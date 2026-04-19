Hyundai Elantra thế hệ mới tinh chỉnh thiết kế

Mẫu Hyundai Elantra thế hệ mới tiếp tục được bắt gặp dưới dạng nguyên mẫu thử nghiệm tại Hàn Quốc, cho thấy xe đã bước sang giai đoạn tiền sản xuất.
Dựa trên các hình ảnh chạy thử, các nhà thiết kế kỹ thuật số đã dựng lên ảnh phác họa, hé lộ phần nào diện mạo của Elantra 2027.
Qua ảnh dựng, Elantra 2027 cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong ngôn ngữ thiết kế của Hyundai. Xe có tổng thể thấp và rộng, với các bề mặt thân xe được xử lý phẳng, giảm thiểu đường gân, mang lại cảm giác hiện đại và gọn gàng hơn.
Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED chạy ngang toàn bộ chiều rộng, tạo hiệu ứng liền mạch. Cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp và tách biệt, trong khi lưới tản nhiệt gần như được “ẩn” vào tổng thể – chi tiết thường thấy trên các mẫu xe điện.
Ở thân xe, thiết kế mang hơi hướng pha trộn giữa hiện đại và retro, với trụ C dày và đường mái vuốt nhẹ về phía sau theo dạng fastback. Phong cách này gợi liên tưởng đến Hyundai Grandeur, đồng thời giúp mẫu sedan hạng C trở nên cao cấp hơn.
Phần đuôi xe chưa được hé lộ rõ, nhưng nhiều khả năng sẽ sử dụng dải đèn hậu LED kéo ngang, kết hợp hiệu ứng 3D để tăng độ nhận diện.
Bên trong, Elantra 2027 được kỳ vọng sẽ có bước thay đổi lớn nhằm bắt kịp xu hướng công nghệ. Xe có thể sử dụng hệ điều hành Pleos nền tảng Android, hỗ trợ nhiều ứng dụng bên thứ ba, cùng trợ lý AI Gleo với khả năng xử lý lệnh giọng nói nâng cao.
Thay vì màn hình cong, Hyundai được cho là sẽ sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch riêng biệt, kết hợp màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn lên tới 17 inch.
Về vận hành, Hyundai nhiều khả năng duy trì định hướng “Hybrid-First” cho Elantra thế hệ mới. Các tùy chọn động cơ dự kiến bao gồm máy xăng 2.0L, 1.6L tăng áp và hệ truyền động hybrid 1.6L cải tiến. Nguyên mẫu hiện đang được thử nghiệm với hệ thống hybrid TMED-II nhằm nâng cao hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Xe cũng được kỳ vọng trang bị gói an toàn SmartSense với khả năng hỗ trợ lái cấp độ 2.5.
Theo kế hoạch, Hyundai Elantra 2027 có thể ra mắt toàn cầu vào giữa năm 2026 tại Hàn Quốc, trước khi được phân phối tại các thị trường lớn như Mỹ từ năm 2027.
