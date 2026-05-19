Mùa nóng cao điểm, lưu ý gì để bảo vệ xe?

Trong mùa nắng nóng, chủ xe nên lưu ý gì để đảm bảo an toàn cho bản thân và tránh nguy cơ hỏa hoạn, hư hỏng xe?

Dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ mặt đường có thể lên tới 60-70 độ C. Thời tiết này thường gây những ảnh hưởng tiêu cực đến xe, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe của người lái trong chuyến hành trình dài.

Dưới đây là những chi tiết chủ xe cần lưu ý để đảm bảo an toàn cho bản thân và tránh làm hư hỏng xe khi phải di chuyển nhiều trong thời gian nắng nóng.

Thường xuyên kiểm tra lốp

Lốp xe là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với mặt đường nắng nóng. Áp suất lốp thay đổi liên tục dưới tác động của nhiệt độ có thể dẫn đến nổ lốp nếu không được kiểm soát.

Người lái cần kiểm tra áp suất lốp thường xuyên nhưng tuyệt đối không nên xả bớt hơi khi lốp đang nóng, vì đây là hiện tượng giãn nở tự nhiên. Hãy duy trì áp suất theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Lốp xe tiếp xúc lâu với mặt đường nóng dễ gây phù, nổ, tăng nguy cơ tai nạn. Ảnh: Đan Thanh.
Bên cạnh đó, hệ thống làm mát cần được ưu tiên hàng đầu. Một chiếc ôtô bị quá nhiệt (nằm đường) giữa trưa nắng không chỉ gây mất thời gian mà còn có thể làm hỏng hoàn toàn khối động cơ.

Tài xế nên kiểm tra mực nước làm mát và tình trạng của các ống dẫn định kỳ. Nếu thấy kim nhiệt độ tăng cao bất thường, hãy nhanh chóng tìm vị trí an toàn để dừng ôtô, mở nắp ca-pô để thoát nhiệt nhưng tuyệt đối không mở nắp két nước ngay lập tức để tránh bị bỏng do hơi nước áp suất cao.

"Hạ nhiệt" khoang lái

Trong những chuyến đi dài vào mùa nóng, tình trạng mất nước và chói mắt là hai yếu tố gây mệt mỏi nhanh nhất. Tài xế nên sử dụng kính mát loại tốt để giảm cường độ ánh sáng, giúp mắt không phải điều tiết quá mức dẫn đến buồn ngủ.

Việc duy trì nhiệt độ điều hòa trong xe chênh lệch quá nhiều so với bên ngoài (ví dụ trong xe 20 độ, ngoài trời 40 độ) cũng dễ dẫn đến tình trạng viêm họng hoặc sốc nhiệt khi bước ra ngoài xe.

Khoang lái cần được hạ nhiệt chậm, tránh tình trạng sốc nhiệt do chênh lệch so với ngoài trời. Ảnh: Đan Thanh.
Vì vậy, khi cần di chuyển đường dài trong thời tiết nhiệt độ nóng, người lái nên điều chỉnh nhiệt độ ở mức vừa phải và tắt điều hòa, hạ kính cửa sổ khoảng 3-5 phút trước khi kết thúc hành trình để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ môi trường.

Đặc biệt, chủ xe chú ý không nên để các vật dụng dễ cháy nổ trong khoang lái như bật lửa, bình xịt khoáng, pin dự phòng hay nước rửa tay khô trong khoang lái. Khi đỗ xe ở khu vực nắng nóng trong thời gian dài, nhiệt độ bên trong cabin có thể tăng cao. Khi đó, những vật dụng nhỏ trên có thể gây nguy cơ hỏa hoạn.

Làm gì nếu bạn gặp sự cố cháy xe ô tô?

Quá trình chữa cháy xe ô tô, tuyệt đối không được tiếp cận với ngọn lửa nếu quần áo, trên người đang dính xăng dầu; đồng thời đứng ở đầu hướng gió để tránh bị lửa tạt.
Sau khi đổi tên từ Xanh SM sang Green SM, ứng dụng gọi xe này không chỉ thay đổi nhận diện thương hiệu mà còn đồng thời ra mắt phiên bản cập nhật với hàng loạt cải tiến về giao diện và trải nghiệm sử dụng. Những thay đổi theo hướng hiện đại, trực quan hơn và thuận tiện hơn đang nhanh chóng tạo thiện cảm với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng taxi công nghệ.
Học viên lấy bằng lái xe môtô (A1) sẽ được giảm một giờ học lý thuyết, tăng một giờ thực hành; học viên các hạng B, C1 sẽ giảm 50 km thực hành trên sân tập.
Trong điều kiện giao thông ngày càng đông đúc, đặc biệt tại các đô thị lớn, tình huống bị phương tiện khác bất ngờ tạt đầu xảy ra khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
RV (recreational vehicle - xe hoán cải) là dòng xe giúp người sử dụng có thể vừa dịch chuyển từ điểm này đến điểm khác, trong khi vẫn có những tiện nghi cơ bản và không gian phục vụ cuộc sống hàng ngày...
Xe ôm công nghệ chạy xăng bị cấm hoạt động trong vùng phát thải thấp, xe ôm truyền thống chạy xăng được lưu thông trong vùng phát thải thấp ngoài các khung giờ cấm nếu đáp ứng quy chuẩn khí thải.
