biết, Hyundai Thành Công dự kiến mở bán Exter trong 2026. Exter sẽ thay thế Venue, mẫu CUV cỡ nhỏ mở bán tại Việt Nam từ cuối 2023, trở thành mẫu xe gầm cao giá dễ tiếp cận nhất của hãng Hàn.

Hyundai Exter ra mắt lần đầu 2023 với gốc phát triển tại Ấn Độ và cũng bán chủ yếu tại thị trường này. Theo Carscoops, chưa có thông tin chính thức, nhưng Exter được cho là sử dụng nền tảng Hyundai- Kia K1 ứng dụng trên các dòng xe nhỏ nhất, hướng đến khách mua xe lần đầu như i10, Capser. Ở Ấn Độ, Hyundai bán cả Exter lẫn Venue.

Về kích thước, Exter nhỏ hơn mẫu xe gầm cao nhỏ nhất của Hyundai đang bán ở Việt Nam là Venue. Chiều dài x rộng x cao của Exter lần lượt 3.830 x 1.723 x 1.643 mm, trục cơ sở 2.450 mm.

Exter có trục cơ sở bằng Hyundai i10. Tuy nhiên, xe ngắn hơn, rộng hơn và cao hơn đôi chút mẫu hatchback cỡ A. Khoảng sáng gầm 185 mm của Exter lớn hơn nhiều i10 (157 mm).

Thiết kế ngoại thất Exter có nhiều nét tương đồng Venue khi tổng thể nam tính. Chất thể thao thể hiện ở cản trước và sau. Ốp vòm bánh xe, thanh chằng đồ trên nắp ca-pô phong cách việt dã.

Nội thất Hyundai Exter như bản sao của i10. Trừ bản tiêu chuẩn, các bản còn lại có màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, đồng hồ tốc độ 4,2 inch. Ghế bọc nỉ hoặc nỉ giả da. Các trang bị tiêu chuẩn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe. Một số tính năng ở các bản cao như ga tự động, điều hòa tự động, cảnh báo áp suất lốp.

Về động cơ, Exter có hai lựa chọn, gồm máy xăng 1,2 lít và loại tương tự nhưng tương thích thêm khí nén CNG. Loại máy thuần xăng 1,2 lít giống loại đang dùng trên mẫu Hyundai i10 tại Việt Nam với công suất 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp.

Hiện chưa có giá của Hyundai Exter tại Việt Nam. Ở Ấn Độ, xe giá từ 6.160 USD. Hyundai i10 hiện bán với giá 360-455 triệu đồng.

Venue, mẫu xe nhiều khả năng được thay thế bởi Exter, có giá 499-539 triệu đồng. Nhiều năm qua, Hyundai Venue là mẫu xe bán chậm nhất phân khúc xe gầm cao cỡ A+. Năm 2025, doanh số Venue đạt 2.289 xe. Hai đối thủ chạy xăng xếp trên là Toyota Raize (3.630 xe) và Kia Sonet (5.944 xe).

Xe máy Yamaha rục rịch tăng giá ở Đông Nam Á

Giá vật liệu nhựa leo thang trên toàn cầu đang gây sức ép lên chi phí sản xuất xe máy, buộc một số hãng Nhật Bản tại Đông Nam Á như Yamaha, Suzuki tính đến phương án tăng giá bán.
Chốt liền tay - trúng ngay Grand i10: Cơ hội vàng tại Hyundai Hà Tĩnh

Tưng bừng không khí những ngày đầu hè, Hyundai Hà Tĩnh chính thức khởi động chương trình bốc thăm trúng thưởng quy mô lớn với giải đặc biệt là một chiếc xe ô tô Grand i10. Đây là tâm điểm trong chuỗi ưu đãi “Vui Thống Nhất - nhận quà chất” với tổng giá trị khuyến mại lên đến 220 triệu đồng.
Những công nghệ ô tô hiện đại gây tranh cãi về an toàn và trải nghiệm người dùng

Trong cuộc đua công nghệ của ngành ô tô, nhiều tính năng hiện đại được giới thiệu với mục tiêu nâng cao tiện nghi, tối ưu thiết kế và cải thiện hiệu suất vận hành. Tuy nhiên, không ít công nghệ lại đang vấp phải những lo ngại về mức độ an toàn cũng như sự tiện dụng trong thực tế sử dụng.
Những việc cần làm và cần tránh ngay sau khi mua ô tô

Ngay sau khi nhận xe mới, việc chủ xe có những quyết định đúng đắn trong sử dụng và trang bị ban đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, khả năng vận hành cũng như giá trị lâu dài của phương tiện.
Nissan X-Trail thế hệ mới lộ diện

Hãng xe Nhật Bản Nissan hé lộ những hình ảnh đầu tiên về Rogue 2027 tại thị trường Mỹ. Mẫu gầm cao cỡ C mới thay đổi thiết kế, trang bị hệ thống e-Power, bán ra cuối năm 2026.
Các bộ phận xe ô tô cần chăm sóc kỹ vào mùa hè

Nắng nóng đầu mùa là “bài test” khắc nghiệt với ô tô cũ, từ điều hoà, lốp xe đến nước làm mát, gạt mưa đều dễ xuống cấp. Nếu không kiểm tra sớm, chủ xe có thể phải trả giá bằng những hỏng hóc tốn kém.
Mẫu A-SUV nào giá lăn bánh tốt nhất, chi phí tiết kiệm nhất?

Tháng 3/2026, VinFast VF 5 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc A-SUV và một trong những mẫu xe top đầu về doanh số trên thị trường Việt nhờ giá lăn bánh thấp, chi phí vận hành gần như bằng 0 cùng sức mạnh và trang bị hiếm có trong tầm giá.
Rà côn: Nguyên nhân âm thầm khiến ly hợp xe số sàn xuống cấp

Trong quá trình điều khiển xe số sàn, nhiều tài xế, đặc biệt là người mới lái thường duy trì một thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng cho xe. Đó là việc đạp côn liên tục khi xe đang di chuyển, hay còn gọi là “rà côn”.
VinFast bán gần 28.000 ôtô điện tháng 3

VinFast tiếp tục là hãng ôtô bán chạy nhất thị trường Việt, mức tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng người dùng chuyển đổi sang xe thuần điện.
Châu Âu 'cấm' xe bán tải cỡ lớn?

Dù không có quy định cấm nào, nhưng các chính sách mới của châu Âu dường như đang chặn đứng sự sống còn của những mẫu xe bán tải cỡ lớn từ Mỹ.
Đi xe máy dầu thế nào để tiết kiệm?

Ở thời điểm mà giá xăng, dầu đang liên tục thay đổi, nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc làm thế nào để tiết kiệm nhiên liệu một cách hiệu quả nhất, đặc biệt với các chủ xe máy dầu.