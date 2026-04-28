Hyundai Exter - CUV cỡ A sắp bán ở Việt Nam

Một nguồn tin của VnExpress cho biết, Hyundai Thành Công dự kiến mở bán Exter trong 2026. Exter sẽ thay thế Venue, mẫu CUV cỡ nhỏ mở bán tại Việt Nam từ cuối 2023, trở thành mẫu xe gầm cao giá dễ tiếp cận nhất của hãng Hàn.

Hyundai Exter ra mắt lần đầu 2023 với gốc phát triển tại Ấn Độ và cũng bán chủ yếu tại thị trường này. Theo Carscoops, chưa có thông tin chính thức, nhưng Exter được cho là sử dụng nền tảng Hyundai- Kia K1 ứng dụng trên các dòng xe nhỏ nhất, hướng đến khách mua xe lần đầu như i10, Capser. Ở Ấn Độ, Hyundai bán cả Exter lẫn Venue.

Về kích thước, Exter nhỏ hơn mẫu xe gầm cao nhỏ nhất của Hyundai đang bán ở Việt Nam là Venue. Chiều dài x rộng x cao của Exter lần lượt 3.830 x 1.723 x 1.643 mm, trục cơ sở 2.450 mm.

Exter có trục cơ sở bằng Hyundai i10. Tuy nhiên, xe ngắn hơn, rộng hơn và cao hơn đôi chút mẫu hatchback cỡ A. Khoảng sáng gầm 185 mm của Exter lớn hơn nhiều i10 (157 mm).

Thiết kế ngoại thất Exter có nhiều nét tương đồng Venue khi tổng thể nam tính. Chất thể thao thể hiện ở cản trước và sau. Ốp vòm bánh xe, thanh chằng đồ trên nắp ca-pô phong cách việt dã.

Nội thất Hyundai Exter như bản sao của i10. Trừ bản tiêu chuẩn, các bản còn lại có màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, đồng hồ tốc độ 4,2 inch. Ghế bọc nỉ hoặc nỉ giả da. Các trang bị tiêu chuẩn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe. Một số tính năng ở các bản cao như ga tự động, điều hòa tự động, cảnh báo áp suất lốp.

Về động cơ, Exter có hai lựa chọn, gồm máy xăng 1,2 lít và loại tương tự nhưng tương thích thêm khí nén CNG. Loại máy thuần xăng 1,2 lít giống loại đang dùng trên mẫu Hyundai i10 tại Việt Nam với công suất 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 114 Nm. Hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp.

Hiện chưa có giá của Hyundai Exter tại Việt Nam. Ở Ấn Độ, xe giá từ 6.160 USD. Hyundai i10 hiện bán với giá 360-455 triệu đồng.

Venue, mẫu xe nhiều khả năng được thay thế bởi Exter, có giá 499-539 triệu đồng. Nhiều năm qua, Hyundai Venue là mẫu xe bán chậm nhất phân khúc xe gầm cao cỡ A+. Năm 2025, doanh số Venue đạt 2.289 xe. Hai đối thủ chạy xăng xếp trên là Toyota Raize (3.630 xe) và Kia Sonet (5.944 xe).