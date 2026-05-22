Mercedes-AMG GT chạy điện - cú lột xác táo bạo

GT 4-Door Coupe là biến thể của mẫu xe thể thao hai cửa AMG GT ra mắt từ năm 2018. Thế hệ thứ hai mới được Mercedes giới thiệu, phát triển dựa trên nền tảng mẫu Concept AMG XX ra mắt năm 2025.

Ngôn ngữ thiết kế ở bản thương mại có nhiều điều chỉnh đáng kể so với phiên bản ý tưởng, nhưng vẫn sở hữu diện mạo táo bạo và gây ra nhiều luồng tranh luận trái chiều.

Dù định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Porsche Taycan và Audi e-tron GT, sản phẩm mới của Mercedes có sự lép vế về mặt thẩm mỹ so với các đối thủ. Trên thực tế, kiểu dáng mới có phần kém thanh thoát và mất cân đối hơn, nhưng lợi thế cốt lõi của Mercedes nằm ở thông số hiệu năng vượt trội và các tính năng hỗ trợ người lái.

Trên thế hệ mới, hãng loại bỏ động cơ xăng, thay vào đó là khối pin 106 kWh, điện áp 800 V và ba môtơ điện từ thông hướng trục tiên tiến. Xe sẽ có hai phiên bản: bản GT 63 4Matic+, công suất 1.153 mã lực và mô-men xoắn 2.000 Nm khi kích hoạt chế độ Launch Control; bản GT 55 sẽ có công suất 805 mã lực.

Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của GT 4-Door Coupe chỉ mất 2,4 giây từ vị trí đứng yên. Xe có thể cán mốc 200 km/h chỉ trong 6,8 giây. Nếu trang bị gói Drive’s Package, tốc độ tối đa được giới hạn điện tử 300 km/h. Trọng lượng của hai phiên bản đều ở mức 2.460 kg.

Tốc độ sạc là yếu tố quan trọng. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC lên đến 600 kW, sạc 10-80% trong 11 phút, đồng thời tối ưu hóa thời gian sạc khi chỉ cần 10 phút để tăng thêm quãng đường 460 km. Khi sạc đầy, GT 63 có khả năng di chuyển lên tới 696 km trong đường hỗn hợp, trong khi quãng đường của GT 55 là 700 km.

Bên cạnh đó, hàng loạt công nghệ tiên tiến cũng được tích hợp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm lái và tăng tính tương tác cho người dùng. Trên bảng điều khiển trang bị nút phản hồi (Response Control) cho phép điều chỉnh độ nhạy của hệ truyền động, cùng với núm xoay điều khiển độ linh hoạt (Agility Control) để điều chỉnh phản ứng của xe khi vào cua nhờ hệ thống phân bổ mô-men xoắn biến thiên. Xe cung cấp lên tới 9 cấp độ kiểm soát lực kéo khác nhau. Thậm chí có thêm hệ thống AMGFORCE S+.

AMGFORCE S+ được phát triển nhằm mô phỏng âm thanh động cơ V8 đặc trung của dòng AMG GT R, hoạt động song song với hệ thống giả lập cấp sổ ảo, tương tự Hyundai Ioniq 5 N. Xe có 7 chế độ lái gồm Eco, Comfort, Sport, Race, Slippery, Individual và chế độ AMGFORCE Sport+, tính năng tự động kích hoạt khi người lái mở hệ thống giả lập cấp số và âm thanh động cơ V8.

Ngoài ra, xe trang bị hệ thống treo khí nén AMG Active Ride Control tiên tiến với tính năng ổn định chống lật bán chủ động và giảm xóc có thể điều chỉnh độ nén/nảy độc lập. Hệ thống lái trục sau cho phép bánh sau quay ngược chiều với bánh trước ở tốc độ lên đến 80 km/h, và quay cùng chiều với bánh trước ở tốc độ trên 80 km/h. Các tùy chọn như phanh đĩa gốm carbon ở phía trước và phanh thép phía sau là tiêu chuẩn.

So với phiên bản tiền nhiệm sử dụng động cơ xăng, khoang nội thất thế hệ mới cũng được lột xác toàn diện. Nổi bật là màn hình thông tin giải trí 14 inch, đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng 10,2 inch và tùy chọn màn hình 14 inch dành cho hành khách phía trước. Nhiều chi tiết sử dụng sợi carbon, kết hợp hệ thống đèn nội thất tinh xảo và cửa sổ trời toàn cảnh Sky Control có khả năng thay đổi nhiều màu sắc.

Mercedes cho biết mức giá của GT 4-Door Coupe chạy điện dựa trên mức giá của các dòng xe tiền nhiệm tương đương, nhưng chưa tiết lộ con số cụ thể.